Nowa Zelandia zakazuje TikToka na urządzeniach podłączonych do parlamentu, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa

WELLINGTON, 17 marca (Reuters) – Nowa Zelandia poinformowała w piątek, że zablokuje TikTok na urządzeniach z dostępem do krajowej sieci parlamentarnej ze względu na obawy związane z cyberbezpieczeństwem, stając się ostatnim krajem, który ograniczył korzystanie z aplikacji do udostępniania wideo na urządzeniach rządowych. .

Na całym świecie wzrosły obawy związane z możliwością uzyskania przez chiński rząd dostępu do lokalizacji i danych kontaktowych użytkowników za pośrednictwem chińskiej firmy macierzystej TikTok, ByteDance.

Głębokość tych obaw została podkreślona w tym tygodniu, kiedy administracja Bidena zażądała od chińskich właścicieli TikTok zbycia swoich udziałów, w przeciwnym razie aplikacja może zostać zakazana w USA.

W Nowej Zelandii do końca marca TikTok zostanie zablokowany na wszystkich urządzeniach z dostępem do sieci parlamentarnej.

Rafael González-Montero, dyrektor naczelny Służby Parlamentarnej, powiedział w e-mailu do agencji Reuters, że decyzja została podjęta po konsultacjach z ekspertami ds. cyberbezpieczeństwa i dyskusjach z rządem i innymi krajami.

„Na podstawie tych informacji służby ustaliły, że ryzyko jest niedopuszczalne w obecnym środowisku parlamentarnym Nowej Zelandii” – powiedział.

Powiedział, że można poczynić specjalne ustalenia dla tych, którzy potrzebują aplikacji do wykonywania swojej pracy.

ByteDance nie odpowiedział natychmiast na prośbę Reutera o komentarz.

Przemawiając na konferencji prasowej, premier Chris Hipkins powiedział, że Nowa Zelandia działa inaczej niż inne kraje.

„Departamenty i agencje postępują zgodnie z radami (State Communications Security Bureau) w oparciu o politykę IT i cyberbezpieczeństwa… Nie mamy kompleksowego podejścia” – powiedział Hipkins.

Siły Obronne Nowej Zelandii oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Handlu poinformowały w piątek, że już wdrożyły zakaz TikToka na urządzeniach roboczych.

Rzecznik Sił Obronnych Nowej Zelandii powiedział w e-mailu do agencji Reuters, że posunięcie to było „ostrożnym podejściem do ochrony bezpieczeństwa” personelu.

W czwartek Wielka Brytania zakazała aplikacji na telefonach rządowych ze skutkiem natychmiastowym. Agencje rządowe w USA mają czas do końca marca na usunięcie aplikacji z oficjalnych urządzeń.

TikTok powiedział, że uważa, że ​​ostatnie zakazy opierają się na „fundamentalnych nieporozumieniach” i są napędzane przez szerszą geopolitykę, i wydał ponad 1,5 miliarda dolarów na ostrzejsze działania w zakresie ochrony danych i zaprzecza zarzutom o szpiegostwo.

