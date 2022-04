NCAA Championship Live Score: UNC prowadzi Kansas w połowie Nowego Orleanu

4 kwietnia 2022, 20:50 ET

David J. Filip / Associated Press

Trener Duke'a Mike Chruszczow gratuluje pierwszorocznemu trenerowi Hubertowi Davisowi w sobotni wieczór po tym, jak Davis Dor Heels wyeliminował Duke'a.

Hubert Davis z Północnej Karoliny dzieli tylko jedno zwycięstwo od zostania pierwszą osobą, która zdobyła mistrzostwo w koszykówce mężczyzn I ligi w swoim pierwszym pełnym sezonie jako trener.

W 1989 Steve Fisher został tymczasowym trenerem w Michigan przed turniejem NCAA i wygrał 6-0 na swojej drodze do zdobycia mistrzostwa. Jim Calhoun wygrał, gdy był głównym trenerem w swoim 27. sezonie Jego pierwszy tytuł, To jest dla Jima Boheima w Syracuse. Roy Williams był głównym trenerem w swoim 17. sezonie. Swój pierwszy tytuł zdobył w 2005 roku z Karoliną Północną. Mike Chruszczewski zdobył swoje pierwsze z pięciu tytułów mistrzowskich w swoim 11. sezonie jako książę i 16. główny trener.

51-letni Davis grał 12 lat w NBA i przez 9 lat był asystentem Williamsa w kwietniu ubiegłego roku. Poprowadził Thar Heels do zwycięstwa nad obrońcą narodowego mistrza Baylorem; Konkurs kochanie, St. Peters; I ich najbardziej znienawidzony rywal, książę, w ostatniej grze Kryżewskiego.

Pozostałych dziewięciu pierwszorocznych trenerów poprowadziło zespół do finałowej czwórki, ostatnio Phil Guthridge z North Carolina w 1998 roku. Davis SSzósty trener Tar Heels dotarł do finałowej czwórki.

Po krajowych półfinałach Davis powiedział: „Byłem przytłoczony wdzięcznością.” Myślę o swoich doświadczeniach. Zawsze marzyłem o byciu częścią projektu. Myślę, że powinienem dla nich grać, myślę, że powinienem wrócić i zostać asystentem trenera, teraz, kiedy jestem głównym trenerem Karoliny Północnej, jesteśmy w meczu o mistrzostwo kraju.

Dodał: „Kiedy spojrzysz wstecz, wydarzyło się wszystko, co ważne w moim życiu, ponieważ dali mi tę szansę i możliwość uczestniczenia w tym projekcie. Moja żona i ja zakochaliśmy się tam. Pobraliśmy się tam. NBA, my wróciliśmy tam i wychowaliśmy tam naszą trójkę dzieci, a teraz jestem tam głównym trenerem. To całkiem niezła umowa.

Davis został zapytany, czy Michael Jordan, który grał w Karolinie Północnej w latach 80., będzie w poniedziałek w Nowym Orleanie. Uczestniczył, gdy Jordan wygrał Final Four 2017, Glendale, Arise, Dar Heels.

– Byłoby wspaniale – powiedział. „Nie chcę, żeby się pojawił. Chcę, żeby grał.