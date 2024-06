Jennifer Lopez odwołuje trasę koncertową po Ameryce Północnej w 2024 roku

NOWY JORK (AP) — Jennifer Lopez odwołał swoją trasę koncertową po Ameryce Północnej w 2024 r., potwierdzili przedstawiciele Live Nation dla Associated Press.

„Jennifer znajduje czas, aby być ze swoimi dziećmi, rodziną i bliskimi przyjaciółmi” – napisano w oświadczeniu.

Była to jego pierwsza trasa koncertowa od pięciu lat, promująca jego pierwszy solowy album od dekady. „To ja… teraz” I Jego towarzyszący obraz.

Trasa miała rozpocząć się 26 czerwca w Orlando na Florydzie i zakończyć 31 sierpnia w Houston. Live Nation poinformowało, że uczestnicy, którzy kupili bilety za pośrednictwem Ticketmaster, otrzymają automatyczny zwrot pieniędzy.

Lopez wydała własne oświadczenie dla fanów na swojej stronie internetowej i w biuletynie OntheJLo, mówiąc: „Jestem całkowicie załamana i zdruzgotana faktem, że was zawiodłam. Wiedz, że nie robiłbym tego, gdybym nie czuł, że jest to absolutnie konieczne.

Kontynuowała: „Obiecuję, że wszystko naprawię i znów będziemy wszyscy razem. Bardzo was wszystkich kocham. Do następnego razu…”

„This Is Me… Now” ukazało się na początku tego roku, 20 lat po jego przebojowym albumie „This Is Me… then”. Lopeza powiedział AP Nowy album to „cud” i „druga szansa”. Chcę uchwycić ten moment w taki sposób, w jaki uchwycił ten moment album.