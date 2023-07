Sędzia wyznacza termin rozprawy Donalda Trumpa w sprawie dokumentów na maj 2024 r

CNN

Rząd federalny zarządził w piątek przesłuchanie w sprawie dokumentów niejawnych wniesionej przeciwko byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi przez specjalnego doradcę Jacka Smitha. Rozpoczęcie w maju 2024 r.

Sędzia okręgowy USA Eileen Cannon powiedziała, że ​​proces rozpocznie się 20 maja. Wstępna rozprawa w tej sprawie odbędzie się 14 maja.

Jeśli ten termin się utrzyma, test wpadnie głęboko w wyścig o Biały Dom w 2024 r., który odbędzie się pośród kilku prawyborów prezydenckich GOP. To będzie Zbesztanie Trumpowi i jego zespołowi prawnemu, Chciał odroczyć rozprawę Do wyborów parlamentarnych w listopadzie 2024 r.

Jednak zamówienie Cannona oznacza, że ​​​​sprawa będzie się rozwijać w znacznie wolniejszym tempie niż proponował zespół Smitha, który sugerował na początek szybszy harmonogram. Proces odbył się w połowie grudnia tego roku. Taki test harmonogramu zakończyłby się przed głosowaniem w prawyborach w wyborach w 2024 r., kiedy to Trump jest faworytem Partii Republikańskiej.

Większość prawyborów stanowych zakończy się w połowie maja, chociaż Nebraska, Maryland i Zachodnia Wirginia zaplanowały prawybory na 14 maja. Głosowanie w Oregonie odbędzie się w przyszłym tygodniu, a kilka stanów, w tym New Jersey, ma teraz głosować 4 czerwca. Trump wygrał wybory 20 lipca, kiedy ubiegał się o swoją pierwszą kadencję prezydencką. Konwencja GOP w Cleveland.

Argumentując o termin rozprawy po wyborach, prawnicy Trumpa powiedzieli na wtorkowej rozprawie, że opinia publiczna rozważy sprawę z administracją Trumpa, jego głównego rywala z 2024 r., prezydenta Joe Bidena. Cannon dał jasno do zrozumienia, że ​​nie interesują go te argumenty.

Trump i jego doradca Walt Nauta zostali postawieni w stan oskarżenia w czerwcu, oskarżając byłego prezydenta o nielegalne przechowywanie informacji dotyczących bezpieczeństwa narodowego i oskarżając obu oskarżonych o angażowanie się w zabronione działania. Obaj są niewinni.

W swoim nowym zarządzeniu Cannon przytoczył „przytłaczającą” ilość dowodów, które prokuratorzy przekazują obronie, a także komplikacje, jakie przynosi to do niejawnych działań materialnych w sercu sprawy. Dodał, że „sąd będzie musiał stawić czoła szeroko zakrojonej procedurze wniosku przygotowawczego obejmującej różne kwestie prawne i faktyczne dotyczące 38-punktowego aktu oskarżenia”.

Mimo to argumenty zespołu Trumpa nie przekonały go, że te kwestie uzasadniają całkowite wstrzymanie się z ustaleniem daty rozprawy, pisząc, że „nie widzi wystarczających podstaw do opóźnienia harmonogramu”.

Zgodnie z harmonogramem wydanym przez sędziego w piątek, odprawy dotyczące sposobu postępowania z informacjami niejawnymi w sprawie – z których część jest przechowywana poza zasięgiem opinii publicznej – będą kontynuowane przez późne lato, jesień i przyszły rok. Spory w innych sprawach przedprocesowych odbędą się jesienią i zimą. Wszelkie spory o to, jakie dowody zostaną przedstawione ławie przysięgłych, zostaną rozstrzygnięte na wiosnę.

Próbując opóźnić wyznaczenie daty rozprawy, prawnicy Trumpa wskazali na napięty kalendarz, z jakim boryka się były prezydent w innych sprawach wniesionych przeciwko niemu.

Trzy miesiące później, 15 stycznia 2024 r., były felietonista magazynu E. Trump ponownie jest oskarżonym przeciwko Jeanowi Carrollowi. Trump został uznany winnym napaści na tle seksualnym i zniesławienia tej wiosny i nakazał zapłacić Carrollowi 5 milionów dolarów. Jego pierwszy proces, który ma rozpocząć się w przyszłym roku, domaga się odszkodowania w wysokości ponad 10 milionów dolarów.

25 marca Trump po raz pierwszy stanął przed ławą przysięgłych w sprawie karnej w 34-punktowym akcie oskarżenia, w którym oskarżono go o fałszowanie dokumentacji biznesowej.

Trump oskarżył biuro prokuratora okręgowego na Manhattanie o fałszowanie dokumentacji w celu zatuszowania płatności na rzecz jego byłego naprawiacza Michaela Cohena, który przekazał pieniądze aktorce filmów dla dorosłych Stormy Daniels, aby uniemożliwić mu upublicznienie sprawy z przeszłości na kilka dni przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku. Trump zaprzeczył romansowi i przyznał się do zarzutów. Sędzia ostrzegł, że Trump musi stawiać się każdego dnia procesu i może zabronić mu prowadzenia kampanii przez dwa tygodnie.

Korekta: Ta historia została poprawiona, aby odzwierciedlić fakt, że data testu Canon rozpocznie się 20 maja i rozpocznie się w ciągu dwóch tygodni.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe raporty.