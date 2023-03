Jedenaście banków zdeponowało 30 miliardów dolarów w First Republic Bank

Największe amerykańskie banki ruszyły na ratunek First Republic Bank FRC 9,98%

Łącznie napłynęło 30 miliardów dolarów w gotówce, aby spróbować powstrzymać panikę, która nastąpiła po dwóch ostatnich bankructwach banków.

Kierownictwo banku zebrało się w ostatnich dniach, aby opracować plan, omawiając go z sekretarz skarbu Janet Yellen oraz innymi urzędnikami i regulatorami w Waszyngtonie, powiedziały osoby zaznajomione ze sprawą.

JP Morgan Chase JPM 1,94%

& Co., Citigroup Inc.,

Bank Ameryki Korporacja

oraz Wells Fargo & Co. i każdy z nich zarabia 5 miliardów dolarów na nieubezpieczonych depozytach w First Republics, banki podały w oświadczeniu, potwierdzając wcześniejszy raport The Wall Street Journal. Morgan Stanley i Goldman Sachs Group Inc.

Każdy wkłada 2,5 miliarda dolarów, podczas gdy pięć innych banków wpłaca po 1 miliard dolarów.

Zdjęcie: Al Drago/Bloomberg



„To wsparcie ze strony grupy dużych banków jest bardzo mile widziane i pokazuje odporność systemu bankowego” – powiedział Departament Skarbu, Rezerwa Federalna i Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów. i Biuro Kontrolera Waluty wspólnie zgłosiły. Raport.

Wielkie banki przyjęły miliardy depozytów od średniej wielkości pożyczkodawców, w tym Pierwszej Republiki w zeszłym tygodniu po upadku Silicon Valley Bank i Signature Bank. JP Morgan i inni skutecznie oddają teraz część zebranych pieniędzy.

Zastrzyk gotówki rozwiązałby bezpośrednie problemy Pierwszej Republiki związane ze spadkiem cen akcji i ucieczką od deponentów. Bank nadal będzie musiał zmagać się z trudnym otoczeniem biznesowym w świecie, w którym deponenci są nagle świadomi niebezpieczeństw związanych z wysokimi stopami procentowymi i dużymi nieubezpieczonymi saldami.

W zeznaniu przed Kongresem w czwartek p. Yellen próbowała. „Amerykanie mogą ufać, że ich depozyty będą tam, kiedy będą ich potrzebować” – powiedział.

We wtorek rozmawiał z dyrektorem naczelnym JP Morgan, Jamiem Dimonem, według osoby zaznajomionej ze sprawą, aby rozpocząć starania o zabezpieczenie finansowania Pierwszej Republiki. Pani. Yellen rozmawiała z innymi dyrektorami naczelnymi banków i panem. Spotkałem Timona, powiedział mężczyzna.

Umowa była niezwykłą próbą ochrony całego systemu bankowego przed powszechną paniką poprzez przekształcenie Pierwszej Republiki w zaporę ogniową. Po niepowodzeniach Silicon Valley Bank i Signature narosły obawy, że Pierwsza Republika może być następna.

Wstrząsy rozprzestrzeniły się na cały świat. Grupa Credit Suisse Ag

Nękana serią pomyłek i odejścia klientów, szwajcarska firma była zmuszona w środę szukać ratunku w wysokości ponad 50 miliardów dolarów od własnego banku centralnego po tym, jak cena jej akcji spadła do najniższego poziomu w historii.

Akcje First Republic wzrosły w czwartek o 10%, odwracając spadek z poprzedniego dnia w wiadomościach. Akcje spadły w tym tygodniu o ponad 60%, podczas gdy kapitalizacja rynkowa SVB spadła poniżej 5 miliardów dolarów z 21 miliardów dolarów w dniu 8 marca, kiedy rozpoczął się kryzys.

Upadek Silicon Valley Bank w zeszłym tygodniu podsycił obawy, że inne banki regionalne mają duże nieubezpieczone depozyty. First Republic zaoferowała podobnym klientom z Bay Area upadający bank.

Klienci wyciągnęli miliardy depozytów z Pierwszej Republiki, a bank próbował powstrzymać falę w niedzielę, ogłaszając dodatkowe finansowanie z Fed i JP Morgan, dając bankowi łącznie 70 miliardów dolarów płynności.

Fundusz będzie korzystał z okna dyskontowego banku centralnego, krótkoterminowego programu pożyczkowego, z którego banki mogą korzystać w celu szybkiego finansowania, powiedziały osoby zaznajomione z tą sprawą. Banki obawiają się napiętnowania korzystania z programu, który jest często cytowany jako ostatnia deska ratunku w branży.

Pierwsza Republika poinformowała w czwartek, że w zeszłym tygodniu pożyczyła od banku centralnego 109 miliardów dolarów. Stwierdzono, że ubezpieczone depozyty pozostały stabilne w ciągu ostatniego tygodnia, a odpływ depozytów „znacznie się zmniejszył”.

Zarejestruj się aby otrzymać newsletter Rynki AM Elementarz przed wprowadzeniem na rynek pełen nowości, trendów i pomysłów. Również najświeższe dane rynkowe.

Ale S&P Global Ratings obniżył w środę obligacje banku do statusu śmieciowego, a inwestorzy nadal sprzedawali, dodając dalszą niepewność.

Szybko rozwijająca się sytuacja przypomina dramat w systemie bankowym podczas kryzysu finansowego z 2008 r., kiedy to p. Dimon zagrał białego rycerza, kupując Bear Stearns i Washington Mutual. Procesy sądowe, straty i naciski polityczne trwały. Pan. Dimon powiedział, że nie powtórzy rządowej umowy ratunkowej.

Biznes i wycena giełdowa Pierwszej Republiki od dawna były obiektem zazdrości sektora bankowego. Jej klientami są zamożne osoby i firmy, głównie na wybrzeżach. Jego działalność pożyczkowa polega na udzielaniu ogromnych kredytów hipotecznych klientom takim jak Mark Zuckerberg. Niektóre z tych pożyczek zepsuły się na zawsze. Bank ma około 213 miliardów dolarów aktywów i 176 miliardów dolarów depozytów na koniec 2022 roku.

Jego zyski wzrosły w 2022 r., ale agresywne podwyżki stóp procentowych przez Fed zebrały żniwo. Bogaci klienci Pierwszej Rzeczypospolitej nie zadowalali się zostawianiem dużych sum na oprocentowanych rachunkach bankowych.

Branża próbowała już wcześniej konsolidować się w czasach kryzysu, ale z różnymi rezultatami. W 1998 roku długoterminowe zarządzanie kapitałem funduszy hedgingowych poniosło ogromne straty, a większość dużych banków zgodziła się ratować w obawie przed własną ekspozycją. W 2008 roku ich dyrektorzy generalni próbowali podobnego podejścia do ratowania Lehman Brothers, ale nie mogli dojść do porozumienia.

Podjęli również mniej radykalne kroki w celu zwiększenia zaufania do systemu finansowego. Na początku 2020 r., gdy pandemia ogarnęła rynki, wszystkie największe banki ogłosiły, że będą pożyczać z okna dyskontowego banku centralnego. Nie potrzebowali finansowania, ale chcieli zmniejszyć piętno pożyczania.

Inne banki biorące udział w pakiecie ratunkowym Pierwszej Republiki to US Bancorp, PNC Financial Services Group Inc.,

Fundusz powierniczy Korporacja

Bank Nowego Jorku Mellon Korporacja

i State Street Korporacja

— Laura Cooper, Lauren Thomas, Rebecca Ballhaus i Andrew Duhren przyczynili się do powstania tego artykułu.

Napisz do Davida Benoit na adres [email protected], Ben Eisen na adres [email protected], Rachel Lewis Ensign na adres [email protected] i Annamaria Andreotis na adres [email protected]