Kanada była główną gwiazdą drugiego dnia mistrzostw świata kobiet, gdy zmierzyła się z mistrzynią olimpijską Nigerią

The Puchar Świata kobiet Wreszcie jest Zawody Akcja drugiego dnia obfituje w wiele ciekawych wątków fabularnych.

Mistrzyni olimpijska Kanada rozpoczęła swoją podróż Propaganda Filipiny – jedna z debiutantek na Mistrzostwach Świata Kobiet – w pełnym akcji inauguracyjnym meczu w piątek przed ukłonem w globalnej imprezie.

Na koniec refleksja z pierwszego meczu reprezentacji mężczyzn w Katarze, kiedy Hiszpanki zmierzyły się z Kostaryką Czerwony Wygrana 7-0.

Nigeria i Kanada zmierzą się w Melbourne w czwartek o 22:30, zanim Filipiny i Szwajcaria zmierzą się z Dunedin o 1 w nocy w piątek.

Ostatni mecz dnia odbędzie się w Wellington, gdzie Hiszpania i Kostaryka wyszły na boisko o 3:30 w piątek.

Kanada jest uważana za jednego z faworytów do rywalizacji o tytuł Pucharu Świata Kobiet po ostatnich zwycięstwach nad Australią i Nową Zelandią.

W 2021 roku zdobył złoty medal na spóźnionych igrzyskach olimpijskich w Tokio w 2020 roku, pokonując Szwecję w rzutach karnych i zdobywając pierwszą wielką międzynarodową chwałę.

Pomimo wygranej w turnieju Kanada miała problemy, jeśli chodzi o mistrzostwa świata, mimo utalentowanych drużyn — tym razem prowadzona przez kapitana i narodowy talizman Christine Sinclair.

Dochodził do fazy pucharowej ostatnich dwóch edycji turnieju, w tym do 1/8 finału w 2019 roku, dzięki czemu po raz pierwszy dotarł do fazy pucharowej mistrzostw świata rozgrywanych poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą.

Jednak ze względu na coraz bardziej gwiazdorską drużynę – składającą się z graczy, którzy regularnie pojawiają się i zdobywają trofea na całym świecie – oczekiwania w tym roku są wysokie.

Od ofensywnej głębi Sinclaira i Adriany Lyon po solidną obronę, w której występują Allisha Chapman, Kadisha Buchanan, Shelina Zatorski i Ashley Lawrence, trudno znaleźć słabość w drużynie Kanady.

Jack Gruber USA Today Sports Sinclair kopie piłkę obok pomocniczki USWNT Julie Ertz podczas półfinału kobiet na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Pomimo sukcesu zespołu na igrzyskach olimpijskich, trener Kanady Bev Priestman powiedział, że jego zespół nie jest zadowolony i dąży do powrotu na pierwsze miejsce.

„Chcemy wspiąć się na największą górę na świecie – górę, na którą nigdy się nie wspinaliśmy” – powiedział Priestman powiedział FIFA. „Czy uważam, że ten zespół może awansować na podium w tym Pucharze Świata? Milion procent. Musimy to zrobić w naszych czasach.

Najpierw Kanada zmierzy się z Nigerią, która zajmuje 40. miejsce na świecie w edycji 2023.

Mimo że Super Falcons awansowali do 1/8 finału w 2019 roku – po raz pierwszy od 1999 roku – Nigeria przegrała więcej meczów i straciła więcej bramek niż jakakolwiek inna drużyna na mistrzostwach świata. Z biegiem lat Nigeria stała się stałym elementem Mistrzostw Świata, grając w dziewiątej edycji jako jeden z siedmiu krajów biorących udział w każdym turnieju.

Obie drużyny, do których dołączyły w grupie B współgospodarze Australia i Irlandia, będą szukały świetnego początku turnieju, gdy spotkają się w Melbourne Rectangle w piątek.

Dzień po oszałamiającym meczu otwarcia Grupy A pomiędzy Nową Zelandią a Norwegią, pozostałe dwie drużyny z grupy postawią swoje pierwsze kroki w rozgrywkach na stadionie Dunedin – i będzie to doniosłe wydarzenie z wielu powodów.

Będzie to nie tylko pierwsze spotkanie Filipin ze Szwajcarią, ale także strona azjatycka odbędzie historyczną podróż na turniej.

Filipiny cieszą się obecnie pasmem sukcesów w piłce nożnej, które opierają się na kwalifikacjach do Mistrzostw Świata.

Kraj dotarł do półfinału Pucharu Azji 2022, wcześniej nie kwalifikując się do fazy pucharowej.

Z drużyną złożoną z graczy z całego świata, drużyna z niecierpliwością oczekuje na zapewnienie Sarinie Bolton znacznej części ofensywnego impetu.

Rzeczywiście, urodzony w Kalifornii Bolton strzelił decydującego rzutu karnego, który zapewnił Filipinom awans do mistrzostw świata i podkreślił wpływ, jaki jego kraj może mieć na turniej.

„Myślę, że podnosi to świadomość kobiecej piłki nożnej, nie tylko na Filipinach, ale na całym świecie” – powiedział Bolton. powiedział FIFA. „Wciąż rozmawiam z ludźmi, którzy nawet nie wiedzą, że istnieje reprezentacja Filipin w piłce nożnej kobiet.

„Więc pomyślałem:„ Tak, jest ”. Zanim dołączyłem, nawet nie wiedziałem. Odkąd dołączyłem do tej pory, wiele osób jest znajomych. Więc chodzi o przyczepność. Wiem, że udział w Mistrzostwach Świata przyniesie dużo świadomości. Młodsze dzieci i ludzie w każdym wieku chcą być bardziej zaangażowani w piłkę nożną i mam nadzieję, że obecność na tym etapie naprawdę pomaga.

Jason McCawley/Getty Images Bolton kontroluje piłkę podczas meczu Western Sydney Wanderers przeciwko Western United w A-League.

Azjatycki nowicjusz stoi przed trudnym zadaniem w swoim debiucie, z ciężarem historii. Od 1995 roku tylko trzech debiutantów w Pucharze Świata wygrało swój debiut w Pucharze Świata.

Opozycja z Filipin w piątek oznacza powrót do turnieju, który Szwajcaria przegapiła podczas ostatniej przerwy.

W swoim pierwszym turnieju w 2015 roku europejska nacja została wyeliminowana przez Kanadę w 1/8 finału, pokonując Ekwador 10-1 i odnotowując czwarte duże zwycięstwo w Pucharze Świata Kobiet.

Po przegranej z faworytami grupy przed turniejem, Norwegią Nową Zelandią, kwalifikacja z grupy wydaje się otwarta, a Szwajcaria ma nadzieję, że wykorzysta ostatnie zwycięstwo.

Alisha Lehmann, gwiazda reprezentacji narodowej, mówi, że zatrudnienie głównego trenera Inki Kringsa pod koniec zeszłego roku zmieniło mentalność zespołu.

„Myślę, że trener wniósł do nas niemiecką mentalność, mentalność zwycięzcy” – powiedział Lehmann powiedział. „Podczas sesji treningowych naprawdę zwraca uwagę na szczegóły i myślę, że to pomoże nam się poprawić.

„Ostatecznie to podstawy, ale jeśli spojrzysz na szczegóły, produkt końcowy jest lepszy. Tak więc dla nas jest wiele wdzięczności za to, że jest naszym trenerem. To przywilej mieć ją jako naszego trenera, szczególnie w Pucharze Świata kobiet” – powiedział.

Grupa C otwiera się, gdy Hiszpania zmierzy się z Kostaryką w finale na Stadionie Regionalnym w Wellington w piątek.

Do tej pory obie drużyny spotkały się tylko raz – remis 1:1 w pierwszym meczu pomiędzy obiema drużynami na Mistrzostwach Świata Kobiet.

Od swojego debiutu w 2015 roku hiszpańska piłka nożna stała się wylęgarnią talentów, wśród nich najważniejszych Alexia Butellas i Jennifer Hermoso.

Powrót gwiazdy Barcelony Putellasa – cierpiał Zerwane więzadło krzyżowe przednie Kontuzjowany i sześć razy grał przed Euro 2022 – zapewni drużynie gwiezdny zastrzyk w ataku.

Nawet bez Butellasa Hiszpania jest jedną z czterech europejskich drużyn, które zakwalifikowały się do turnieju ze 100-procentowym wynikiem.

Ars/Getty Images Juana Manuela Serrano Butellas ogląda międzynarodowy mecz towarzyski pomiędzy Hiszpanią a Panamą.

Ze składem składającym się głównie ze wszystkich zawodniczek, które pokonały Barcelonę i wygrały Ligę Mistrzów Kobiet w czerwcu, Czerwony Przez cały czas będzie silny sprzeciw.

Jej pierwszym przeciwnikiem jest Kostaryka, która wystąpi po raz drugi w Pucharze Świata.

Aspiracje zespołu będą budowane głównie wokół gwiazdorskiego napastnika Rockwella Rodrigueza Cedeno.

Napastnik Portland Thorns został najlepszym strzelcem zespołu w historii z 55 golami, a Kostaryka powinna mieć nadzieję na poprawę.