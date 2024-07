Vigil składa hołd Cory’emu Compradore, który zginął w zamachu na Trumpa

Przyjaciele, sąsiedzi, nieznajomi – setki ludzi napłynęły w czwartek do małego rodzinnego miasteczka mężczyzny, który zmarł pięć dni temu na wiecu Donalda Trumpa w tym zakątku zachodniej Pensylwanii.

powiedział Rich Tallis, 48 ​​lat. – Poczekałbym do czwartej.

Ochotnicy wstali wcześnie, aby zamieścić sięgające do kolan amerykańskie flagi na głównej ulicy Freeport. Snajperzy obserwowali z dachów żałobników zbierających się, aby uczcić jego życie przed prywatnym pogrzebem w piątek.

Jego kuzynka, Cindy Villella (58 l.), pochwaliła zalety ojca. Comperatore: To właśnie przychodzi mi na myśl, gdy myślę o kochającym tacie.

Przez prawie trzydzieści lat Comparatore pracował w fabryce tworzyw sztucznych w Forest Hills w hrabstwie Butler, awansując od kierownika konserwacji do inżyniera projektu. W wolnym czasie służył w Rezerwie Armii USA oraz jako strażak ochotnik.

Wozy strażackie otoczyły czarną furgonetkę, która wiozła ciało Camperdora wiejską drogą do Laub Hall. Christina Moss (44 l.) stwierdziła, że ​​wzruszył ją ten przejaw solidarności.

„Wiele osób go tutaj nie zna, ale współczucie, które odczuwasz, jest tak szczere”.

Trzy dni później – napisał – Trump zadzwonił do wdowy po kompadorze, aby się z nią spotkała na Facebooku. (Biden był pierwszym prezydentem, do którego zadzwonił, powiedział New York Post, ale odmówił rozmowy z nim. poglądy polityczne jej męża).