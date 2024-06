Emerytowany czterogwiazdkowy admirał marynarki wojennej Robert B. Burke został aresztowany w sprawie o przekupstwo

Były drugi najwyższy rangą oficer marynarki wojennej i dowódca sił morskich na Europę i Afrykę został aresztowany w piątek pod federalnymi zarzutami o przekupstwo za rzekome oferowanie firmie kontraktu na wyłączność w zamian za pracę i akcje o wartości 500 000 dolarów rocznie za pośrednictwem 2021. opcji, ogłosił Departament Sprawiedliwości. Emerytowany czterogwiazdkowy adm. z Coconut Creek na Florydzie. Roberta B. Burke (62 l.) ma szansę zostać drugim amerykańskim admirałem skazanym po aresztowaniu za przestępstwo federalne podczas pełnienia czynnej służby. W czwartek zwrócono pięć zarzutów W Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie.

Prokuratorzy ogłosili, że Burke został aresztowany wraz z Yongchulem „Charlie” Kimem (50 l.) i Megan Messenger (47 l.), założycielami Next Jump, nowojorskiej firmy świadczącej usługi technologiczne.

Wszystkim trzem postawiono zarzuty przekupstwa i spisku w celu przekupstwa, za co grozi im do 20 lat więzienia. Burke’owi postawiono dodatkowe zarzuty dotyczące czynów mających wpływ na osobiste interesy finansowe i zatajanie istotnych faktów, zagrożone karą do 30 lat.

W wywiadzie adwokat Burke’a, Tim Parladore, powiedział: „Zaprzecza tym zarzutom. Zamierzamy stanąć przed sądem i spodziewamy się, że zostanie uznany za niewinnego” – dodał, że „nie ma żadnego związku pomiędzy tą umową a tą pracą .”

Chociaż w akcie oskarżenia nie wymieniono nazwy firmy, jej opis pasuje do Next Jump, nowojorskiej firmy, której strona internetowa identyfikuje Kim i Messengera jako jej założycieli około 30 lat temu oraz jej obecnych współzarządców. Firma jako klienta wymienia Marynarkę Wojenną Stanów Zjednoczonych Burke ogłosił w mediach społecznościowych, że dołączył do Next Jump w październiku 2022 rZgodność z momentem postawienia zarzutów zawartych w akcie oskarżenia.

Nie udało się od razu skontaktować z Kimem i Messengerem, a w aktach sądowych na Manhattanie nie wskazano od razu prawników dla nich. Next Jump nie odpowiedział natychmiast na prośbę o komentarz.

W raporcie zarzuty federalnych organów ścigania i urzędników wojskowych podkreślają zaangażowanie w „eliminowanie oszustw” w przemyśle obronnym.

„Jak zarzuca się w akcie oskarżenia, admirał Burke wykorzystywał swój urząd publiczny i czterogwiazdkowy status do celów osobistych” – powiedział prokurator USA Matthew M. – powiedział Graves. „Prawo nie czyni wyjątku dla admirałów ani głównych urzędników administracyjnych. … Kiedy, tak jak w tym przypadku, wyżsi urzędnicy rządowi i kadra kierownicza wyższego szczebla są rzekomo zaangażowani w korupcję, sprawa jest bardzo pilna.

Przed przejściem na emeryturę w 2022 r. Burke nadzorował większość operacji morskich w Europie, Rosji i Afryce. W Portage w stanie Michigan Burke będzie 40. zastępcą szefa operacji morskich od czerwca 2019 r. do czerwca 2020 r. i będzie pełnił funkcję nr. Służył także jako 2. oficer. Zastąpił emerytowanego adm. Williama MoranaMający objąć stanowisko najwyższego oficera Marynarki Wojennej w sierpniu 2019 r., przytoczył romans, który miał z podwładną oskarżoną o niewłaściwe zachowanie wobec oficerek, zanim nieoczekiwanie przeszedł na emeryturę.

Z biografii marynarki wojennej Burke’a wynika, że ​​był on z wykształcenia inżynierem elektrykiem i służył na łodzi podwodnej na kilku stanowiskach na całym świecie. Kiedy zaczęły się wydarzenia opisane w akcie oskarżenia, był szefem operacji morskich odpowiedzialnym za siłę roboczą, personel, szkolenie i edukację.

Według rządu Kim i Messenger byli współzałożycielami przedsiębiorstwa o nazwie w akcie oskarżenia „Firma A”, która od sierpnia 2018 r. do lipca 2019 r. zapewniała pilotażowy program szkolenia załogi dla małej grupy żołnierzy piechoty morskiej. Burke wspierał ten plan jako szef sztabu marynarki wojennej, ale jeszcze w tym samym roku marynarka wojenna rozwiązała kontrakt z firmą, i asystent Burke’a w listopadzie Jak wynika z 16-stronicowego aktu oskarżenia, zastępca szefa operacji morskich nakazał mu zaprzestać dalszych kontaktów ze względu na „zbliżające się działania kontraktowe”.

Jednak Kim i Messenger podobno spotkali się z Burke’iem w Waszyngtonie w lipcu 2021 r., aby ożywić działalność morską firmy, a Burke zgodził się wykorzystać swój czterogwiazdkowy stopień admirała do zawarcia umowy na wyłączność z Kompanią A w zamian za przyszłą pracę. Federalni śledczy twierdzą, że Burke rzekomo zgodził się wpłynąć na innych urzędników, aby przyznali Kompanii A kolejny kontrakt na wyszkolenie większości marynarki wojennej, co Kim wycenił na „trzycyfrowe miliony”.

Według śledczych rządowych Burke nakazał swoim pracownikom przyznanie firmie w grudniu 2021 r. kontraktu o wartości 355 000 dolarów na przeszkolenie pod jego dowództwem personelu we Włoszech i Hiszpanii. On też Zachęcał firmę do nieudanej próby przekonania innego starszego admirała do przyznania kolejnego kontraktu. Burke rzekomo składał marynarce fałszywe oświadczenia, aby sprawiać wrażenie, że nie odgrywał żadnej roli w przyznaniu kontraktu, oraz aby wskazać, że jego rozmowy w sprawie zatrudnienia rozpoczęły się kilka miesięcy po przyznaniu kontraktu – podają urzędnicy federalni.

Burke rozpoczął pracę w firmie A w październiku 2022 r., z roczną pensją początkową w wysokości 500 000 dolarów i przyznaniem 100 000 opcji na akcje – twierdzi rząd. W tym samym miesiącu NextJump ogłosił na Twitterze, że Burke został starszym partnerem w firmie. Parladore powiedział, że opuści firmę na początku 2023 roku.

Prawnik Burke’a odrzucił harmonogram zaproponowany przez rząd, twierdząc, że „przesunie on ofertę pracy na spotkanie w lipcu 2021 r., aby dopasować ją do harmonogramu Quid Pro Co”. „Prawda jest taka, że ​​wówczas nie przyjęto żadnej pracy. Było to znacznie później” – powiedział Parladore. Dodał: „Czy naprawdę ma sens oferowanie pracy za 500 000 dolarów w zamian za kontrakt za 350 000 dolarów?”.

Tylko jeden admirał Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych został uznany za winnego przestępstwa federalnego podczas pełnienia czynnej służby; Kontraadm. W 2017 r. Robert Guillebew został skazany na 18 miesięcy więzienia za okłamywanie agentów federalnych w ramach najgorszego skandalu korupcyjnego w historii marynarki wojennej z udziałem zhańbionego kontrahenta z branży obronnej Leonarda „Grubego Leonarda” Francisa.

Jednakże sposób, w jaki Departament Sprawiedliwości prowadził proces Francisa, przykuł uwagę, ponieważ obrońcy oskarżali prokuratorów o opieranie się na fałszywych dowodach i zatajanie informacji korzystnych dla obrony. Dwa tygodnie temu amerykańscy prokuratorzy postanowili wycofać zarzuty karne przeciwko pięciu oskarżonym i stwierdzili, że ciągłe rozpatrywanie 34 spraw, w tym 29 o przestępstwa, może mieć wpływ na dwa tuziny kolejnych.