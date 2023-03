Ekstrapolacje: Prawdziwa nauka stojąca za grą Apple dotyczącą zmian klimatu

Spektakl robi kilka rzeczy, aby opowiedzieć historię. (Spoiler alert!) Morsy są bardziej narażone na niebezpieczeństwo niż ludzie. Ale biorąc pod uwagę ich pozycję” Wrażliwy „Ze względu na odwierty ropy i gazu oraz kurczenie się lodu morskiego, gatunek ten prawdopodobnie wywołuje wściekłość morsów w pierwszym odcinku. Nie ma to jak „letnie serce”, stan medyczny, który widzimy w drugim odcinku. Ale upał już tak. Połóż dodatkowe napięcie na sercu I już jest Świetny zabójca związany z pogodą W Ameryce.

Sezon rozpoczyna się w 2037 roku, kiedy światu grozi ocieplenie o prawie 2 stopnie Celsjusza powyżej temperatur sprzed epoki przemysłowej. To może nie wydawać się wielką zmianą, ale ma dramatyczne konsekwencje dla życia na Ziemi. Przy takim ociepleniu 99 procent raf koralowych Na przykład oczekuje się, że zniknie. Zła pogoda może pogorszyć sytuację także dla ludzi. Ciężkie sezony pożarów i podnoszący się poziom mórz. Przy ociepleniu o 2 stopnie ponad 70 procent światowych wybrzeży jest zalanych przez podnoszący się poziom mórz. Ponad 0,66 stopy (0,2 metra) . Silne cyklony tropikalne, burze kategorii 4 i 5, stać się bardziej powszechnym . Każdego lata na Morzu Śródziemnym region płonie pożarami 62 procent wzrostu . I 388 milionów ludzi na całym świecie Doświadczanie niedoboru wody .

Przełomowe porozumienie klimatyczne osiągnięte w Paryżu zobowiązuje narody świata do ograniczenia globalnego ocieplenia. Dobrze w dół „2 stopnie Celsjusza. Świat robi się już trochę cieplejszy Powyżej 1 stopnia Celsjusza . Niestety, zgodnie z obecną polityką, świat wciąż jest na dobrej drodze do nadrobienia zaległości Blisko 3 stopnie Celsjusza w 2100.

W serialu miliarder dzieli się patentem na swoją technologię odsalania z krajami dotkniętymi suszą, pozornie nakłaniając je do zaakceptowania słabszych celów klimatycznych.

Pierwszy odcinek nie zawiera zbyt wielu szczegółów na temat tego, co sprawia, że ​​jego „wyrafinowana” technologia odsalania jest tak wspaniała. Nowoczesne techniki odsalania istnieją od dziesięcioleci, aw niektórych częściach świata – zwł Bliski Wschód i Afryka Północna – jest już w dużym stopniu zależny. Izrael, w którym rozgrywa się większość pierwszego rozdziału, jest odsalany 70 procent jego miejskiego zaopatrzenia w wodę.

Ale odsalanie nie jest srebrną kulą. Przede wszystkim jest to bardzo drogie, ponieważ jest bardzo energochłonne. Stosowane są dwie główne metody: nadmuch strumieniem ciepła w celu odparowania wody, a następnie ponowne jej skraplanie bez soli; lub używając ogromnego ciśnienia do przepychania wody przez membranę odwróconej osmozy w celu odfiltrowania soli.

Odcinek podąża za Sienną Miller jako badaczką dla organizacji, która archiwizuje genomy gatunków na skraju wyginięcia. Celem jest, aby pewnego dnia „sprowadzić te stworzenia z powrotem”. To jedna z najbardziej kontrowersyjnych koncepcji w ramach wymierania, ochrony.

Być może słyszałeś o firmie biotechnologicznej, która próbowała sprowadzić Stworzenie podobne do dodo I na przykład włochaty mamut i słoń. Inicjatywy te cieszą się dużym zainteresowaniem i nie przynoszą rezultatów. Nawet jeśli im się to uda, tak naprawdę nie przywracają tych samych zwierząt, które wyginęły. Technologia, nad którą pracują, stworzy hybrydy z wykorzystaniem dalekich krewnych gatunków. Obraz futrzastego słonia z wysoką wypukłą głową.

Naukowcy na krawędzi Przekonywał, że należy zwrócić większą uwagę na zapobieganie wymieraniu gatunków. Dziś ok Milionowi gatunków zwierząt i roślin grozi wyginięcie Więcej niż kiedykolwiek w historii ludzkości.

Moją ulubioną postacią sezonu był humbak, któremu podkładała głos Meryl Streep. Współdziała z postacią Millera poprzez jakąś technologię ilustracji zwierząt. To wyraźnie mieści się w sferze science fiction.

Odcinek rozgrywa się w wilgotnym Miami w 2047 roku, gdzie podnoszący się poziom mórz grozi zniszczeniem lokalnej synagogi. W rzeczywistości, Twarze Miami Do 2060 roku poziom mórz wzrośnie o dwie lub więcej stóp i na około Sześć stóp na 2100 . To egzystencjalny problem hrabstwa Miami-Dade. Znajduje się średnio około sześciu stóp nad obecnym poziomem morza i jest wyższy Poniżej tej wysokości mieszka 877 000 ludzi .

Główny wątek fabularny w tym odcinku podąża za synagogą ubiegającą się o „konserwację” ze stanu Floryda, która określi, jak i gdzie zbudować konstrukcje ochronne, takie jak falochrony. Chociaż mury morskie mogą zapewnić pewne schronienie społecznościom najbardziej zagrożonym powodzią, są one budowane tylko po to, aby wytrzymać tak wiele nadużyć, że ostatecznie ulegną awarii. Organizacja Narodów Zjednoczonych Panel klimatologów Niedawno ostrzegł, że falochrony mogą promować fałszywe poczucie bezpieczeństwa i narażać więcej ludzi na ryzyko, jeśli populacja będzie nadal rosła wzdłuż nisko położonych wybrzeży.

Mury morskie są również kontrowersyjne, ponieważ zazwyczaj chronią tylko wybrane właściwości lub społeczności. Jak widzimy w odcinku, to, co uważa się za godne ochrony, jest obarczone kwestiami etycznymi – i być może zdrową częścią niesprawiedliwości i korupcji. Ponadto ochrona fragmentu linii brzegowej w rzeczywistości zwiększyłaby utratę ziemi przez sąsiadów. Mury morskie Odwróć energię faliPo prostu to robi Problem kogoś innego.