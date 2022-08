Deshaun Watson odrzuca ofertę ugody w NFL, która zawiesiłaby go na mniej niż rok

Ponieważ NFL odwołuje się teraz do zawieszenia Deshauna Watsona na sześć meczów, jego kara może się pogorszyć w nadchodzących tygodniach.

NFL początkowo chciała zawiesić Watsona na co najmniej rok, a teraz liga próbuje właśnie to zrobić. CBS Sport NFL Insider Jonathan Jones. Chociaż sędzia Sue Robinson zarządziła zawieszenie na sześć meczów, Roger Goodell (lub ktoś, kogo wyznaczy) będzie miał teraz ostatnie słowo w sprawie, ponieważ nadzoruje proces apelacyjny.

Złożenie przez NFL odwołania w sprawie, w której NFL jest odpowiedzialny za proces odwoławczy, sprawia, że ​​trudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym NFL nie doda znaczącej liczby meczów do zawieszenia Watsona.

Tego wszystkiego można było uniknąć, gdyby Watson rozstrzygnął swoją sprawę z NFL, co miał okazję zrobić, zanim Robinson wydał swoje orzeczenie w poniedziałek. Według do ESPN.comW dniach poprzedzających orzeczenie Robinsona zarówno NFL, jak i obóz Watsona próbowały znaleźć rozwiązanie.

Chociaż NFL chciało, aby Watson został zawieszony na cały rok, liga była gotowa zmniejszyć tę liczbę poprzez ugodę. Według ESPN I Wykres gryOstateczna oferta ugody NFL była następująca: Watson zostanie zawieszony na 12 meczów i ukarany grzywną od 8 do 10 milionów dolarów.

Strona Watsona odrzuciła ofertę, nie chcąc zaakceptować żadnej umowy, która zawiesiłaby rozgrywającego na więcej niż sześć do ośmiu meczów. Watson nie był również gotowy na zaakceptowanie wysokiej grzywny. Według ESPN.com.

Zasadniczo Watson zaryzykował, nie akceptując oferty NFL i wygląda na to, że przegra to ryzyko. Gdyby Watson zaakceptował zawieszenie na 12 meczów, mógłby to wszystko zostawić za sobą, ale zamiast tego ma teraz do czynienia z co najmniej rocznym zawieszeniem na czas nieokreślony.

W tym momencie wydaje się, że tak Najlepszy przypadek Wyświetlacz Watsona to teraz zawieszenie na 12 gier. Jego zawieszenie na sześć meczów jest obecnie przedmiotem odwołania, co w rzeczywistości daje obu stronom więcej czasu na wypracowanie możliwego porozumienia, co oznacza, że ​​Watson może dostać kolejną szansę na podpisanie kontraktu z NFL.

To, że NFL była skłonna zgodzić się na ewentualne rozliczenie zawieszenia na 12 meczów – zamiast na jeden rok – nie było przypadkiem. Według Yahoo SportsNFL absolutnie nie chce oglądać gry Watsona Teksańczycy Jednym ze sposobów na powstrzymanie go przed zrobieniem tego w 13 tygodniu jest zawieszenie go na 12 gier (jeśli zasłuży na zawieszenie na 12 gier, gra w Teksasie będzie ostatnią grą, z której będzie musiał przeczekać).

Jeśli nie dojdzie do ugody, a zawieszenie Watsona zostanie przedłużone przez NFL, istnieje bardzo realna możliwość, że sprawa może trafić do sądu federalnego. Jednak CBS Sports NFL Insider Josina Anderson zgłoszono w czwartek Obóz Watsona nie zdecydował, czy złożyć pozew federalny. Według Andersona, zespół prawników Watsona poczeka, aby zobaczyć, co stanie się z odwołaniem. Jeśli zawieszenie zostanie zwiększone do 12 gier, nie mogą razem z nim złożyć pozwu. Z drugiej strony, jeśli zostanie zbanowany na rok lub dłużej, nie będzie zaskoczeniem, jeśli zostanie pozwany.

Bez względu na to, co się stanie, to jeszcze nie koniec. Jeśli chodzi o proces apelacyjny, obóz Watsona ma czas do piątku na odpowiedź na apelację NFL. Następnie decyzja o zawieszeniu Watsona spada bezpośrednio w ręce Goodella lub kogoś, kogo wyznaczy do obsługi tej decyzji.