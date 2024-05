Jamie Dimon twierdzi, że jego pięcioletnia kadencja na stanowisku dyrektora generalnego JPMorgan dobiegła końca

W poniedziałek Jamie Dimon miał do powiedzenia kilka nowych rzeczy na temat swoich planów na przyszłość, a dyrektor generalny JPMorgan Chase (JPM) wyobraża sobie teraz dzień, w którym nie będzie kierował największym amerykańskim bankiem.

Jego harmonogram „nie jest oddalony za pięć lat” – powiedział Dimon podczas przemówienia podczas corocznego dnia inwestorskiego swojego banku w Nowym Jorku.

Komentarze są najnowszym potwierdzeniem 68-letniego Dimona, że ​​widzi koniec na stanowisku dyrektora generalnego. W przeszłości pytany o tytuł odpowiadał domyślnie, że będzie na tym stanowisku przez kolejne pięć lat.

Jamie Dimon, dyrektor generalny JPMorgan Chase. (Aaron Schwartz/Xinhua za pośrednictwem Getty Images) (Agencja informacyjna Xinhua za pośrednictwem Getty Images)

„Mam energię, którą zawsze miałem” – dodał. „Kiedy nie mogę założyć koszulki i dać z siebie wszystkiego, po prostu muszę zrezygnować”.

Akcje spadły w ciągu dnia o ponad 4,5%.

Po jego komentarzach nastąpiły pytania analityków podczas obszernej sesji pytań i odpowiedzi na temat tego, jak bank spodziewa się wykorzystać całą nadwyżkę kapitału, jak pesymistyczny jest on co do poziomu inflacji oraz jaką moc reprezentuje dla niego sztuczna inteligencja banku.

Dimon twierdzi, że nie ma już debaty na temat znaczenia sztucznej inteligencji.

„Myślę, że zmieni to każdy zawód w takim samym stopniu, jak każdą pracę” – powiedział.

Jego kadra kierownicza spędziła część dnia na dyskusjach, jak to będzie wyglądać w różnych bankach. Dyrektor operacyjny JPMorgan Daniel Pinto powiedział, że bank przeznaczył wartość od około 1 miliarda dolarów do 1,5 miliarda dolarów na zidentyfikowane przypadki użycia sztucznej inteligencji w obszarach obsługi klienta, możliwości handlowych i operacyjnych oraz zarządzania oszustwami.

Pinto powiedział również, że pełne implikacje dużych modeli językowych mogą mieć znacznie szerszy wpływ na JP Morgan niż tylko te przypadki użycia.

„Mamy 60 000 programistów i 80 000 pracowników między operacjami a centrami obsługi telefonicznej, co oznacza prawie połowę firmy, w której ta technologia jest tak zaawansowana”.

Mary Erdos, dyrektor ds. zarządzania aktywami i majątkiem w JP Morgan, inaczej określiła skupienie się banku na sztucznej inteligencji.

Powiedział, że w tym roku „każdy, kto tu przyjedzie, przejdzie natychmiastowe szkolenie inżynieryjne, które przygotuje go na sztuczną inteligencję przyszłości”.

W poniedziałek Dimon przedstawił kilka poglądów, w tym plany banku dotyczące wykorzystania nadwyżki kapitału.

Kategorycznie stwierdził, że nie będzie skupu akcji własnych. „Nie będziemy odkupywać dużej ilości akcji po tej cenie” – powiedział – „i będziemy bardzo agresywni, jeśli akcje spadną”.

Dimon przyznał, że „nie podoba mu się pomysł” wypłaty kolejnej specjalnej dywidendy po tym, jak zrobił to w marcu, i przyznając, że „mogą pojawić się możliwości” w przypadku fuzji i przejęć, powiedział: „Nie liczymy na to”.

Jeśli chodzi o to, co bank planuje zrobić z całym swoim kapitałem, Dimon powiedział: „Pozostanie tam, dopóki nie uda nam się przełożyć go na dobre zyski”.

