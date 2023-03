Prognoza sprzedaży firmy Micron budzi nadzieję, że najgorsze załamanie ma już za sobą

(Bloomberg) – Micron Technology Inc., największy amerykański producent układów pamięci, przedstawił lepszą prognozę na bieżący kwartał, niż niektórzy analitycy się obawiali, podsycając nadzieje, że najgorsze załamanie w branży może się skończyć.

Sprzedaż w trzecim kwartale fiskalnym wyniesie 3,9 miliarda dolarów, podała firma we wtorkowym oświadczeniu. Można to porównać ze średnią oceną rzeczoznawców na 3,75 miliarda dolarów. Firma poinformowała również o wzroście redukcji zatrudnienia.

„Zapasy klientów poprawiają się i spodziewamy się stopniowej poprawy równowagi podaży i popytu w branży” – powiedział w oświadczeniu dyrektor generalny Sanjay Mehrotra. Spółka osiągnęła wyniki za drugi kwartał zgodne z prognozami w „trudnym otoczeniu rynkowym”.

Prognoza sugeruje, że rynek układów pamięci może odbić się po trudnym okresie. W ciągu ostatniego roku gwałtowny spadek popytu konsumpcyjnego skłonił klientów firmy Micron do ograniczenia zamówień. Zamiast kupować nowe chipy, pracują nad stosami nadwyżek zapasów — scenariusz, który od dawna nęka branżę pamięci po latach boomu.

Akcje Micron wzrosły o około 1% w przedłużonym obrocie po ogłoszeniu. Akcje wzrosły w tym roku o 19% w nadziei, że najgorszy kryzys w branży się skończy, zamykając się na poziomie 59,28 USD w normalnym obrocie w Nowym Jorku.

Firma spodziewa się straty w wysokości około 1,58 USD na akcję w bieżącym okresie, w tym 45-procentowy wpływ odpisu wartości zapasów w wysokości 500 mln USD. Analitycy oszacowali stratę na 84 centy na akcję.

Producenci telefonów i komputerów borykają się ze słabymi wydatkami konsumpcyjnymi napędzanymi rosnącą inflacją. Chipy firmy Micron pomagają przechowywać informacje i manipulować nimi w takich urządzeniach, zwłaszcza że produkty konkurencyjnych firm są bezpośrednio wymienialne i sprzedawane jak towary podlegające wahaniom popytu.

Gwałtowne wahania równowagi między podażą a popytem mogą spowodować, że producenci będą sprzedawać komponenty po cenach niższych od kosztów ich wytworzenia. Chociaż Micron dostarczył więcej układów pamięci do komputerów w ostatnim kwartale, przychody nadal spadały, ponieważ ceny spadły o około 20%.

Trzy miesiące temu Micron ogłosił środki cięcia kosztów, w tym 10% redukcję siły roboczej i spowolnienie inwestycji w nową produkcję. Chociaż obraz przychodów poprawi się w drugiej połowie roku, rentowność pozostanie trudna, powiedział.

Firma z Boise w stanie Idaho poinformowała we wtorek, że całkowita redukcja siły roboczej wyniesie teraz 15%. Micron obniżył w tym roku wydatki na nowe zakłady i sprzęt o 40% do 7 miliardów dolarów, zgodnie ze slajdami prezentacyjnymi opublikowanymi na swojej stronie internetowej.

Firma spodziewa się, że do 2023 roku popyt będzie rósł szybciej niż podaż. Micron przewiduje dalszy wzrost przychodów, przy czym zapasy osiągają szczyt, a rynki końcowe, takie jak smartfony i komputery osobiste, kurczą się mniej gwałtownie, niż się obawiano. Jednostka centrum danych firmy Micron załamała się w drugim kwartale fiskalnym.

Mehrotra argumentował, że firma zapewni stabilne zyski, a nie wcześniejsze spadki. Fakt, że obecnie w branży jest mniej konkurentów – i są oni bardziej skoncentrowani na zyskach niż na zdobywaniu udziału w rynku – sprawi, że sektor będzie bardziej odporny. Chipy pamięci mają szerszy zakres zastosowań niż w przeszłości.

Ale ta teza została obalona przez wyjątkowy zestaw okoliczności: wojnę na Ukrainie, inflację, zakłócenia Covid i inne nieszczęścia w łańcuchu dostaw.

Micron jest spółką zależną firmy Samsung Electronics Co. z Korei Południowej. i SK Hynix Inc. Konkurowanie z SK – które podobnie jak Micron mocno koncentruje się na pamięci – również poniosło straty, ograniczając tym samym plany ekspansji. Tymczasem Samsung ma zdywersyfikowaną działalność. Jest największym na świecie producentem smartfonów i ma inne znaczące działy, co pozwala mu zachować rentowność i mieć gotówkę do inwestowania.

Mehrotra powiedział w wywiadzie, że tempo odzyskiwania zysków będzie zależało od tego, czy konkurenci firmy zastosują się do jego wskazówek i zmniejszą produkcję i dostawy na niższym poziomie niż w zeszłym roku. Powiedział, że inne firmy podjęły kroki w różnym stopniu.

„Dalsze ograniczenia dostaw przyspieszą ożywienie” – powiedział.

W ciągu trzech miesięcy zakończonych 2 marca przychody Micron spadły o 53% do 3,69 miliarda dolarów. Z wyłączeniem niektórych pozycji, firma odnotowała stratę w wysokości 1,91 USD na akcję. Można to porównać ze średnią stratą 63 centów na akcję i sprzedażą na poziomie 3,75 miliarda dolarów.

Odzwierciedlając wpływ spadku zamówień, firma jest na dobrej drodze do utraty ponad 3 miliardów dolarów w 2023 roku, co jest największą roczną stratą od czasu jej pierwszego wejścia na giełdę w 1984 roku.

