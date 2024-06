Kate Middleton „najlepszy dzień od koronacji” dla monarchii: źródło królewskie

LONDYN — Cel rodziny królewskiej był jasny: przedstawić światu Kate Middleton, księżną Walii, zdemaskować teorie spiskowe i zresetować narrację królewską przed wakacjami.

Czytając szerokie relacje w brytyjskich serwisach informacyjnych w sobotę po zakończeniu Trooping the Color, nie ma wątpliwości, że agenci pałacu byli na tyle usatysfakcjonowani, że ogłosili, że misja została wykonana.

Przyjaciel Kate powiedział The Daily Beast: „Catherine była absolutnie niesamowita. Jej wypowiedź była niezwykła, jej dzisiejszy wygląd był piękny i elegancki i napełniał ludzi pewnością siebie.

Inne źródło królewskie podało: „Wytrąciła go z równowagi. Była niesamowita i przesłała wszystkie wiadomości. To był najlepszy dzień monarchii od czasu koronacji” (czyli króla Karola).

The telegram Powiedział o ceremonii: „To był namacalny, wspólny i bardzo ludzki wygląd, królewski wygląd jak żaden inny: rodzina zjednoczona wbrew przeciwnościom losu”.

Londyn czasy „W miarę upływu czasu w kronikach królewskich jego pozycja zajmuje pierwsze miejsce” – powiedziała o tym, jak potężne było obserwowanie Kate i króla Karola – oboje przechodzących leczenie raka – na balkonie Pałacu Buckingham. . Korespondentka królewska Roya Nikka napisała: „Królewskie zdjęcia i wiadomości powstają przez przypadek. Widok Karola ramię w ramię z księżniczką na balkonie Pałacu Buckingham pokazał jego dumę z ukochanej synowej.

The maile W werdykcie stwierdzono, że incydent był „olśniewającym, odważnym przypomnieniem umiejętności, dyscypliny i lojalności naszych sił zbrojnych”.

Brytyjscy politycy, w obliczu wyborów powszechnych w przyszłym miesiącu, chętnie owinęli się królewską flagą.

Premier Rishi Sunak zamieścił wpis: „Boże, chroń króla”, a sir Keir Starmer, który może zostać premierem po wyborach w przyszłym miesiącu, powiedział: „Gratulacje dla Jego Królewskiej Mości Króla. Dziękujemy całemu naszemu oddanemu personelowi za tak wspaniałe Tropienie koloru.

Nawet pogoda współpracowała; Chmury rozstąpiły się i słońce jasno zaświeciło, gdy rodzina królewska zebrała się na balkonie Pałacu Buckingham, aby przyjąć najlepsze życzenia narodu z okazji oficjalnych urodzin monarchy.

Wierzący nie mogą nie postrzegać jasnoniebieskiego nieba po poranku ulewnego deszczu jako metafory; W tym roku niezwykłych nieszczęść i nieszczęść rodzinie królewskiej, dotkniętej chorobą nowotworową, w końcu udało się przetrwać.

Król Karol żył i miał się dobrze, choć nie szczególnie dobrze (również solidna monarchia Codzienny Telegraf Musiał przyznać, że był „trochę wyczerpany”), prowadząc swoją rodzinę ku świetlanej przyszłości.

Ale nie dajcie się zwieść, dzisiejszy dzień tak naprawdę dotyczy Kate, której wbrew wszelkim przeciwnościom groziłoby odrzucenie jako fabuła telenoweli, ciągnącej za brokatową armatę powrotu do narracyjnej doskonałości w ostatniej chwili. Nie do wiary.

przybycie Kate, jest zgłoszone, od tygodni było objęte tajnym planowaniem, ale ostatecznie zostało potwierdzone dopiero wczoraj wieczorem o 18:00. Po tygodniu wściekłych spekulacji Kate wydała niezwykłe oświadczenie, jakiego nie wydała dotąd żadna rodzina królewska, w którym podzieliła się radością z możliwości dołączenia do bojówki (i rozpoczęcia pracy z domu). jak się czuła po chemioterapii; Zmęczenie, „złe dni”, „niepewność”.

Ale jedno zdanie, którego użyła Kate, wywołało w nim zdecydowanie ostrożność i niepokój: Kate stwierdziła, że ​​„jeszcze nie wyszła z lasu”.

To wyraźnie potwierdziło powagę jej stanu. W wyjaśnieniach pałac wielokrotnie nawoływał prasę, aby nie myliła wystąpienia Kate na Trooping the Colour z założeniem, że wraca ona do życia publicznego.

I tu E. Po pomyślnym udowodnieniu, że Kate jest na tyle sprawna, że ​​może godzinami nieobecna na oficjalnym wydarzeniu, pałacowi trudno jest powiedzieć, że w przyszłym tygodniu nie będzie obecna na Carter Parade ani Royal Ascot.

Z pewnością zrozumieją to pacjenci chorzy na raka i ich rodziny. Taka jest rzeczywistość leczenia raka; Te „dobre dni”, o których Kate wspomina w swoim raporcie, zwykle nadchodzą pod koniec każdego cyklu chemii.

Ale dżin wydostał się z butelki. Oczekiwania, że ​​Kate ponownie wystąpi, nieuchronnie wzrosną.

Przerażające jest to, że Kate, ze swoją ostrożną i ostrożną dykcją, mówi w tym bezprecedensowym oświadczeniu: „Jeszcze nie wyszłam z lasu. Uczę się cierpliwości, szczególnie w obliczu niepewności.