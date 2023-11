Izba przyjęła ustawę o finansowaniu Partii Republikańskiej, aby uniknąć zawieszenia działalności rządu

16:14 czasu wschodniego, 14 listopada 2023 r

Od Claire Foran i Haley Talbot z CNN



Oczekuje się, że Izba będzie głosować dziś po południu Przyjmij ustawę tymczasowe Aby utrzymać otwartość rządu, skierowało to Kongres na ścieżkę pozwalającą uniknąć zawieszenia działalności i przygotowało grunt pod szerszą walkę o finansowanie w nowym roku.

Jeśli Izba przyjmie ustawę, Senat musi zatwierdzić kolejny krok. Finansowanie rządowe wygasa obecnie z końcem tygodnia, w piątek 17 listopada.

W pierwszym poważnym teście swojego przywództwa nowo wybrany spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson realizuje niezwykły dwuetapowy plan wyznaczający dwa nowe terminy zawieszenia działalności w styczniu i lutym.

Co zmieni ustawa: Ustawa zapewnia finansowanie do 19 stycznia priorytetów obejmujących budownictwo wojskowe, sprawy weteranów, transport, mieszkalnictwo i sektor energetyczny. Reszta rządu – wszystko, co nie zostało uwzględnione na pierwszym etapie – pozostanie finansowana do 2 lutego. Program nie obejmuje dodatkowej pomocy dla Izraela i Ukrainy.

Plan dałby prawodawcom więcej czasu na negocjacje i uchwalenie ustaw dotyczących wydatków na cały rok, chociaż duże podziały między stronami mogłyby sprawić, że ten wysiłek byłby trudny i skomplikowany. Johnson argumentował, że jego plan uniemożliwi Kongresowi uchwalenie istotnej ustawy budżetowej w grudniu, co miało miejsce kilka razy, gdy prawodawcom zabrakło terminów przed przerwą zimową.

Freedom Caucus sprzeciwia się planowi Johnsona: Krótkoterminowy plan finansowania spotkał się już z oporem niektórych konserwatystów, co wywiera presję na przywódców Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów, aby zdobywali głosy Demokratów.

Konserwatywny Klub Wolności Izby Reprezentantów, grupa około 30 twardogłowych, zajął oficjalne stanowisko Przeciwko dwuczęściowemu rządowemu planowi finansowania Johnsona. Nastąpiło to po tym, jak Johnson spotkał się wczoraj wieczorem z grupą w nadziei, że rozwieje ich obawy dotyczące ustawy, według źródła zaznajomionego ze sprawą.

Wielu konserwatystów sprzeciwia się ustawie o stopcapach, ponieważ nie wprowadza ona głębokich cięć wydatków, do których wzywali. Zamiast tego przedłuży finansowanie na obecnym poziomie. W rezultacie Izba będzie potrzebować znacznego wsparcia Demokratów, aby przejść.

Przywódcy Republikanów wnoszą projekt ustawy do Izby Reprezentantów w ramach procedury zwanej zawieszeniem, która wymaga większości dwóch trzecich głosów.

Kristin Wilson, Annie Grayer i Lauren Fox z CNN przyczyniły się do powstania tego raportu.