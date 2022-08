Kontrakty terminowe na akcje spadają, gdy Wall Street łapie oddech po 400-punktowym rajdzie Dow

Ali Baba Rynek ma zaraportować wyniki za pierwszy kwartał przed rozpoczęciem roku podatkowego, a analitycy spodziewają się, że chiński gigant e-commerce Wykazał pierwszy spadek przychodów.

Alibaba odnotowała przychody w wysokości 203,19 miliardów juanów (30 miliardów dolarów) w kwartale czerwcowym, co oznacza spadek o 1,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, zgodnie z konsensusowymi szacunkami Refinitiv.

Alibaba odchodzi od trudnego otoczenia regulacyjnego w Chinach do odrodzenia się Covid w drugiej co do wielkości gospodarce świata, co prowadzi do blokad w głównych miastach. Czynniki te uderzą w chińską gospodarkę, zmniejszą budżety reklamowe i wydatki konsumentów oraz wpłyną na wyniki Alibaby w czerwcu.

Analitycy spodziewają się jednak, że w najbliższych kwartałach spółka powróci do wzrostu. Notowane na giełdzie w Hongkongu akcje Alibaba wzrosły o 4% od zysków.

– Arjuna Karpala