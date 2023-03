Wolna agencja NFL 2023: Ravens, Chiefs i Bengals występują z Orlando Brownem

Perspektywa – jak to mówią – jest wszystkim.

Przejdźmy więc do historii byłego lewego napastnika Kansas City Chiefs, Orlando Browna Jr., który teraz gra w swojej trzeciej drużynie: Bengale z Cincinnati.







Brown rozpoczął karierę Kruki z BaltimorePrawy wślizg, grał dwa sezony.

Ale po tym, jak gwiazda Ronnie Stanley odeszła z powodu kontuzji w 2020 roku, Brown został przeniesiony na lewą stronę składu, gdzie spędził większość sezonu, zdobywając drugie miejsce. Pro Bowl.

Ponieważ Stanley miał powrócić w 2021 roku, Brown poprosił o wymianę, aby kontynuować grę lewym atakiem. Chiefs – debiutujący po tym, jak zostali wykluczeni z gry przez poważne kontuzje – byli świetnym partnerem handlowym.

Kilka dni temu Draft NFL 2021Kansas City wymieniło swoje typy z pierwszej, trzeciej, czwartej i piątej rundy 2022 na Browna, wybór z drugiej rundy Baltimore i wybór z szóstej rundy w 2022 roku.

Ravens wymienili swoje dwa debiutanckie typy. Zespół pozyskał między innymi Odafe Oweha — miłego rotującego napastnika, który zdobył osiem worków w ciągu dwóch sezonów — oraz Bena Clevelanda, który mógłby wystartować w 2023 roku po podpisaniu kontraktu z Benem Powersem. Denver Broncos. Ronnie Stanley wciąż broni lewego ataku dla Baltimore – a zespół ma dobre odpowiedzi po prawej stronie: Morgan Moses i Patrick McGary.

Ravens powinni czuć się tam dobrze z karierą Browna. Wybór w trzeciej rundzie 2018 dał zespołowi dwa dobre sezony na prawym ataku i jeden na lewym ataku – a potem Baltimore sprzedał niezadowolonego gracza, aby uzyskać dwa produktywne. To był sukces.

Chiefs wymienili wybór w szóstej rundzie na Browna – ale w drugiej rundzie dodali ważnego gracza: linebackera Nicka Boltona.

Brown jednak wniósł coś bardzo potrzebnego do linii ofensywnej zespołu: stabilność. Podczas swojego pobytu w Kansas City mógł konsekwentnie grać średnio w lidze, ale zaczął wszystkie mecze oprócz jednego. Odegrał kluczową rolę w przekształceniu jednej ze słabości zespołu w siłę – ostatecznie pomagając im wygrać Super Bowl LVII.

Tak. Jednak dyrektor generalny Brett Weich wie, że każdy dolar się liczy, jeśli chodzi o strukturę kontraktu rozgrywającego Patricka Mahomesa.

Teraz wygląda na to, że Veach poprawnie odczytał rynek na 2023 rok: Brown chciał więcej, niż szefowie byli skłonni zapłacić. Rok temu odrzucił ofertę 19 milionów dolarów rocznie przez pięć lat. Przed rozpoczęciem darmowej agencji Brown nalegał na jeszcze większą umowę z Kansas City.

Mimo to liderzy mogą czuć się dobrze, jeśli chodzi o kompromisy. W zależności od użytego wykresu wartości draftu, Kansas City zrezygnowało z czegoś między 15 a 45 wyborem draftu. Dzięki temu drużyna zyskała dwa lata stabilności Browna – i co najmniej cztery kolejne wspaniałego defensywnego gracza.

Innymi słowy, Brown mógł nie zostać premierem „Mr. OK.” Ale zdecydowanie jest „Mr. już teraz.”

Bengalczykom również powinno zależeć na sprowadzeniu Browna do Cincinnati.

W ciągu ostatnich dwóch sezonów zespołowi brakowało mistrzostwa — przynajmniej częściowo — z powodu braku głębi i talentu w linii ofensywnej. (brzmi znajomo?) Po początkowej fali ruchów wolnych agencji, które ujawniły realia rynku dla Browna i jego obozu, Bengals byli w stanie podpisać czteroletni kontrakt ze swoim wytrzymałym debiutantem lewego sprzętu, opiewający średnio na 16 milionów dolarów rocznie.

Zasadniczo Bengalowie dostali bardzo potrzebny element swojej linii ofensywnej po uczciwej cenie rynkowej.

dolna linia

Kruki zyskały dużą wartość od Browna, zanim zyskały głębię składu dzięki wymianie w 2021 r. — i nadal mają długoterminowe odpowiedzi na lewy i prawy atak. W przypadku Chiefs wymiana doprowadziła do dwóch sezonów stabilizacji — w tym zwycięstwa w Super Bowl — w linii ofensywnej. I Gwiazda linebackera. Brown wnosi do Cincinnati coś podobnego do tego, które dał Kansas City – i będzie nadal grał tak, jak obiecał swojemu zmarłemu ojcu.

Nie zdarza się to często, ale wydaje się, że jest to wygrana dla wszystkich zaangażowanych.

