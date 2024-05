Rynki azjatyckie często rosną w dni obfitujące w dane

12 godzin temu

Według LPL Financial indeks S&P 500 wzrósł od początku roku o 4,6%, co oznacza szósty najlepszy wynik w maju od 1950 roku. Według Adama Turnquista, głównego stratega technicznego w LBL Financial, wzrost rynku po kwietniowym spadku sugeruje, że „kwietniowe opady są lepszą analogią rynkową niż stwierdzenie„ sprzedaj i opuść maj ”.

Turnquist zauważył, że sezonowe tendencje występujące latem oznaczają, że czerwiec będzie nudnym miesiącem dla rynków. Od 1950 r. indeks szerokiego rynku rósł w czerwcu średnio o 0,1%, a dodatnie wyniki miesięczne występowały jedynie w 55% miesięcy.

-Hakyung Kim