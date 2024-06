Kevin Costner oficjalnie nie powróci do „Yellowstone”

To już oficjalne – Kevin Costner nie wróci do „Yellowstone”.

69-letni zdobywca Oscara wziął udział Na Instagramie w czwartek, aby przekazać tę wiadomość fanom po wielu spekulacjach przed drugą połową piątego sezonu serialu.

Costner ujawnił, że skupił się na produkcji Jego western „Horizon: An American Saga” W filmie udostępnionym jej 1,5 milionom obserwujących na platformie.

Kevin Costner dał fanom znać, że oficjalnie nie powróci do „Yellowstone”. Kevin Lynch dla Paramount Network

„Chcę poinformować, że po tym długim, półtora roku pracy w Horizon robię wszystko, co niezbędne” – powiedział w klipie.

„Myśląc o Yellowstone, tym ukochanym serialu, który kocham i wiem, że ty też. Zdałem sobie sprawę, że nie mogę kontynuować pracy w piątym sezonie ani w przyszłości.

Costner powiedział, że hitowy serial Paramount, którego zdjęcia rozpoczęły się niedawno w drugiej połowie piątego i ostatniego sezonu, „był czymś, co naprawdę mnie zmieniło”.

„Uwielbiałem to i wiem, że ci się podobało. Chciałem tylko dać ci znać, że nie wrócę” – powiedział. „Uwielbiam relacje, które udało mi się rozwinąć. Widzę cię w filmach.

„The Post” zwrócił się do Paramount z prośbą o komentarz.

Costner grał farmera Johna Duttona w serialu „Yellowstone” przez cztery i pół sezonu, zanim opuścił serial.

Kadencja aktora w tym przebojowym serialu została poddana w wątpliwość w maju 2023 roku, kiedy rozeszła się wiadomość, że Costner nie wróci do „Yellowstone” po 5. sezonie.

W tym samym miesiącu ogłoszono, że serial zakończy się sezonem 5, co doprowadziło do spekulacji, że serial zakończył się częściowo z powodu odejścia Costnera.

Costner ujawnił, że skupił się na realizacji swojego westernu „Horizon: An American Saga”. Kevin Costner / Instagram

Wiadomość wywołała spekulacje, że Costner odmówił przebywania na planie przez ponad tydzień, kręcąc drugą połowę piątego sezonu, czemu zaprzeczył prawnik aktora.

Zdobywczyni Złotego Globu w końcu przerwała milczenie w związku z pogłoskami o sporze między nią a showrunnerem Taylorem Sheridanem w zeszłym miesiącu.

„Wiele razy zostałem pobity przez chłopaków z Kinga i wiem, skąd to się bierze. Wolę się w to nie wtrącać. Ale jeśli znacie mnie dobrze, uczyniłem „Yellowstone” moim priorytetem numer jeden i niewłaściwe byłoby prowokowanie czegokolwiek innego. To nie ja zacząłem żadnego z nich” – Costner Wspomniany termin.

Costner powiedział, że udany serial Paramount był „czymś, co naprawdę mnie zmieniło”. Kevina Lyncha

Sheridan ze swojej strony zauważył, że Costner chciał opuścić „Yellowstone” i zająć się „Horizon”.

Pomimo sprzecznych stanowisk Costner wyraził zainteresowanie ponownym dołączeniem do serialu, zanim produkcja zakończy się na dobre.

W zeszłym tygodniu powiedział aktor „Ochroniarza”. „Niedzielny poranek CBS” Jeśli fabuła wzbudzi jego zainteresowanie, rozważa powrót.

„Jeśli spodoba mi się ta historia i dokąd ona zmierza, wrócę” – powiedział, dodając, że powód odejścia nie ma nic wspólnego z jego nowym, wielofilmowym projektem na dużym ekranie.

Costner przez cztery i pół sezonu grał farmera Johna Duttona w serialu „Yellowstone”. AP

„Zrobiłem wszystko, co mi zlecono w Yellowstone” – dodał.

Pierwsza połowa piątego sezonu „Yellowstone” zakończy się w styczniu 2023 roku. Obecnie trwają zdjęcia do ostatnich odcinków, a ich emisja zaplanowana jest na 10 listopada 2024 r.