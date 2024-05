Johna Russo/Carlosa Alvareza/Getty Images

Ekskluzywny: Z trzecim sezonem Burmistrz Kingstown Kłaniając się w tę niedzielę, Jeremy Renner znalazł swój kolejny duży projekt filmowy, ponieważ nominowany do Oscara aktor Daniel Craig ma dołączyć do Netflix. Obudź się truposzu: tajemnica wieczornego wyjścia.

Dołącza do nowych członków obsady: Kerry’ego Washingtona, Josha O’Connora, Kailey Spaney, Glenna Close i Andrew Scotta, Craiga w roli światowej sławy detektywa Benoita Blanca, a Rian Johnson powraca do reżyserii. Johnson napisał także scenariusz i będzie producentem wraz ze swoim producentem z T-Street, Ramem Bergmanem.

Szczegóły fabuły nie są znane. Najnowszy film, Szklana cebula: tajemnica noża, wycofał się w 2022 roku, powracając jako Craig Blank. Film miał swoją premierę w serwisie Netflix i był trzecią częścią serii po tym, jak streamer podpisał rekordową kwotę 450 milionów dolarów na oba seriale.

The Wyjęte noże Seria nie jest obca dostarczaniu zespołów pełnych gwiazdorskiej mocy i ta część nie jest wyjątkiem. Produkcja ma się rozpocząć w przyszłym miesiącu, a Netflix planuje premierę w 2025 roku.

Dla Rennera jest to pierwszy projekt filmowy, w którym się bierze od czasu jego niesamowitej rekonwalescencji po wypadku lawinowym na początku 2023 roku. Po wielu operacjach i niezliczonych godzinach rehabilitacji i fizjoterapii wróciła do aktorstwa. Jego występ w przebojowym serialu Paramount+, Burmistrz Kingstown, Premiera trzeciego sezonu już w najbliższy weekend.

Jest reprezentowany przez CAA.

