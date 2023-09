Izba przyjęła środki fiskalne w związku z zamknięciem rządu

18:20 czasu wschodniego, 30 września 2023 r

Senaccy Demokraci potwierdzają poparcie dla Ukrainy w przygotowaniu do głosowania nad ustawą o wydatkach bez finansowania



Od Morgana Rimmera i Haley Talbot z CNN



Sen. Amy Klobuchar „Nieprzerwane wsparcie” będzie ich „celem numer jeden”, jeśli uda się uniknąć przestojów.

„Wszyscy ci (prawodawcy) idą i stoją, robią sobie zdjęcie z (prezydentem Ukrainy Wołodymyrem) Zełenskim i wierzą, że są z Ukrainą. „Wierzę, że są z Ukrainą i sądzę, że wielu Republikanów jest z Ukrainą” – powiedział. „Więc wielkim testem, najważniejszą rzeczą jest to, co stanie się z partnerem, co stanie się w ciągu najbliższych kilku tygodni” – powiedział.