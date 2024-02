Jak obejrzeć, jak Kaitlyn Clark pobija rekord punktacji kobiet NCAA, gdy Iowa zmierzy się dziś wieczorem z Michigan

Kaitlyn Clark #22 ma zamiar pobić rekord punktacji kobiet w NCAA w swoim następnym meczu przeciwko Michigan Wolverines. (Steven Branscomb/Getty Images)

Nadszedł czas, aby Kaitlyn Clark ustanowiła rekord punktacji kobiet NCAA Division I. W najbliższy czwartek 6-metrowy rozgrywający z Iowa stanie na boisku przeciwko Michigan w pojedynku Transmisja wyłącznie w Peacock. Sprzeczności nr. 4 Iowa zdecydowanie faworyzuje Hawkeyes, ale jaki jest główny powód, dla którego warto się do nich włączyć? Clark brakuje teraz zaledwie siedem punktów do rekordu punktacji kobiet, a w tym sezonie zdobywa średnio 32,1 punktu na mecz. Zasadniczo pobicie rekordu byłoby wsadem dla seniora Uniwersytetu Iowa. Czy jesteś gotowy, aby być świadkiem tego historycznego momentu? Oto wszystko, co musisz wiedzieć o następnym meczu Kaitlyn Clark: Iowa kontra Michigan.

Jak obejrzeć następną grę Caitlin Clarke:

Data: czwartek, luty 15. 2024

Czas na wskazówki: 20:00 czasu wschodniego

Gra: Iowa Hawkeyes kontra Michigan Wolverines

Kanał: Nie dotyczy

Transmisja strumieniowa: Wyłącznie na Pawie

O której godzinie jest mecz Iowa vs. Michigan?

Iowa zagra z Michigan w najbliższy czwartek, 15 lutego. Relacja z przedmeczowego meczu rozpoczyna się o godzinie 19:30 czasu wschodniego. Mecz zakończy się o godzinie 20:00

Na jakim kanale jest mecz Iowa vs. Michigan?

Następna gra Caitlin Clarke będzie transmitowana wyłącznie na platformie Peacock. Jeśli chcesz zobaczyć, jak Clark walczy o rekord punktacji kobiet NCAA, musisz uzyskać dostęp do witryny transmisji strumieniowej NBC.

Oprócz wyłącznie transmisji strumieniowej gry Peacock zaoferuje także specjalny alternatywny kanał „Caitlin Gast” z meczu Michigan-Iowa w czwartkowy wieczór. „Caitlin Cast” rejestruje każdy ruch Clarka na korcie.

Jak oglądać mecz Iowa kontra Michigan:

Kto jest rekordzistą punktacji NCAA?

Podczas gdy Kaitlyn Clark jest na dobrej drodze do pobicia aktualnej rekordzistki NCAA kobiet (Kelsey Plum (Waszyngton) – 3527 punktów), zawodniczka ze stanu Iowa jest niedaleko od ustanowienia ogólnego rekordu punktacji NCAA. Tylko dwóch zawodników w historii NCAA zdobyło więcej punktów niż Plum i Clark: Pete Maravich (LSU – 3667 punktów) i Antoine Davis (Detroit Mercy – 3664 punkty).

Ile rekordów pobiła Caitlin Clark?

Ten sezon koszykówki NCAA był dla Clarka niezwykle udany. Obecnie jest liderem strzelców wszechczasów stanu Iowa oraz najlepszym strzelcem wszechczasów Wielkiej Dziesiątki i liderem wszechczasów asyst. Clark został pierwszym graczem I ligi, który w swojej karierze zanotował ponad 3000 punktów, ponad 900 asyst i ponad 800 zbiórek.