Joey Chestnut i Miki Sudo wygrywają słynny konkurs jedzenia hot dogów Nathana

W większości Ameryki czwarty lipca kojarzy się z fajerwerkami, rodziną i gotowaniem. Ale na kilka godzin przed rozpoczęciem którejkolwiek z tych rzeczy na poważnie, wielu Amerykanów zwraca uwagę na ciekawy spektakl, który stał się kolejną świąteczną tradycją: słynny konkurs jedzenia hot dogów Nathana.

Wydarzenie 4 lipca zazwyczaj przyciąga tysiące widzów, którzy w ciągu 10 minut jedzą tyle hot dogów, ile tylko człowiek potrafi, mierząc się z upałem i efektami nieopisanego podniecenia.

