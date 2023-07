Kontrola amerykańskich firm działających w Chinach wynika z ograniczeń nałożonych przez administrację Bidena na dostęp Chin do technologii i sprzętu do produkcji półprzewodników o krytycznym znaczeniu.

Administracja Bidena przygotowuje dodatkowe ograniczenia w handlu technologiami USA z Chinami, w tym potencjalne ograniczenia dotyczące zaawansowanych chipów i inwestycji USA w tym kraju. Administracja przygotowuje się również do ograniczenia dostępu chińskich firm do amerykańskich usług przetwarzania w chmurze w celu załatania luki we wcześniejszych ograniczeniach w dostępie Chin do zaawansowanych chipów wykorzystywanych w sztucznej inteligencji.

Walka wet za wet trwała w tym tygodniu, kiedy Pekin zemścił się na ograniczeniach administracji Bidena dotyczących półprzewodników, ogłaszając, że ograniczy eksport niektórych kluczowych minerałów wykorzystywanych do produkcji niektórych chipów.

Urzędnik z chińskiego Ministerstwa Finansów powiedział w piątek, że Ms. Wyraził nadzieję, że spotkania z Yellen poprawią stosunki gospodarcze i zasugerował, aby Stany Zjednoczone podjęły kroki, aby tak się stało. Urzędnik dodał, że oba kraje nie odnoszą korzyści z „odłączenia” i zakłócenia łańcuchów dostaw.

Pani Yellen powiedziała w piątek, że jest „zaniepokojona” decyzją Chin o nałożeniu ograniczeń eksportowych.