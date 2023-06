Kelis nie jest zainteresowana odnoszeniem się do spekulacji na temat randek Billa Murraya

CNN

Droga Nie przejmuj się spekulacjami na temat jej życia randkowego.

Spekulacyjny piosenkarz i aktor „Milkshake”. Billa Murraya To, co zaczęło się od miłości, jest połączone Raport Z US Sun w czwartek wywołał chaos w Internecie i podpalił Twittera wesołością reakcje Dla nieprawdopodobnych par.

Chociaż aktor „Ghostbusters” i Kelis nie potwierdzili jeszcze publicznie swojego romantycznego statusu, piosenkarka odpowiedziała użytkownikowi, który skomentował zdjęcie na Instagramie. Opublikowany W sobotę zapytała, czy chce „odnieść się do zarzutów Billa Murraya”.

– Nie, kochanie, nie mam nic przeciwko – odparła niejasno Kelis.

CNN skontaktowało się z przedstawicielami Murraya i Kelisa w celu uzyskania komentarza do raportu.

Kelis poślubiła fotografa Mike’a Morę w 2014 roku i ogłosiła Mora w marcu 2022 roku. zmarł W wieku 37 lat po walce z rakiem żołądka w stadium 4. Mora i Kelis mają wspólnego syna.

„Zazwyczaj jestem osobą bardzo zamkniętą w sobie, zwłaszcza gdy w grę wchodzi rodzina. Ale nie można zaprzeczyć wpływowi i ewolucji odejścia mojego męża na moje życie” – powiedziała Kelis. Podzielił się Mora weszła na swoją stronę na Instagramie w marcu, aby uczcić rok od jej śmierci.

Była żoną rapera Nasa przed rozwodem w 2009 roku.

Druga żona Murraya, Jennifer Butler, rozwiodła się w 2008 roku po 11 latach małżeństwa, zmarła nagle w 2021 roku. Murray i Butler mają razem czwórkę dzieci.

72-letni aktor ma dwoje dzieci ze swoją pierwszą żoną Margaret Kelly. Pobrali się w 1981 roku i rozwiedli się w 1996 roku.