Komiks stand-upowy, legenda serialu 94

Boba Newharta

Jeff Kravitz/Magia filmu

Bob Newhart, uwielbiany aktor stand-upowy, który swój trolliczny, śmiertelnie poważny humor przełożył na dwa docenione przez krytyków seriale komediowe CBS, zmarł w czwartek rano. Ma 94 lata.

Legenda Chicago zdobyła nagrody Grammy w kategorii Album Roku i Najlepszy Nowy Artysta 1960 roku. Zapinany na guziki umysł Boba Newhartazmarł w swoim domu w Los Angeles po krótkiej chorobie, ogłosił jego wieloletni publicysta Jerry Digney.

Były księgowy słynął z braku nagrody Emmy aż do 2013 roku, kiedy w końcu został nagrodzony za gościnny występ w CBS w roli Arthura Jeffriesa (profesor Proton, były gospodarz programu naukowego dla dzieci). Teoria Wielkiego Wybuchu.

W 1972 roku firma MTM Enterprises zagrała w skromnym komiksie prawdziwego ulubieńca Newharta, Burke’a, Boba Hartleya, psychologa klinicznego praktykującego w Chicago. Program Boba Newharta W tym jednym z najpopularniejszych seriali komediowych wszechczasów wystąpiła niesamowita obsada drugoplanowa: Suzanne Pleshette, Peter Bonners, Marcia Wallace, Bill Dailey i Jack Riley.

Newhart zakończył serial w 1978 roku po 142 odcinkach – i, co niewiarygodne, bez nominacji do nagrody Emmy ani zwycięstw w serialu – czując, że wyczerpał swój zestaw sztuczek. Ale wrócił do CBS w 1982 roku z kolejną komedią MTM.

W Newhartawcielił się w postać Dicka Lutona, nowojorskiego pisarza, który stał się właścicielem Stratford Inn w Vermont. Serial był podstawą przez osiem sezonów i zawierał gwiazdorską obsadę (Mary Fran, Tom Poston – który później poślubił Fleshetta – Julia Duffy, Peter Scolari oraz majsterkowicze „Larry, Darryl i ich drugi brat Darryl”, William Sanderson, Tony Papenfuss i Johna Voldstadta).

W jednym z najbardziej uznanych finałów serialu w historii, Newharta Trwający osiem sezonów serial zakończył się bezczelną sceną końcową, w której Loudon budzi się w środku nocy z Bobem Hartleyem w łóżku z Fleshette w ich mieszkaniu w Chicago, po tym jak przez cały drugi serial śnił mu się koszmar.

Pauzy i jąkanie Newharta były jego znakami rozpoznawczymi, a jego ironiczne obserwacje wynikały z jego spostrzegawczej natury.

„Mam tendencję do dostrzegania okrutnego humoru. Powiedziałbym, że w serialu widać 85 procent mnie. Pozostałe 15 procent to bardzo chory umysł” – powiedział w wywiadzie w 1990 roku. Anioły czasopismo.

W 1992 roku został wprowadzony do Galerii Sław Akademii Sztuki i Nauki Telewizyjnej.

George Robert Newhart urodził się 5 września 1929 roku w Oak Park w stanie Illinois. Dorastał jako fan Cubs i po tym, jak Chicago zdobyło proporzec Ligi Narodowej w 1945 roku, wziął udział w paradzie zwycięstwa drużyny wzdłuż La Salle Street. (Kiedy Cubs zakończyli trwającą 108 lat suszę w World Series zwycięstwem w 2016 roku, był naturalnie zachwycony. .)

Newhart nigdy nie marzył o byciu w showbiznesie; Rzeczywiście, tak ekstrawagancka kariera była sprzeczna ze środkowo-zachodnim charakterem jego osobowości i powodem, dla którego mógł być kojarzony z Ameryką Środkową.

Po ukończeniu St. Ignatius College Prep, a następnie ukończeniu studiów biznesowych na Uniwersytecie Loyola, Newhart spędził dwa lata w wojsku, a następnie porzucił szkołę prawniczą. Później dołączył do firmy Glidden Co., która zajmowała się sprzedażą amerykańskiego gipsu, a później farb. Pracował także jako księgowy.

„Liczby mają coś wspólnego z muzyką i komedią. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że tam jest” – powiedział kiedyś w wywiadzie dla profesora biznesu z college’u. „Wiem, że dla komika jest to 2 plus 2 równa się 5. Bierzesz ten fakt, bierzesz ten fakt, a potem dochodzisz do tego zabawnego faktu.

Aby pokonać nudę w pracy, Newhart i jego przyjaciel lubią wykonywać dowcipne telefony. Doprowadził do perfekcji to, co było jego charakterystycznym elementem komiksu: jednostronną rozmowę telefoniczną (publiczność musiała sobie wyobrazić, jak wyglądała druga strona rozmowy).

On i jego przyjaciel sprzedawali konsorcjalny program radiowy, w którym przez pięć dni w tygodniu wykonywali pięciominutowe programy komediowe za 7,5 dolara tygodniowo.

W 1959 roku inny przyjaciel, disc jockey z Chicago, przedstawił Newharta dyrektorowi Warner Bros. Records. Księgowy, obecnie copywriter, miał wówczas tylko trzy praktyki, ale sprowadził więcej materiału i podpisał kontrakt z wytwórnią płytową.

„Pamiętajcie, kiedy zaczynałem pod koniec lat pięćdziesiątych, nie mówiłem sobie: «Och, jest tu wielka luka do wypełnienia — będę łysym byłym księgowym specjalizującym się w powściągliwych komediach, „” powiedział. „Taki właśnie byłem, moje myśli zawsze podążały w tym kierunku, więc było dla mnie naturalne, że taki jestem”.

Zapinany na guziki umysł Boba Newharta, nagrany na żywo w nocnym klubie w Houston, stał się pierwszym albumem komediowym, który osiągnął pierwsze miejsce na liście albumów, stając się jednym z najlepiej sprzedających się albumów typu „talk”, sprzedając się w 1,5 miliona egzemplarzy. Wśród filmów znajdują się takie klasyki, jak „Abe Lincoln kontra Madison Avenue” i „Instruktor nauki jazdy”.

W czasach, gdy kontrowersyjni, bezkompromisowi komicy, tacy jak Lenny Bruce i Mort Saul, zdobywali popularność, Zapięty umysł Newhart otrzymał także swoją trzecią nagrodę Grammy w kategorii Najlepszy występ komediowy. Nagle został zarezerwowany Program Eda Sullivana.

Po wydaniu dwóch kolejnych albumów Newhartowi zaproponowano cotygodniowy serial telewizyjny na sezon 1961–62. Po pierwsze Program Boba Newharta Zdobył nagrodę Emmy i Peabody za wybitną kreację w serialu komediowym.

Jednak Newhart szybko się zmęczył. „Pomimo posiadania świetnego zespołu produkcyjnego, odpowiadałem za serial 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu” – powiedział kiedyś.

Proponowano mu liczne seriale komediowe, ale je odrzucił, powracając do nocnych klubów i doskonaląc swoje umiejętności aktorskie w telewizyjnych gościnnych występach i pracy filmowej na początku „Don Siegel”. Piekło jest dla bohaterów (1962) ze Stevem McQueenem w roli głównej, a następnie inne filmy Gorące miliony (1968), Mike’a Nicholsa Złap 22 (1970) i ​​Normana Learsa Indyk na zimno (1971)

Spektakl Newharta Współtwórcy Dave Davis i Lorenzo Music chcieli pracować nad komiksem już od jakiegoś czasu.

„Lorenzo i ja napisaliśmy utwór dla Boba Uwielbiam amerykański styl. Pop niedostępny. Mamy więc Sida Caesara. Kilka lat później zrobiliśmy scenariusz do filmu popowego Spektakl Mary Tyler Moore. Ponownie Bob był niedostępny” – powiedział Davis THR W ustnej historii serialu komediowego. „Kiedy zostaliśmy redaktorami artykułów w programie Mary, MTM Enterprises zdecydowało się rozszerzyć działalność i poprosiło mnie i Lorenzo o zrobienie pilota. Wiemy, co chcemy zrobić. Bardzo podobał nam się występ z Bobem.

Newhart powiedział: „Arthur Price [co-founder of MTM] Był moim menadżerem. Zapytał, czy jestem zainteresowany. Zajmuję się stand-upem od 12 lat, głównie podczas jednego wieczoru, a następnego dnia jesteś gdzieś 5300 mil stąd. Chciałem normalnego życia, w którym mógłbym być w domu z rodziną.

„Nie mam o wiele prosić. Nie chcę, żeby tata był niechlujem, którego wszyscy lubią, wrzucającym się w kłopoty i wyciągając go z kłopotów przez żonę i dzieci”.

W 1992 roku rozpoczął kolejną nową serię. Muzyka pop, w którym wystąpił kultowy artysta komiksowy, ale nie znalazł odbiorców. Nic nie zostało zrobione George i LeonZagrała w nim właściciela księgarni u boku Judda Hirscha.

Newhart pojawił się w NBC Jest Przez trzy odcinki grał lekarza cierpiącego na zwyrodnienie plamki żółtej (co przyniosło mu kolejną nominację do nagrody Emmy) oraz Morty’ego Fligmana, męża bohaterki granej przez Leslie Ann Warren, w programie ABC. Zdesperowane gospodynie domowe.

Ostatnio Newhart wcielił się w postać Judsona w trio Bibliotekarze Filmy i seriale telewizyjne dla TNT.

Newhart także zagrał główną rolę Mała Panna Marker (1980); Bucka Henry’ego na prezydenta Pierwsza rodzina (1980), Gilda Ratner jako jego porywcza córka; Tata Elf u Willa Ferrella Elf (2003); I w środku Zaciekli szefowie (2011) swoją płaską kadencję ze Środkowego Zachodu przenosi do dwóch utworów wokalnych ratownicy kino.

Chicago uhonorowało Newharta pomnikiem na Michigan Avenue, w pobliżu biurowca. Program Boba Newharta, jego pojawienie się na krześle i puste łóżko psychiatry u jego boku. Później został przeniesiony na statek marynarki wojennej.

W 2002 roku został piątym laureatem nagrody im. Marka Twaina przyznawanej przez Kennedy Center for American Humor, a cztery lata później opublikował swoje wspomnienia. Nie powinnam nawet tego robić.

Newhart był żonaty z Virginią „Ginny” Quinn (córką aktora charakterystycznego Billa Quinna) od stycznia 1963 r. do jej śmierci w kwietniu 2023 r. w wieku 82 lat. Umówiona na randkę w ciemno przez komika Buddy’ego Hacketta (Ginny opiekuje się Hackettsami). dzieci).

„Przyjaciel wrócił pewnego dnia i powiedział: «Poznałem tego faceta, nazywa się Bobby Newhart, jest komikiem, jest katolikiem i myślę, że powinniście się pobrać»” – wspomina w wywiadzie z 2013 roku.

To ona wymyśliła niesamowite zakończenie Newharta Pokaż, że Pleshette jest również obecny podczas przyjęcia bożonarodzeniowego.

Newhartowie byli najlepszymi przyjaciółmi Dona Ricklesa i jego żony Barbary, a para często spędzała razem wakacje.

Wśród ocalałych znajdują się jej dzieci, Robert Jr., Timothy, Courtney i Jennifer oraz 10 wnuków.