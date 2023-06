James Harden, 76ers, aby zbadać scenariusze handlowe; Najnowsze wiadomości, plotki, transakcje

Wolna agencja NBA rozpoczyna się w piątek o 18:00 czasu wschodniego, ponieważ drużyny mogą rozpocząć negocjacje z graczami będącymi wolnymi agentami. Te umowy mogą stać się oficjalne 6 lipca. Od piątku do 6 lipca można uzgodnić wszystkie kontrakty, ale nie kontrakty między drużyną a zawodnikiem. Staną się oficjalne, gdy umowa zostanie podpisana 6 lipca lub później.

Kilka drużyn, w tym Houston Rockets, San Antonio Spurs i Sacramento Kings, ma znaczną przestrzeń w kapitale, podczas gdy nowy układ zbiorowy pracy wchodzi w życie w sobotę, a wiele innych będzie musiało żonglować, aby zatrzymać obecnych graczy.

Niektórzy najlepsi gracze, których warto oglądać podczas wolnej agencji: James Harden, Kyrie Irving, Khris Middleton, Draymond Green i Fred VanVliet. Inni gracze mogliby wstrząsnąć poza sezonem, na przykład status Damiana Lillarda w Portland Trail Blazers.

Niektóre ruchy zostały już wykonane, ponieważ oferty kwalifikujące się rozszerzają się o przedłużenia kontraktów i wiadomości dotyczące opcji gracza / zespołu. Śledź Yahoo Sports, aby uzyskać najnowsze wiadomości dotyczące bezpłatnych agencji NBA.

James Harden jest jednym z najlepszych graczy do oglądania w wolnej agencji NBA. (Tim Nwachukwu/Getty Images)

James Harden przejmuje opcję gracza od Sixers, aby ułatwić handel

Były MVP NBA, James Harden, wybrał opcję gracza 76ers za 35,6 miliona dolarów w nadziei na współpracę z drużyną w wymianie z Filadelfii. – donosi Adrian Wojnarowski z ESPN.

Harden, który w sierpniu skończył 34 lata, zdobywał średnio 21 punktów, 10,7 asysty i 6,1 zbiórki dla Sixers w zeszłym sezonie, co oznacza jego 10. z rzędu występ w All-Star. Zerwane więzadło w prawej nodze i obolałe więzadło w lewej pięcie kosztowało go 24 mecze w sezonie zasadniczym i wszystkie możliwe występy w NBA – to rosnący trend w jego karierze. Kontuzje tkanek miękkich wykluczyły Hardena z poprzednich dwóch sezonów, a on nie znalazł się w składzie All-NBA, odkąd był z Houston Rockets w 2020 roku. Przeczytaj więcej o opcjach Hortona.

