Kolejka górska, która pękła w Carowinds w Karolinie Północnej, ma zostać dziś poddana śledztwu

Inspektorzy przybędą do parku rozrywki w Karolinie Północnej w poniedziałek Kontynuuj badanie kolejki górskiej Został zamknięty wkrótce po tym, jak tata zauważył pęknięcie na szczycie jednego ze stalowych filarów nośnych.

„Nie jestem inżynierem, ale to nie w porządku”, pomyślał Jeremy Wagner podczas piątkowej wizyty w Carowinds Park w Charlotte, powiedział CNN.

The Gniew 325 Urzędnicy parku powiedzieli, że pozostanie zamknięty do czasu inspekcji i napraw. Jest to jedna z najwyższych i najdłuższych przejażdżek w dużym parku między granicami stanu Północna i Południowa Karolina.

Ekipy z Biura Wind i Rozrywek Departamentu Stanu będą tam w poniedziałek, rzeczniczka Erin Wilson powiedziała CNN w niedzielę. Agencja nie podzieliła się niczym innym na temat charakteru swojego dochodzenia.

Wagner wiedział, że coś jest nie tak, kiedy zobaczył dziurę w infrastrukturze kolejki górskiej, powiedział CNN. Wyjął telefon i nagrał nagranie, robiąc zbliżenie na pęknięcie, by pokazać, że słupek nośny lekko się wysuwa, gdy pasażerowie odlatują.

Dzięki uprzejmości Jeremy’ego Wagnera Fury 325 jest zamknięty w parku rozrywki Carowinds.

„Moja córka i synowa jeździły sześć razy” – powiedział CNN.

Wagner zgłosiła incydent obsłudze gości parku, ale powiedziała, że ​​po wyjściu nadal czuła się nieswojo, „więc zadzwoniłam do Charlotte Fire”.

„Zadzwonili do mnie w ciągu 10 minut i poinformowali mnie, że przejazd został odwołany” – powiedział.

Są rządy stanowe lub lokalne Nadzorowane parki rozrywki o stałej bazie Odkąd Kongres pozbawił tę władzę federalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Produktów Konsumenckich w latach 80. Prawie 40 000 osób zostało rannych Szacunkowo w zeszłym roku Komisja podała atrakcje rozrywkowe, w tym przejażdżki, zjeżdżalnie wodne i pontony.

Park mówi, że Fury 325 to „najwyższa, najszybsza i najdłuższa kolejka górska w Ameryce Północnej”, o wysokości szczytowej 325 stóp i maksymalnej prędkości 95 mil na godzinę. „Giga” kolejka górska ma spadek od 300 do 399 stóp. Według Kings Island Park rozrywki w Ohio.

Reszta parku rozrywki i parku wodnego Carowinds będzie otwarta w poniedziałek, zgodnie z jego stroną internetową.

Wszystkie przejażdżki, w tym Fury 325, „przechodzą codzienne kontrole, aby zapewnić ich prawidłowe funkcjonowanie i integralność strukturalną” – powiedział Carowinds.

„Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem i doceniamy cierpliwość i zrozumienie naszych cenionych gości podczas tego procesu” – napisano.