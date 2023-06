Z Connorem Bedardem pod ręką, Kyle Davidson powinien teraz przejść na emeryturę

Nashville, Tennessee. – Connor Bedard to absolut.

Czas pokaże, czy kiedykolwiek osiągnie ustalony dla niego próg super, super, supergwiazdy, ale można bezpiecznie założyć, że będzie dobrze w NHL przez nadchodzące lata.

Bedard stanowi kluczowy element odbudowy układanki dyrektora generalnego Blackhawks, Kyle’a Davidsona. Loteria nr. 1 wybór iw roku, w którym dostępny jest potencjalnie pokoleniowy gracz, taki jak Bedard, właśnie takiego szczęścia potrzebuje Davidson, aby dać swojej odbudowie prawdziwą nadzieję.

Davidson doskonale to rozumiał. Dużo więcej musiało spaść na korzyść Davidsona, gdy zniszczył Blackhawks na tyle, by umieścić ich w matematycznym parku piłkarskim, aby wygrać na loterii.

„To szczęście”, powiedział Davidson w środę wieczorem. „Otóż to. Nie miałem ręki do wygrania na loterii. To szczęście. Mamy dużo szczęścia”.

To szczęście powinno pod pewnymi względami ułatwić Davidsonowi przyszłość. Ma rdzeń do budowania swojego składu. Davidson może zbudować grę siłową wokół mocnych stron Bedarda i dodać skrzydłowych pasujących do stylu gry Bedarda. Taylor Hall został sprowadzony w tym konkretnym celu. To luksus móc to robić. Nawet mając jakiekolwiek typy poza pierwszą parą w tym drafcie, Davidson uważa, że ​​będzie musiał zebrać skład, który nie zawiera absolutnych gwiazd. Myślisz o drużynie takiej jak Carolina Hurricanes, a wszystko zależy od głębi talentów.

Przybycie Bedarda gwarantuje, że franczyza i front office Blackhawks nie stracą cierpliwości do odbudowy Davidsona wcześniej niż oczekiwano. Bedard wypełni wystarczającą liczbę miejsc i sprzeda tyle koszulek, że odejścia Patricka Kane’a i Jonathana Toewsa będą ledwo odczuwalne. Davidson może w większości trzymać się swojego planu.

Ale przyszłość Davidsona to nie tylko słodycze i lody. Rysowanie Bedarda wiąże się z dodatkową presją. Co ważniejsze, istnieją duże oczekiwania, że ​​Davidson przeprowadzi odbudowę. Było wielu fanów na płocie, czy Davidson może całkowicie zburzyć Blackhawks i odbudować je znacznie lepiej. Dlatego też harmonogram odbudowy w ciągu 6-8 lat nie jest zbyt odległy. Teraz Bedard wciela w życie wizję Davidsona.

„Ci gracze, którzy mogą osiągnąć potencjał gwiazdy, to trudne pola i trudne pozycje do obsadzenia, gdy budujesz zespół i to tam masz pierwszą nadzieję, że możesz to osiągnąć, i czuję, że mamy gracza. W Connor mamy każdego możliwość bycia tego typu graczem” – powiedział. Davidson powiedział.

Bedard nie może sam zdobywać trofeów. Było wielu dyrektorów generalnych, którzy wybierali graczy takich jak Bedard i nigdy nie wymyślili, jak zbudować drużynę kalibru pucharowego wokół tej gwiazdy. Jak często obecni Edmonton Oilers lub Toronto Maple Leafs są wykorzystywani jako przykłady niedoskonałych konstrukcji rosterów?

Aby temu zapobiec, Davidson musi dobrze wykonać pozostałe ruchy. Ma absolutną sławę, ale co jeszcze? Trzymanie Davidsona w pobliżu Bedarda zadecyduje, jak daleko zajdą Blackhawks. Integracja innych części nie jest łatwa, ale Davidson potrzebuje ich teraz mniej.

Blackhawks mogą być w trybie odbudowy przez kilka kolejnych sezonów i mogą wykorzystać kolejny wybór z pierwszej piątki w przyszłorocznym drafcie, aby jeszcze bardziej poprawić swój przyszły skład. Niektóre z krótkoterminowych decyzji Davidsona dotyczą prób wykorzystania jego miejsca w czapce i otoczenia Bedarda i innych młodych graczy silnymi graczami. Davidson będzie miał skład NHL w następnym sezonie wypełniony graczami, którzy mogą zniknąć za kilka lat. Około 75 procent kontraktów w składzie wygasa w ciągu najbliższych kilku sezonów.

Jednocześnie Davidson realizuje swój długoterminowy plan. Szkicowanie i rozwój to kluczowe aspekty tego projektu. Ponieważ Davidson ma więcej graczy ze swojego składu NHL, jest skłonny sprowadzić młodszych graczy, aby ich zastąpili. W ten sposób plan powinien zostać zrealizowany.

Bedard należy do kategorii absolutnej. W następnym sezonie wcieli się w rolę Toewsa jako centrum nr 1. Lukas Reichel coraz bardziej przypomina solidnego zawodnika z pierwszej szóstki. Ale poza nimi grupa napastników jest pełna niewiadomych.

Blackhawks mają Olivera Moore’a, który w środę zajął 19. miejsce w klasyfikacji generalnej i muszą myśleć, że kolejny napastnik z pierwszej szóstki może grać na środku lub na skrzydle w ciągu najbliższych 2-3 lat. Ufają Frankowi Nassarowi, lat 13Cz Zeszłoroczny ogólny wybór jest w tej grupie. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, da im to pierwszą szóstkę napastników. Musiałbyś sobie wyobrazić innego napastnika, który również w przyszłym roku celuje w wysoki wybór w pierwszej rundzie.

Taylor Radish i Filip Kurashev mogą odbudować i znaleźć się w pierwszej dziewiątce opcji napastników. W pierwszej dziewiątce znaleźli się Cole Goodman, Colton Dach, Gavin Hayes i Ryan Greene. Ilya Safonov, Paul Ludwinski, Samuel Savoie, Aidan Thompson, Jalen Luypen, Anti Saarela i Dominic James to najniższa szóstka talentów. Blackhawks dodadzą jeszcze więcej napastników w czwartkowej drugiej rundzie.

„Mówiłem to już wcześniej, myślę, że mamy dobrą pulę perspektywicznych obrońców” – powiedział w środę dyrektor amatorskiego skautingu Blackhawks, Mike Donneke. „To nie znaczy, że nie weźmiemy jutro obrońcy; zobaczymy, co jest dostępne. Ale znowu, będziemy nadal trzymać się atrybutów, takich jak szybkość i konkurencyjność. W tej chwili wykonujemy dobrą robotę budowania tej głębi do przodu.

To prawda, że ​​Davidson może być już blisko pozyskania swojego przyszłego obrońcy. Seth Jones przez cały kontrakt będzie jednym z czterech najlepszych obrońców Blackhawks. Kevin Gorczynski, który w zeszłym roku zajął 7. miejsce w klasyfikacji generalnej, został wybrany jako obrońca nr 1. Alex Vlasic i Wyatt Kaiser są w długoterminowych planach Davidsona. Sam Rinzel, kolejny wybór w pierwszej rundzie 2022, ma trochę do nadrobienia, ale uważają, że może być kolejnym kluczowym obrońcą NHL. Mają kilku perspektyw NHL, takich jak Isaac Phillips, Nolan Allen i Ethan Del Mastro. W czwartek mogą dodać kolejnego praworęcznego obrońcę.

Wśród bramkarzy Arvid Soderblom ma zadatki na bramkarza nr 1 i będzie miał szansę popisać się tym w NHL w tym sezonie. Drew Comezzo, wybrany w drugiej rundzie draftu 2020, to przyszły nr. 2 bramkarz i będzie nr 1 w Rockford w przyszłym sezonie. Blackhawks mogą wybrać bramkarza już w czwartek. Adam Ghajan jest możliwy.

To, co Blackhawkowie „myślą” o swoich perspektywach, przekształci się w to, co „wiedzą” w nadchodzących latach. Kiedy tak się dzieje, Davidson może określić, jak majstrować przy konstrukcji swojego składu, aby zapewnić sobie sukces. Oznacza to ciągłą promocję od wewnątrz. Może to również wymagać wyjścia i zdobycia kolejnego kluczowego elementu.

Z Bedardem Blackhawks mają większe szanse na wygraną niż bez niego. Zostało dane. Bez względu na to, jak szczęśliwi byli Blackhawks, wybierając Bedarda, Davidson kontroluje to, czym Blackhawks ostatecznie staną się dzięki Bedardowi.

(Zdjęcie: Christopher Hanewinkel / USA Today)