Julian Assange: Założyciel WikiLeaks może sprzeciwić się ekstradycji do USA

Wysoki Trybunał orzekł, że założyciel WikiLeaks Julian Assange może złożyć nową apelację od decyzji o ekstradycji do Stanów Zjednoczonych.

Pozwolono mu odwołać się od nakazu wysłania go do Stanów Zjednoczonych, aby stanął przed sądem za ujawnienie tajemnic wojskowych.

Decyzja oznacza, że ​​Assange może zakwestionować gwarancje USA dotyczące sposobu przebiegu jego przyszłego procesu i tego, czy jego prawo do wolności słowa zostanie naruszone.

W wąskim orzeczeniu w poniedziałek rano dwóch starszych sędziów pozwoliło mu odwołać się od wcześniejszego postanowienia zezwalającego na jego ekstradycję do Stanów Zjednoczonych. Orzeczono, że będzie miał pełną apelację w Anglii.

Assange przebywający obecnie w więzieniu w Belmarsh ma miesiące na przygotowanie swojej apelacji w sprawie tego, czy amerykańskie sądy będą chronić jego prawa do wolności słowa jako obywatela Australii.

Setki ludzi zebrało się przed budynkiem sądu przed ogłoszeniem wyroku, a zwolennicy Assange’a wiwatowali, gdy wiadomość o decyzji przedostała się do mediów.

Oznacza to, że na razie pozostanie w Anglii.

W przemówieniu przed Królewskim Trybunałem Sprawiedliwości po wyroku Assange z zadowoleniem przyjęła wyrok i określiła go jako „punkt zwrotny”.

Wcześniej w poniedziałek reprezentujący rząd USA James Lewis KC oświadczył w pisemnych uwagach skierowanych do sądu, że „nie ma wątpliwości”, że Assange będzie uprawniony do „pełnych praw procesowych” – w tym do Pierwszej Poprawki. – Jeśli zostanie przekazany.