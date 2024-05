Senator z Wirginii Zachodniej Joe Munchin nagrywał niezależnie

CNN

Długoletni umiarkowany demokrata z Wirginii Zachodniej, senator. Joe Manchin ogłosił w piątek, że składa wniosek jako niezależny.

Manchin ogłosił w zeszłym roku, że nie będzie ubiegał się o reelekcję w stanie głęboko czerwonym, co stworzyło Republikanom szansę na zmianę miejsca w Senacie. Wiadomość złożona przez Manchina jako osoba niezależna rodzi nowe pytania dotyczące jego przyszłości politycznej i aspiracji.

„Nasza polityka krajowa jest podzielona i żadna ze stron nie jest skłonna do kompromisu w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny porozumienia” – stwierdził w oświadczeniu Manchin, długoletni kluczowy wyborca ​​w Senacie. „Aby pozostać wiernym sobie i zobowiązać się do stawiania kraju ponad partią, zdecydowałem się zarejestrować jako niezależna osoba bez przynależności partyjnej i nadal walczyć o rozsądną większość w Ameryce”.

Jeśli Munchin zdecyduje się kandydować do Senatu lub gubernatora, będzie miał czas do 1 sierpnia na złożenie wniosku i złożenie niezbędnych podpisów, aby dostać się na kartę do głosowania. Aby pojawić się na karcie do głosowania, potrzebuje około 8 tysięcy podpisów.

W marcu CNN poinformowało, że przywódca większości w Senacie Chuck Schumer zwrócił się do Manchina z propozycją ubiegania się o reelekcję jako niezależny kandydat.

„Myślę, że to długoterminowy scenariusz” – powiedział wówczas Manchin. „Więc nie spodziewałem się, że tak się stanie. Nie spodziewałem się, że ucieknę.

Ale zapytany, czy drzwi są całkowicie zamknięte, nie wykluczył tego, mówiąc wówczas: „Nie wiem, czy w Waszyngtonie cokolwiek jest na 100%”.

Rzecznik Manchina powiedział CNN, że będzie nadal spotykał się z Demokratami w Senacie.

Jest kilku senatorów zarejestrowanych jako niezależni senatorowie współpracujący z Senackimi Demokratami, w tym senator Bernie Sanders z Vermont, Angus King z Maine i Kirsten Sinema z Arizony.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe informacje.