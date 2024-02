Kawakami: Ofiara 49ers? Zwolnienie Steve’a Wilksa wyglądało źle, ale błędem było zatrudnienie niewłaściwego DC

Rok temu Kyle Shanahan dał Steve’owi Wilksowi świetną szansę, która jednocześnie była wobec niego niesprawiedliwa. Dwie rzeczy. wbudowane w siebie.

Świetna robota, ponieważ każdy, kto wygrywa, jest znany ze świetnego umysłu w defensywie i trudno jest obsadzić stanowisko głównego trenera w następnym dogodnym momencie. Jest to trudne, ponieważ jest obciążone świetnymi graczami, wspaniałymi zasobami, wielką odpowiedzialnością i ogromnymi oczekiwaniami.

Logiczne jest stwierdzenie, że decyzja Shanahana o zwolnieniu Wilksa ze stanowiska koordynatora obrony 49ers w środę była dwiema sprzecznymi rzeczami na raz – bardzo publicznym kozłem ofiarnym po przegranej w Super Bowl i logiczną decyzją. Rok niepowodzeń w testach.

Mogłoby się to udać, gdyby Wilkes w tak krótkim czasie nawiązał chemię z Fredem Warnerem, Nickiem Bosą i resztą obrony, ale tak się nie stało. Wchodząc na boisko jako drugi trener defensywy, Wilks był nieco bardziej powściągliwy niż zwykle i skupiał się bardziej na defensywnej obronie. Z tygodnia na tydzień staje się coraz wyraźniejsze, że najlepsi obrońcy 49ers nie do końca ufają swojemu DC.

Mogłoby to zadziałać, gdyby Shanahan był skłonny bardziej się dostosować, ale tego nie zrobił. Udałoby się, gdyby obrona 49ers była nieco bardziej skupiona i mniej zdezorientowana podczas play-offów. Jednak te rozproszone momenty powtarzały się podczas meczów w Green Bay i Detroit, a potem do ostatnich minut meczu z Chiefs, kiedy Shanahan w pewnym momencie zarządził przerwę na żądanie, aby wyprowadzić 49ers z znienawidzonej przez niego gry w defensywie, a potem jeszcze raz w przypadku linebackera. Oren Burks z niepokojem spojrzał w stronę linii bocznej, po czym wykonał krytyczny snap po trzeciej próbie, próbując ustalić, gdzie powinien się ustawić. Oczywiście Patrick Mahomes szybko wykonał podanie w tej akcji jako pierwszy.

Później, podczas sesji po meczu, Bosa kategorycznie stwierdził, że obrona nie jest wystarczająco gotowa, aby powstrzymać Mahomesa przed zagraniem piłką po dwóch łamiących plecy akcjach. Gdy tylko Bosa to powiedział, stało się jasne, że pozycja Wilkesa jest poważnie zagrożona. Trzy dni później był już bez pracy.

Nie wiem jednak, czy ktokolwiek poza defensywnym umysłem 49ers byłby w stanie uniknąć strzelaniny w tym momencie. Wiem, że Wilkes, który nie był częścią kultury 49ers, kiedy został zatrudniony i nie mógł znaleźć sposobu na integrację z nią, jest teraz bez pracy. Zwolnienie kogoś o dobrej reputacji po nieudanym Super Bowl wygląda źle. Jeśli wierzyć środowym wyjaśnieniom Shanahana, w co wierzę, Shanahan i John Lynch nie są tak wielkim kozłem ofiarnym, jak przyznają, że popełnili błąd, zatrudniając Wilksa.

To nie była jego wina w takim stopniu, jak ich.

Przejście pomocnika z boksu na linię boczną opłaciło się Steve’owi Wilksowi i drużynie D z 49ers, ale ponowne problemy w fazie play-off doprowadziły do ​​środowego zwolnienia. (Kevin Sapitus/Getty Images)

49ers mają specyficzny sposób prowadzenia obrony, który został zapoczątkowany przez Roberta Saleha podczas jego trzech lat w DC, zanim objął najważniejsze stanowisko w Jets, i został udoskonalony przez DeMeco Ryansa, który wcześniej był trenerem liniowych obrońców pod wodzą Saleha. DC wiele lat temu objął własne wysokie stanowisko w Houston.

49ers potrzebowali więcej. Musieli zdać sobie sprawę, że Wilkes im tego nie da, ale zdali sobie z tego sprawę zbyt późno. Ale jest kontekst: 49ers nie mieli silnego wewnętrznego kandydata, który mógłby zastąpić Ryansa w zeszłym roku i nie mogli wywalczyć Vica Fangio, który skończył w Dolphins (a teraz w Eagles).

Logicznie rzecz biorąc, Shanahan i Lynch chcieli zachować ten sam schemat okładki 3 w stylu Seahawks, który najlepiej pasowałby do ich składu, ale potrzebowali też oficjalnej postaci. Wilks miał władzę, ale nie miał doświadczenia w systemie Seattle. Dlatego też dowództwo 49ers wierzyło, że przejmie inicjatywę. Ale to nigdy się nie wydarzyło. Wilkes zawsze zwracał uwagę na obcych.

„Tak, to właśnie jest najtrudniejsza część” – powiedziała Shanahan podczas pospiesznie zwołanej telekonferencji w środę. „Wiem, że to było wyzwanie. Było ciężko. Ale utrata DeMeco jest trudna. Utrata Saleha wcześniej (dwa lata) była ciężka. Ale nie tylko jesteśmy oddani temu systemowi, ale jesteśmy także oddani graczom w naszym system z naszej linii D, nasi linebackerzy. Grałem na nim tak długo. Moim celem nie było zastąpienie ich wszystkich. A Steve, niesamowity w swojej lojalności, próbuje to zrobić.

„Ale to nie było odpowiednie dopasowanie. Bolało mnie to, ale musiałem to zrobić.

Więc co się teraz dzieje? Shanahan powiedział, że przygląda się zarówno kandydatom wewnętrznym, jak i zewnętrznym, i zawsze trudno jest ustalić, którzy trenerzy z innych zespołów są zainteresowani lub dostępni na tak późnym etapie cyklu rekrutacji. Myślę jednak, że z tego całego doświadczenia możemy wyciągnąć kilka wniosków:

• Wszyscy defensywni gracze 49ers grają w pierwszej siódemce. Ich DC powinien pochodzić z linii defensywnej lub jednostki obrońcy. Wilkes trenował obrońców i liniowych defensywy, ale nigdy się nie pojawił. obszar Pomiędzy nimi.

„Nie sądzę, że dzieje się tak tylko ze względu na jego doświadczenie z DB” – powiedział Shanahan. „Myślę, że ma to związek ze sposobem, w jaki gramy na pozycji linebackera i tym podobnymi rzeczami. Sposób, w jaki Fred i Trey (Greenlaw) robili to tutaj przez lata oraz sposób, w jaki ich trenowaliśmy. To znaczy, nie ma jednego sposobu, aby robić różne rzeczy. Ale chcesz wszystko poskładać w całość. Steve Zawsze nad tym pracuje, nie ma co do tego wątpliwości. Ale to sprawiedliwe, biorąc pod uwagę jego przeszłość i to, jak to się z nami skończyło, było to trudniejsze, niż było to konieczne. Czułem sytuacja uległaby poprawie, gdybyśmy poszli w innym kierunku.

• Shanahan powiedział, że chce najlepszego możliwego DC i nie powstrzyma go przed szukaniem kogoś spoza systemu defensywnego Seahawks. .

• Nie sądzę, że wysoko ceniony trener linii obrony Kris Kogurek jest bezpośrednim kandydatem. Jest bardzo cenny (i dobrze wynagradzany) tam, gdzie jest, i nie zawsze wygląda na gościa, który aspiruje do roli DC.

Trener defensywnych obrońców Daniel Bullocks to świetny zawodnik, ale jego przeszłość w drużynie drugoplanowej może tym razem stanowić przeszkodę.

Nick Sorensen, specjalista od gry w defensywnych podaniach, to interesujące nazwisko, ale przed dołączeniem do 49ers w 2022 roku jego doświadczenie polegało głównie na pracy w zespołach specjalnych.

• Chociaż uważam, że skakanie w górę i w dół przy linii bocznej to bardziej kwestia telewizji niż rzeczywistej praktyki, gracze 49ers uwielbiają energię, jaką dają ich DC. Zapewnili to Saleh i Ryanowie. Wilkes tego nie zrobił. (Ani Shanahan. Ale trenerzy ofensywni rzadko przyciągają uwagę. Muszą dzwonić lub myśleć o następnej grze.) Myślę, że Shanahan będzie szukać faceta o pozytywnym nastawieniu do tego zawodnika. do wynajęcia.

Fakt, że 49ers musieli poprosić Wilksa, aby zszedł ze stoiska i nawiązał osobisty kontakt ze swoimi zawodnikami poza sezonem, nawet gdy to zadziałało, był olbrzymią czerwoną flagą.

• Jest mało prawdopodobne, że 49ers będą ścigać Mike'a Vrabela, Brandona Staleya, Rona Riverę lub jednego z popularnych byłych głównych trenerów, takiego jak Bill Belichick czy Pete Carroll z przeszłością defensywną. To jeszcze bardziej zwiększa dynamikę outsiderów, ponieważ ci goście robią to od tak dawna, a w przypadku Belichicka i Carrolla są jedynie głównymi trenerami od dziesięcioleci.

Saleh nie był wielkim nazwiskiem, kiedy przejął obronę 49ers, ale idealnie pasował do Shanahana, a znał Shanahana od lat. Ryans był bardzo niedoświadczonym trenerem, kiedy zastąpił Saleha, ale był częścią kultury 49ers i był naturalnym liderem i rozgrywającym. Nie wiem, czy jest tam odpowiedni kandydat, ale nie sądzę, że musi to być wielkie nazwisko. Powinna to być osoba, która pasuje do danej kultury i od razu czuje się jak insider.

(Zdjęcie Wilkesa z grudnia: Robin Alam/ISI Photos/Getty Images)