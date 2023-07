Konkurent Meta na Instagramie używa Twittera z aplikacją Threads

Skomentuj tę historię Komentarz

Podczas gdy Twitter ogłosił niesławne nowe zasady, które ustalają dzienne limity liczby tweetów, które użytkownicy mogą przeczytać w ciągu dnia, Instagram drażnił się z alternatywną aplikacją Threads, która ma zostać zaprezentowana w czwartek. W App Store firmy Apple pojawiła się nowa platforma należąca do Meta, rozliczająca się jako „aplikacja do konwersacji tekstowych Instagrama”. Prosta strona internetowa z odliczaniem, jak sama nazwa wskazuje.

Wygląda na to, że wątki mają wiele podobieństw funkcjonalnych z Twitterem. zgodnie z tym Profil sklepu z aplikacjami, która obiecuje użytkownikom możliwość „dzielenia się swoją wizją” za pomocą postów tekstowych lub graficznych zwanych „wątkami”. Wiele funkcji aplikacji wydaje się być ściśle zintegrowanych z Instagramem, Według zrzutów ekranu podgląduDaje użytkownikom możliwość zalogowania się za pomocą swojego uchwytu na Instagramie, zachowania nazwy użytkownika i śledzenia tych samych kont.

„Śledź to, co kochasz i łącz się bezpośrednio ze swoimi ulubionymi twórcami i innymi, którzy kochają te same rzeczy” – czytamy na liście Threads App Store. Obiecał także użytkownikom możliwość „budowania lojalnych fanów” i „dzielenia się swoimi pomysłami, opiniami i kreatywnością ze światem”.

We wtorkowym e-mailu Meta odmówiła podania dalszych informacji o aplikacji. Ale na początku tego roku Meta powiedział, że bada stworzenie unikalnej tekstowej sieci mediów społecznościowych, w której „twórcy i osoby publiczne mogą udostępniać aktualne informacje o swoich zainteresowaniach”.

Wydanie Threads następuje po ogłoszeniu w weekend, że Elon Musk, który kupił Twittera w październiku, ograniczył funkcjonalność aplikacji dla wielu użytkowników. W zeszłym tygodniu ogłosił, że strona tymczasowo ograniczy liczbę tweetów Użytkownicy mogą czytać przez jeden dzień, a witryna wprowadziła „tymczasowe środki nadzwyczajne”, które uniemożliwiają niezalogowanym użytkownikom przeglądanie tweetów w przeglądarce internetowej witryny. Powiedział, że należy uniemożliwić programom komputerowym stron trzecich łączenie się z witryną w celu uzyskania danych. powiedzieć: „Łączymy tak dużo danych, że pogarsza to jakość usług zwykłych użytkowników!”

w poniedziałek, ogłosił Twitter Kolejna zmiana: dostęp do platformy TweetDeck — która oferuje użytkownikom zaawansowany interfejs do przeglądania wielu tweetów jednocześnie — zostanie wkrótce ograniczony do płacących użytkowników.

Meta również zmagała się z własnymi problemami w ostatnich miesiącach. Czwartkowa premiera Threads ma miejsce w momencie, gdy firma podejmuje poważną redukcję, w tym redukcję 21 000 ról i zespołów zajmujących się treścią, polityką i kwestiami regulacyjnymi. Podobnie jak inne firmy technologiczne, Meta stoi w obliczu kryzysu w całej branży – i zwiększonej konkurencji ze strony TikTok.

Poniedziałkowa noc, Musk odpowiedział Do tweeta o wydaniu wątków Meta: „Dzięki, działają bardzo sprytnie”. On też odpowiedział do zrobienia posty Zgodnie ze swoim profilem w App Store, podkreślił długą listę danych osobowych, które użytkownicy muszą zapewnić dostęp do Instagrama, aby korzystać z aplikacji.

Wojna biznesowa Meta i Twittera o użytkowników została powtórzona przez coraz bardziej publiczną rywalizację osobistą między tymi dwoma u steru. W zeszłym miesiącu dyrektor generalny Metty, Mark Zuckerberg, przyjął wyzwanie Muska, by wziąć udział w meczu w klatce na arenie w Las Vegas po doniesieniach prasowych o rywalu Metty na Twitterze. Nie jest jasne, czy walka rzeczywiście się odbędzie – ponieważ Zuckerberg stara się być bardziej odpowiedni dla elity technologicznej.

Decyzja Meta o uruchomieniu Threads jest sprzeczna z innymi firmami, które próbują odciągnąć użytkowników od Twittera za pośrednictwem alternatywnych sieci społecznościowych.

Założony siedem lat temu zdecentralizowany model Mastodona o otwartym kodzie źródłowym odnotował ogromny napływ nowych użytkowników wkrótce po przejęciu Twittera przez Muska. Bluesky, również działający w zdecentralizowanym systemie, został uruchomiony przez założyciela Twittera Jacka Dorseya i jest w fazie beta. W przeciwieństwie do Twittera strona twierdzi, że chce dać użytkownikom większą kontrolę nad swoim kanałem, pozwalając im wybierać spośród różnych algorytmów rekomendacji, aby poprawić ich wrażenia.

Meta nie jest obca we wprowadzaniu własnych wersji innowacji zapoczątkowanych przez konkurencyjne aplikacje – często z powodzeniem. W 2016 roku Instagram skopiował funkcję znikających zdjęć ze Snapchata i wprowadził Stories, Oferta stała się integralną częścią doświadczenia użytkownika. Cztery lata później Instagram wprowadził Reels, umożliwiając użytkownikom tworzenie i udostępnianie krótkich pionowych filmów podobnych do TikToka.

Naomi Nix przyczyniła się do powstania tego raportu.