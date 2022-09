Pracownicy usług flotowych JetBlue głosują za związkiem

Główny związek lotniczy powiedział w piątek, że ma wśród nich wystarczające poparcie Linie lotnicze JetBlueW ostatnim ruchu, aby zorganizować robotników, około 3000 pracowników Służby Morskiej wystąpiło o referendum związkowe.

Międzynarodowy Związek Maszynistów i Pracowników Przemysłu Lotniczego zapowiedział, że złoży wniosek o referendum związkowe do Narodowej Rady Mediacyjnej. Zespół roboczy składa się z obsługi bagażu i innych pracowników obsługi naziemnej.

Głosowanie mogłoby stworzyć trzeci co do wielkości związek związkowy w nowojorskich liniach lotniczych. Piloci i stewardesy JetBlue już połączyli siły. Pojawia się pośród fali głosów związkowych w firmach Amazonka do zrobienia Starbucks.

Głosowanie może również nastąpić, gdy JetBlue próbuje kupić tanie linie lotnicze Duchowe Linie LotniczePonad 80% pracowników jest reprezentowanych przez związki zawodowe, w porównaniu z 46% w JetBlue, zgodnie z corocznymi zeznaniami firm.

„IAM ma wystarczający interes, aby przeprowadzić wybory przedstawicielstwa związkowego wśród pracowników JetBlue Fleet Service”, powiedział związek w oświadczeniu.

JetBlue nie skomentował od razu oświadczenia IAM.

Większość głównych pracowników linii lotniczych jest już reprezentowana przez związki, chociaż niektórzy przewoźnicy, tacy jak JetBlue, są mniej reprezentowani niż niektórzy konkurenci.

Linie lotnicze Delta W 2019 r. Airline Attendants Association — CWA — jest największym amerykańskim przewoźnikiem, w którym pracownicy są w większości niezrzeszeni. Zainicjował ruch związkowy Stewardesy przewoźnika z Atlanty. Stewardesy wcześniej odrzucały uzwiązkowienie.