Pierwszy globalny, w pełni elektryczny SUV Jeepa kosztuje 72 000 dolarów

„Launch Edition” Wagoneera S będzie początkowo dostępna z 400-woltowym akumulatorem o mocy 100 kilowatogodzin, zdolnym do przejechania ponad 500 mil na jednym ładowaniu, mocą 600 koni mechanicznych i momentem obrotowym 617 funtów stóp od 0 -do-6. Przyspieszenie do 60 mil na godzinę wynosi 3,4 sekundy. Według firmy można go naładować od 20% do 80% w 23 minuty przy użyciu szybkiej ładowarki prądu stałego.

Jeep ujawnił także koncepcję pojazdu elektrycznego Trailhawk w zakresie osiągów terenowych, która według Filosa „miejmy nadzieję, że wkrótce stanie się produktem”.

Filosa powiedział, że niedrogie modele Wagoneer S zostaną wprowadzone na rynek około sześć miesięcy po premierze.

Cena wywoławcza Wagoneera S EV wynosząca 71 995 dolarów mieści się pomiędzy wersjami Wagoneera napędzanymi benzyną, zaczynającymi się od około 63 000 dolarów i zaczynającymi się od około 92 000 dolarów, a bardziej luksusowym Grand Wagoneerem.

Filosa powiedziała, że ​​Jeep zastąpi w przyszłym roku wycofanego z produkcji Cherokee nowym, nienazwanym, nowym SUV-em średniej wielkości.