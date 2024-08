Z badania wynika, że ​​do 2050 r. na całym świecie liczba zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn wzrośnie o 93%.

CNN

Z opublikowanego w poniedziałek badania wynika, że ​​do 2050 r. liczba przypadków raka i zgonów wśród mężczyzn w wieku 65 lat i starszych wzrośnie.

Do badanieW czasopiśmie Cancer naukowcy z Australii przeanalizowali częstość występowania 30 rodzajów nowotworów w 185 krajach i terytoriach w roku 2022 oraz prognozy na rok 2050.

Całkowita zapadalność na nowotwory wśród mężczyzn wzrośnie z 10,3 mln w 2022 r. do 19 mln w 2050 r., co oznacza wzrost o 84%. Przewiduje się, że liczba zgonów z powodu nowotworu wzrośnie z 5,4 mln w 2022 r. do 10,5 mln w 2050 r., co stanowi wzrost o 93%. Przewiduje się, że śmiertelność wśród mężczyzn w wieku 65 lat i starszych wzrośnie o 117%.

Przewiduje się, że w krajach o niższych dochodach i średniej długości życia odnotuje się także większy wzrost liczby zgonów z powodu nowotworów wśród mężczyzn. „Przewiduje się, że w latach 2022–2050 liczba wypadków i zgonów wzrośnie 2,5-krotnie w Afryce i wschodnim regionie Morza Śródziemnego. Dla kontrastu, w Europie przewiduje się około połowę wzrostu” – napisali naukowcy.

Mężczyźni już teraz są bardziej narażeni na śmierć z powodu raka niż kobiety. Mężczyźni częściej palą i piją alkohol, angażują się w wiele innych zachowań rakotwórczych i są narażeni na raka w miejscu pracy. Rzadziej mają także dostęp do programów badań przesiewowych.

Podobnie jak w 2022 r. Rak płuc Przewiduje się, że do roku 2050 rak będzie główną przyczyną nowotworów i zgonów z powodu nowotworów u mężczyzn. Nowotwory, w przypadku których przewidywany jest najwyższy wzrost zachorowalności na mężczyzn do 2050 r., to międzybłoniak w przypadku zachorowań i rak prostaty w przypadku zgonów.

Naukowcy twierdzą, że poprawa obecnych wyników leczenia raka i przygotowanie się na oczekiwany wzrost do 2050 r. wymaga solidnego dostępu do opieki zdrowotnej i infrastruktury, w tym odpowiedniej siły roboczej. Rozszerzenie powszechnej opieki zdrowotnej wzmocniłoby „podstawowe możliwości leczenia raka” – napisali. Kraje o niskich dochodach nieproporcjonalnie cierpią z powodu słabych wyników leczenia raka i mają niski poziom powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Na początku tego roku w raporcie American Cancer Society stwierdzono, że wzrost i starzenie się populacji to główne czynniki wpływające na obciążenie nowotworami na świecie, przy czym według prognoz w 2022 r. globalna populacja licząca około 8 miliardów ludzi osiągnie 9,7 miliarda do 2050 r.

Jeśli chodzi o liczbę chorych na raka na całym świecie, „uważamy, że do 2050 r. liczba ta wzrośnie do 35 milionów, głównie z powodu rosnącej liczby starzejących się społeczeństw”. Doktor William DahutDyrektor naukowy American Cancer Society powiedział wcześniej CNN. ACS twierdzi, że jeśli więcej osób będzie używać tytoniu i więcej osób będzie otyłych oraz innych czynników ryzyka raka, liczba przypadków raka może być jeszcze wyższa, szczególnie w krajach o niskich dochodach.

