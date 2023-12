Jak obejrzeć dzisiejszą ceremonię wręczenia trofeum NCAA Heisman Trophy 2023

Transmituj mecze i wydarzenia NFL i NCAA w ESPN+ w sezonie NFL 2023–24, w tym sobotnią ceremonię wręczenia trofeum Heisman. Jeśli więc nie chcesz płacić za drogi kabel lub pakiet do transmisji strumieniowej, aby oglądać piłkę nożną, jest to tańsza alternatywa. Subskrypcja ESPN+ zapewnia dostęp do ekskluzywnych treści ESPN+, w tym wydarzeń na żywo, takich jak UFC Fight Night i wyścigi F1, zestawów sportowych fantasy i artykułów premium ESPN+. Możesz przesyłać strumieniowo ESPN+ za pośrednictwem aplikacji na swoim telewizorze Smart TV, telefonie, tablecie, komputerze i ESPN.com.