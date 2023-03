Akcje, wiadomości, dane i zarobki

11 godzin temu

W środę europejskie rynki generalnie zmierzają w górę.

Oczekuje się, że brytyjski indeks FTSE 100 spadnie o 2 punkty do 7485, niemiecki DAX ma wzrosnąć o 35 punktów do 15175, francuski CAC ma wzrosnąć o 15 punktów do 7103, a włoski FTSE MIB ma wzrosnąć o 57 punktów do 25915.

Następne w kolejce są zarobki i publikacje danych, w tym dane o bezrobociu we Włoszech i Rosji za luty.

– Holly Elliott