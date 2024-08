Jak przygotować się na trzęsienie ziemi i zachować bezpieczeństwo podczas trzęsienia ziemi

Dlaczego występują trzęsienia ziemi? A jak możemy zachować bezpieczeństwo? Oto krótkie wyjaśnienie, jak zaczynają się trzęsienia ziemi, najgorsze trzęsienia ziemi w historii Kalifornii i jak zachować bezpieczeństwo, jeśli uderzą one w Twoje miasto.

W poniedziałkowe popołudnie Los Angeles nawiedziło trzęsienie ziemi o sile 4,4 w skali Richtera.

Choć dla mieszkańców południowej Kalifornii nie jest to wielkim zmartwieniem, przypominamy, że zawsze dobrze jest być przygotowanym na trzęsienie ziemi o dowolnej sile.

Co powinienem zrobić podczas trzęsienia ziemi?

Koalicja Krajów Trzęsienia Ziemi powiedziała, że ​​w chwili, gdy poczujesz drżenie, bądź przygotowany na natychmiastowy upadek, osłonięcie się i przytrzymanie.

Oto jak to działa i dlaczego:

Opuścić: Upadnięcie na dłonie i kolana chroni Cię przed upadkiem i zmniejsza ryzyko uderzenia przez latające lub spadające przedmioty. Okładka: Zakryj głowę jednym ramieniem i dłonią. Jeśli w pobliżu znajduje się stół do nauki lub biurko, przeczołgaj się pod nim; W przeciwnym razie przeczołgaj się obok wewnętrznej ściany. trzymać się: Trzymaj się schronu, do którego się wczołgałeś, ponieważ może się przesunąć pod wpływem trzęsienia ziemi. Jeśli nie jesteś pod niczym, chwyć głowę i szyję obiema rękami i ramionami.

Osoby korzystające z laski i nie mogące upuścić, przykryć ani przytrzymać, powinny usiąść na łóżku lub krześle i zakryć głowę i szyję obiema rękami. Osoby na wózkach inwalidzkich powinny, jeśli to możliwe, zablokować koła i chronić szyję i głowę rękami, książką lub poduszką. Koalicja Krajów ds. Trzęsienia Ziemi ma inne wytyczne dla osób starszych i osób niepełnosprawnych podczas trzęsienia ziemi, które można znaleźć w Internecie trzęsienie ziemi.org/accessibility.

Jeśli jesteś na zewnątrz, pozostań na zewnątrz i z dala od budynków gotowe.gov. Podczas trzęsienia ziemi należy unikać drzew i linii energetycznych. Komisja ds. trzęsień ziemi w Kalifornii.

Co się stanie, jeśli będę prowadzić samochód podczas trzęsienia ziemi?

Według kalifornijskiego patrolu autostradowego zwolnij i zatrzymaj się, gdy będzie to bezpieczne. Pozostań w pojeździe z zapiętym pasem bezpieczeństwa, wyłączonym silnikiem i zaciągniętym hamulcem postojowym. Gdy drgania ustaną, sprawdź pojazd pod kątem uszkodzeń i obrażeń pasażerów. Rozpocznij jazdę tylko wtedy, gdy będzie to bezpieczne. Gdy ponownie zaczniesz się poruszać, rób to powoli i ostrożnie, unikając uszkodzonych lub zablokowanych części drogi oraz mostów i ramp.

Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych Kierowcom zaleca się, aby nie parkowali w następujących obszarach:

Na lub pod mostem lub wiaduktem

Pod drzewami

Pod latarniami, liniami energetycznymi lub znakami

Również: Dlaczego występują trzęsienia ziemi?

Jak przygotować się na trzęsienie ziemi?

Postępuj zgodnie z instrukcją Siedem kroków do bezpieczeństwa przed trzęsieniami ziemi opracowanymi przez Earthquake Country Alliance, grupę ekspertów w dziedzinie nauk o trzęsieniach ziemi, gotowości i łagodzenia ich. Dokładne wyjaśnienie każdego kroku można znaleźć tutaj trzęsienie ziemi.org/sevensteps

Krok 1: Zabezpiecz swoją przestrzeń. Pomyśl o wrzuceniu do domu rzeczy, które mogą ci zrobić krzywdę. Może spadnie na półkę z książkami obok Twojego łóżka i zrani Ciebie, telewizor w Twoim salonie lub ukochaną osobę, która spędza tam czas podczas trzęsienia ziemi. Następnie zabezpiecz przedmioty, które uznasz za niepokojące, lub umieść je w innym miejscu, aby zapobiec obrażeniom w przyszłości.

Pomyśl o wrzuceniu do domu rzeczy, które mogą ci zrobić krzywdę. Może spadnie na półkę z książkami obok Twojego łóżka i zrani Ciebie, telewizor w Twoim salonie lub ukochaną osobę, która spędza tam czas podczas trzęsienia ziemi. Następnie zabezpiecz przedmioty, które uznasz za niepokojące, lub umieść je w innym miejscu, aby zapobiec obrażeniom w przyszłości. Krok 2: Zaplanuj bezpieczeństwo. Stwórz plan awaryjny, w tym plan ewakuacji i ponownego zjednoczenia, a także przeprowadź ćwiczenia związane z trzęsieniem ziemi, aby przećwiczyć swój plan, abyś Ty i Twoi bliscy wiedzieli, co robić w przypadku trzęsienia ziemi.

Stwórz plan awaryjny, w tym plan ewakuacji i ponownego zjednoczenia, a także przeprowadź ćwiczenia związane z trzęsieniem ziemi, aby przećwiczyć swój plan, abyś Ty i Twoi bliscy wiedzieli, co robić w przypadku trzęsienia ziemi. Krok 3: Zorganizuj zapasy awaryjne. Trzymaj zapasy awaryjne w dostępnych miejscach. Należy pamiętać, że w przypadku poważnego trzęsienia ziemi może to mieć wpływ na energię, wodę, transport i agencje reagowania kryzysowego. Będziesz chciał mieć w domu zapasy na dwa tygodnie, w tym wodę, jedzenie, latarki i nie tylko.

Trzymaj zapasy awaryjne w dostępnych miejscach. Należy pamiętać, że w przypadku poważnego trzęsienia ziemi może to mieć wpływ na energię, wodę, transport i agencje reagowania kryzysowego. Będziesz chciał mieć w domu zapasy na dwa tygodnie, w tym wodę, jedzenie, latarki i nie tylko. Krok 4: Zmniejsz stres finansowy. Obejmuje to posiadanie wszystkich najważniejszych dokumentów pod ręką, takich jak zgłoszenie dowodu tożsamości lub roszczenie ubezpieczeniowe, a także zastanowienie się, jak poprawić integralność strukturalną domu.

Obejmuje to posiadanie wszystkich najważniejszych dokumentów pod ręką, takich jak zgłoszenie dowodu tożsamości lub roszczenie ubezpieczeniowe, a także zastanowienie się, jak poprawić integralność strukturalną domu. Krok 5: Upuść i zamknij I trzymaj się. Kroki piąte i Sześć wskazówek, jak postępować podczas trzęsienia ziemi.

Sześć wskazówek, jak postępować podczas trzęsienia ziemi. Krok 6: Popraw bezpieczeństwo. Kiedy drżenie ustanie, sprawdź, czy nie ma żadnych obrażeń wymagających Twojej uwagi lub, jeśli jesteś przeszkolony, poproś kogoś innego o udzielenie pierwszej pomocy. Poszukaj uszkodzeń budynku lub linii energetycznej w pobliżu. Pamiętaj, że niepowodzenia mogą spowodować dodatkowe szkody i zagrozić Twojemu bezpieczeństwu, dlatego przenieś się w bezpieczne miejsce.

Kiedy drżenie ustanie, sprawdź, czy nie ma żadnych obrażeń wymagających Twojej uwagi lub, jeśli jesteś przeszkolony, poproś kogoś innego o udzielenie pierwszej pomocy. Poszukaj uszkodzeń budynku lub linii energetycznej w pobliżu. Pamiętaj, że niepowodzenia mogą spowodować dodatkowe szkody i zagrozić Twojemu bezpieczeństwu, dlatego przenieś się w bezpieczne miejsce. Krok 7: Podłącz ponownie i zresetuj. Po poważnym trzęsieniu ziemi postępuj zgodnie z planem na wypadek katastrofy i wykorzystaj swoje zapasy. Powinieneś monitorować lokalne radio i telewizję, aby dowiedzieć się o dostępnej pomocy w nagłych wypadkach, zrobić zdjęcia wszelkich uszkodzeń mienia i skontaktować się z firmą ubezpieczeniową w kilka dni po trzęsieniu ziemi.

Kiedy miało miejsce ostatnie duże trzęsienie ziemi w Kalifornii?

Ostatnim znaczącym trzęsieniem ziemi w tym stanie – o magnitudzie 6,5 lub większym lub powodującym ofiary śmiertelne lub szkody o wartości ponad 200 000 dolarów – było trzęsienie ziemi o sile 6,4 w skali Richtera na Pacyfiku w pobliżu Berndale w 2022 r. Departament Bezpieczeństwa PaństwaMonitoruje „poważne” trzęsienia ziemi w Kalifornii.

„USA Today” poinformowało, że trzęsienie ziemi miało miejsce we wczesnych godzinach porannych 20 grudnia 2022 r., kilka mil na zachód od Ferndale. Najwyraźniej spowodował dwie ofiary śmiertelne oraz uszkodził domy i drogi w hrabstwie Humboldt.

Kiedy było ostatnie trzęsienie ziemi w Kalifornii?

Ostatnie znaczące trzęsienie ziemi w Kalifornii miało miejsce dwa lata temu, ale w tym stanie doszło do wielu trzęsień ziemi, w tym prawie tydzień temu trzęsienie o magnitudzie 5,3 w odległości około 33 km od Bakersfield i trzęsienie o magnitudzie 4,9 w odległości 23 km od Barstow. Miesiąc lipiec.

Możesz śledzić trzęsienia ziemi zarejestrowane w ciągu ostatnich 30 dni w USA i na całym świecie Najnowsza mapa trzęsień ziemi z USGSUSGS ostrzega, że ​​nie należy uważać tej listy za wyczerpującą listę trzęsień ziemi.

Osoby poszukujące informacji na temat niedawnych trzęsień ziemi w Kalifornii i Nevadzie mogą odwiedzić Centrum danych o trzęsieniach ziemi w Południowej Kalifornii. Strona internetowa.

Jakie są największe trzęsienia ziemi w zarejestrowanej historii Kalifornii?

Największe trzęsienia ziemi odnotowane w Kalifornii od 1800 roku, uszeregowane w skali Richtera. Kalifornijski Departament Ochrony.

7.9 : styczeń 9 września 1857, dwóch zabitych w Forcie Tejon; Stworzył powierzchniową bliznę o długości 220 mil

: styczeń 9 września 1857, dwóch zabitych w Forcie Tejon; Stworzył powierzchniową bliznę o długości 220 mil 7.8 : 18 kwietnia 1906 r. W San Francisco zginęło prawdopodobnie 3000 osób; wysiedlono 225 000 osób

: 18 kwietnia 1906 r. W San Francisco zginęło prawdopodobnie 3000 osób; wysiedlono 225 000 osób 7.4 : 26 marca 1872 w Owens Valley. zginęło 27 osób; Trzy wstrząsy wtórne o sile 6

: 26 marca 1872 w Owens Valley. zginęło 27 osób; Trzy wstrząsy wtórne o sile 6 7.4 : 8 listopada 1980 6 rannych na zachód od Eureki; 2 miliony dolarów odszkodowania

: 8 listopada 1980 6 rannych na zachód od Eureki; 2 miliony dolarów odszkodowania 7.3 : 21 lipca 1952 r. W hrabstwie Kern zginęło 12 osób; Obejmuje to trzy wstrząsy o magnitudzie powyżej 6 w ciągu pięciu dni

: 21 lipca 1952 r. W hrabstwie Kern zginęło 12 osób; Obejmuje to trzy wstrząsy o magnitudzie powyżej 6 w ciągu pięciu dni 7.3 : 28 czerwca 1992 w Landers. Jeden zginął; 400 rannych; 9,1 miliona dolarów odszkodowania

: 28 czerwca 1992 w Landers. Jeden zginął; 400 rannych; 9,1 miliona dolarów odszkodowania 7.2 : 22 stycznia 1923 w Mendocino. W wielu miastach zniszczone zostały domy

: 22 stycznia 1923 w Mendocino. W wielu miastach zniszczone zostały domy 7.2 : 25 kwietnia 1992 w Cape Mendocino. 356 kontuzji; 48,3 miliona dolarów odszkodowania

: 25 kwietnia 1992 w Cape Mendocino. 356 kontuzji; 48,3 miliona dolarów odszkodowania 7.1 : 4 listopada 1927 na południowy zachód od Lombok. Żadnych większych obrażeń, lekkie uszkodzenia w dwóch hrabstwach

: 4 listopada 1927 na południowy zachód od Lombok. Żadnych większych obrażeń, lekkie uszkodzenia w dwóch hrabstwach 7.1 : 16 października 1999 w Ludlow. Minimalne uszkodzenia ze względu na odległą lokalizację

