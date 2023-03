Jeremy Renner na premierze Rennervations, pierwszej imprezy po kontuzji – Variety

Dobre zdjęcia

Jeremy Renner pojawi się osobiście na światowej premierze „Rennervations” w Regency Village Theatre w Los Angeles 11 kwietnia. Różnorodność Potwierdzony.

Wydarzenie to będzie pierwszym wydarzeniem prasowym Rennera od czasu wypadku aktora z pługiem śnieżnym 1 stycznia, w wyniku którego trafił do szpitala z powodu tępego urazu klatki piersiowej i urazów ortopedycznych. Próbując pomóc swojemu siostrzeńcowi wydostać się ze śniegu w pobliżu ich domu nad jeziorem Tahoe, Renner został przejechany przez swojego ważącego ponad 14 000 funtów kota śnieżnego.

Wszystkie cztery odcinki nowego programu renowacji samochodów aktora „Rennervations” rozpoczną się na platformie Disney+ 12 kwietnia.

„Byłem w tej podróży od lat i zacząłem w mojej społeczności od budowania pojazdów dla potrzebujących” – powiedział Renner o serialu. „Ale kilka lat temu pytanie brzmiało:„ Jak możemy to zwiększyć i wywrzeć większy wpływ na społeczeństwo jako całość? To właśnie robi ten program. To jedna z moich największych pasji i siła napędowa mojego powrotu do zdrowia. Nie mogę się doczekać, aż świat to zobaczy.

Renner złamał ponad 30 kości w wyniku swojego wypadku, pisząc wówczas na Instagramie: „Te ponad 30 złamanych kości zrośnie się i wzmocni, gdy pogłębi się miłość i więzi z rodziną i przyjaciółmi. Miłość i błogosławieństwo dla was wszystkich”.

Od czasu kontuzji Renner dzielił się aktualizacjami ze swoimi fanami w mediach społecznościowych. W tym tygodniu gwiazda „Hawkeye” opublikowała filmik, na którym spaceruje z pomocą bieżni antygrawitacyjnej. Renner potwierdził w filmie, że sam wykonuje cały „ruch chodzenia”, biorąc procent masy swojego ciała na bieżni antygrawitacyjnej, gdy jego nogi powoli się goją. „Teraz nadszedł czas, aby moje ciało odpoczęło, a moja wola odzyskała siły” – napisał Renner w podpisie.