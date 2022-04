Kansas kontra. Wynik UNC, dania na wynos: Jayhawki dokonują historycznego powrotu, aby wygrać mistrzostwa NCAA 2008

Tłum mocarstw koszykówki uniwersyteckiej dał mecz grupie wiekowej w poniedziałkowy mecz o mistrzostwo kraju, pokonując Kansas 72-69 z 16-punktowym deficytem, ​​aby wygrać czwarte mistrzostwa kraju w programie. Wściekły rajd Jayhawks podkreślił 15-punktowy powrót Loyoli-Chicago do Cincinnati z meczu o tytuł z 1963 roku.

David McCormack strzelił kluczową przerwę na współprowadzącego z pozostałym 1:21, co dało Kansas prowadzenie 70-69. Następnie dodał kolejne wiadro z 22 sekundami pozostałymi na przejście do krawędzi 72-69. Karolina Północna konsekwentnie chybiła trzy punkty.

Kansas skoczył na prowadzenie 7-0 na początku, ale w pierwszej połowie osiągnęło wynik 40-18, gdy Tar Heels zdominowali klasę ofensywnych, wchodząc na margines 18-2 z drugą szansą w przerwie. Ale w przerwie trener Bill Self powiedział Jayhocksowi, że zdarzały się cuda, a KU eksplodowało 31-10 z szatni.

McCormack zakończył z 15 punktami i 10 zbiórkami, a sprzęgło było szczególnie spóźnione, gdy walczył z kontuzjowanym wielkim człowiekiem UNC Armando Pacotem. Młodszy środkowy środkowy Thar Heels grał na skręconej kostce, kiedy ponownie doznał kontuzji, manewrując w ostatniej minucie potencjalnym wiadrem Co-Ahead. Ale dostał najlepszą grę McCormicka w pierwszej połowie, zanim McCormick doprowadził grę prowadzącą do epickiego zakończenia.

Oto fragmenty gry o tytuł Classic National, która odbyła się w Nowym Orleanie w poniedziałek wieczorem.

Odzyskanie Davida McCormacka

Kiedy David McCormick w ciągu minuty strzelił w skoczka, dając Jayhawkom prowadzenie 5-0, wydawało się, że robi postępy, do których przerwał sobotnie półfinałowe zwycięstwo nad Villanovą. W wygranym 81-65 KU zdobył najwięcej 25 punktów w sezonie. Ponieważ Bacot kuśtykał, a McCormack zwiększał zaufanie do sobotnich wyników, początkowe dochody sugerowały, że Jayhawks może mieć wewnętrzną przewagę.

Pagot miał problemy na początku, ale w przerwie kontuzjowany wojownik UNC ponownie objął najlepszy wynik McCormacka, opuszczając grę z wynikiem 4:17 do końca w pierwszej połowie po tym, jak popełnił drugi błąd. Wygrał 16-0 dla Karoliny Północnej i sytuacja nie uległa poprawie pod nieobecność McCormacka.

Ale w drugiej połowie starszy Cue ustąpił. Skończył ze swoim 11. dublem w sezonie, aw ostatnich dwóch minutach jego dwa kosze zrobiły różnicę. To niestabilne życie dla McCormicka, który zakończył mecz w poniedziałek. W końcu podniósł Jay Hawks do krajowego tytułu i ostatecznie okazał się ogromny.

Tworzą się uczestniczący gracze

Remy Martin, Christian Brown i Johnson Wilson wspólnie strzelili 3 bramki dla 18 poza boiskiem w pierwszej połowie dla Kansas. W drugiej połowie ci sami trzej zawodnicy oddali 13 z 18 strzałów z boiska. Wilson dodał McCormicka z 15 punktami, a Brown dodał debla z 12 punktami i 12 zbiórkami. Tymczasem Martin strzelił wszystkie cztery strzały w drugiej połowie, w tym rzut za trzy.

Chociaż Akbaji i McCormack byli najważniejszymi graczami dla tego zespołu z Kansas przez cały sezon, to, co wyróżniało Jayhawks, to ich rola graczy. W szczególności energiczna gra Browna i Wilsona, z ich unikalnym rozmiarem i wszechstronnością, sprawiła, że ​​KU była ciężką rywalizacją przez cały sezon.

Ponieważ Akbaji, Martin i McCormack są seniorami w kadrze tego sezonu, scena Browna i Wilsona będzie tylko zapowiedzią tego, co nadejdzie. Chociaż draft NBA może przetestować wodę lub jedno i drugie, para dynamicznych rozgrywających może sprawić, że Kansas zostanie z powrotem mistrzami kraju, jeśli powrócą w przyszłym sezonie.

UNC nie ma mocy gwiazdy

Pagot położył Dar Heelsa na plecach w pierwszej połowie, ale sprawa została rozstrzygnięta w drugiej połowie, pozostawiając 0 do 6 po przerwie. Mając 50 sekund przed końcem, skręcił kontuzjowaną prawą kostkę do tyłu i upadł na ziemię w agonii, gdy Tar Heels ruszył w kierunku kosza 70-69 do tyłu.

Gra była symbolem tego, jak Pagot zrezygnował ze wszystkiego, co miał, zanim osiągnął punkt krytyczny w ostatniej minucie gry. Gdy strażnicy RJ Davis i Caleb Love strzelali 10 z 41 z ziemi, Karolina Północna nie miała siły ognia potrzebnej do dotrzymania kroku Red-hot Jayhawks w drugiej połowie.

Napastnik Isopomore, Puff Johnson, popisał się z ławki 11 punktami, w tym 9 w drugiej połowie, grając w przedłużonych minutach z powodu faulu na bloku Leakey. Ale zespół UNC, który otrzymał kilka wiader sprzęgła od Love’a, Davisa, Brady’ego Manka i Pagota, potrzebował jeszcze jednego lub dwóch, aby przekroczyć linię mety w niezapomnianym biegu.

