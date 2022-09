Kontrakty terminowe spadają po kolejnym dniu strat po podwyżce stóp Fed, wyprzedażach

Kontrakty terminowe na akcje spadły w piątek rano, ponieważ inwestorzy nadal reagowali na obawy o podwyżkę stóp Fed i potencjalne spowolnienie gospodarcze.

Nasdaq 100 stracił 0,48%. Średnie kontrakty terminowe na kontrakty terminowe Dow Jones spadły o 91 punktów, czyli 0,3%. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0,36%.

Koszto Akcje spadły o 2,6% w rozszerzonym handlu. Chociaż detalista odnotował przychody i zyski w czwartym kwartale fiskalnym, które przewyższyły oczekiwania analityków, odnotował wyższe koszty zapasów i pracy.

Przyniosłem to w czwartek Kolejny dzień strat Ponieważ rynek jest gotowy do zamknięcia poniżej tygodnia, został otwarty. Kompozyt Nasdaq spadł o 1,4% do poziomu 11066,81. Indeks S&P 500 spadł o 0,8% do 3757,99, podczas gdy średnia przemysłowa Dow Jones zamknęła się o 107,10 punktów na poziomie 30 076,68, co oznacza stratę 0,3%.

Po ostatnim cofnięciu Dow wzrósł w tym tygodniu o około 2,4%. Zarówno S&P, jak i Nasdaq odnotowały nieco większe spadki, spadając odpowiednio o 3% i 3,3% od początku tygodnia.

Przychody z obligacji również kontynuowane Wznosząc się w góręZarówno 2-letnie, jak i 10-letnie obligacje skarbowe osiągnęły najwyższy poziom od ponad dekady.

Przemysł, preferencje konsumentów, technologie wzrostu i półprzewodniki ucierpiały z powodu obaw o spowolnienie wzrostu gospodarczego. Tymczasem akcje defensywne radziły sobie lepiej.

„Masz tę zmienność, w którą nikt nie może ingerować”, mówi Tim Lesko, starszy doradca majątkowy w Mariner Wealth Advisors.

75 punktów bazowych i prezes FedEx Raj Subramaniam powiedział, że coraz więcej inwestorów zaczyna akceptować, że recesja może być na horyzoncie po decyzji Fed w tym tygodniu. powiedział w CNBC w zeszłym tygodniu Miał nadzieję, że wkrótce będzie. Gdy to nastąpi, powiedział Lesko, inwestorzy zareagują inaczej.

„W pewnym momencie zorientują się, że recesja nie oznacza końca świata i znów zaczną być kreatywni na giełdach” – powiedział. „Ale w tej chwili zachowujemy się tak, jakby niebo spadało”.