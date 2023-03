NASA ponownie opóźnia lot Boeinga Starliner, tym razem ze względu na spadochrony – Ars Technica

NASA i Boeing ogłosiły w środę, że pierwszy załogowy lot statku kosmicznego Starliner odbędzie się już 21 lipca. Przesuwa lot pojazdu przewożącego astronautów NASA Suni Williamsa i Butcha Wilmore’a z wcześniej ogłoszonego terminu kwietnia.

Steve Stich, kierownik Programu Załóg Komercyjnych NASA, powiedział, że dodatkowy czas potrzebny na zakończenie procesu przeglądu Starlinera przed lotem oraz opóźnienia były spowodowane przez ruch z innych pojazdów, które miały odwiedzić stację kosmiczną w czerwcu i pierwszej połowie roku. Miesiąc lipiec.

„Gdy patrzymy na różne obszary, większość prac nad samolotem zostanie zakończona w kwietniu” – powiedział Stich podczas telekonferencji z dziennikarzami. „Ale jest jeden obszar, który rozciąga się do majowego terminu i faktycznie ma związek z przygotowaniami do certyfikacji systemu spadochronowego”.

Boeing przeprowadził ponad 20 testów swojego systemu spadochronowego, w tym zrzucając pojazd z różnych wysokości, aby przetestować sekwencję ich otwierania oraz sprawdzić, jak spadochrony zachowują się w różnych środowiskach, aby zasymulować powrót z kosmosu. Stich powiedział, że nie było problemów ze spadochronami już zainstalowanymi na Starlinerze. Przede wszystkim jest to przegląd wszystkich testów, które Boeing przeprowadził, aby upewnić się, że spadochrony działają zgodnie z planem.

„To kwestia spojrzenia na wszystkie te dane i spojrzenia na dane i upewnienia się, że jesteśmy gotowi do bezpiecznego lotu” – powiedział Stich.

Powiedział, że ostateczny test ma zostać zakończony na ziemi, z podsystemem spadochronowym, który chowa przednią osłonę termiczną Starlinera i otwiera spadochrony troch i główne. Ten test jest zaplanowany na maj.

Potrzebny był dodatkowy czas, aby zakończyć proces przeglądu Starlinera i jego systemu spadochronowego, co opóźniło wprowadzenie pojazdu na rynek w czerwcu. Jednak w tym czasie NASA planuje uruchomić misję dostarczania ładunku CRS-28 firmy SpaceX, która zostanie przymocowana do jednego z włazów dokujących laboratorium. Ta misja zaopatrzeniowa dostarcza na stację panele słoneczne, których NASA nie chce opóźniać, ponieważ opóźniłoby to planowane spacery kosmiczne w celu ich zainstalowania. Z powodu braku portu dokującego samolot Starlinera został przesunięty w drugiej połowie lipca.

NASA i Boeing muszą zrównoważyć harmonogramy z United Launch Alliance, który porusza się po orbicie dzięki swojej rakiecie Atlas V. Firma planuje obecnie misję USSF-51 do Sił Kosmicznych tego lata, a podkładka Space Launch Complex-41 jest potrzebna do wystrzelenia rakiety Vulcan w maju lub później tego lata.

To już trzeci lot statku kosmicznego Starliner Boeinga. Start pojazdu w grudniu 2019 r. nie doprowadził do spotkania z Międzynarodową Stacją Kosmiczną po kilku problemach, w tym problemach z oprogramowaniem. Po naprawieniu tych problemów Boeing odbył drugi lot testowy w maju 2022 roku. Chociaż lot miał pewne problemy z napędem, Starliner zadokował do stacji kosmicznej i przygotował grunt pod testy w locie z załogą.

Po tym, jak Boeing zakończy ten krytyczny lot testowy, a NASA certyfikuje pojazd jako gotowy do misji operacyjnych, firma będzie latać na stację kosmiczną raz w roku na rutynowe rotacje załogi. Pierwsza z tych misji operacyjnych planowana jest na wczesną wiosnę 2024 roku.