Koszykówka USA pokonała Kanadę, a na boisku siedział Barack Obama

LAS VEGAS — więcej opcji oznacza większe cele. Kiedy reprezentacja Stanów Zjednoczonych w koszykówce mężczyzn wyszła na boisko, aby rozpocząć przygotowania do igrzysk olimpijskich w Paryżu, pogrążyła się w chaotycznym chaosie: dwie gwiazdy odniosły kontuzję i zaginęły w akcji na wystawę otwierającą; Trzecią szybko pochłonął najgorszy problem; Dyrektor amerykańskiej koszykówki Grant Hill stanął przed trudnymi pytaniami dotyczącymi zmiany składu MVP finałów NBA w ostatniej chwili i zarzutów o stronniczość firmy produkującej obuwie. Tymczasem zaskakujący wyjściowy skład Amerykanów natknął się na nieznośnego rywala, który chciał zrobić spoiler przed olśniewającym panelem przy korcie, w którym uczestniczył były prezydent Barack Obama i dziesiątki zagorzałych legend.

Mury wokół LeBrona Jamesa, Stephena Curry’ego i ich kolegów z drużyny mogły z łatwością się zawalić, ale porządek został szybko przywrócony podczas środowego zwycięstwa Stanów Zjednoczonych nad Kanadą 86:72 w T-Mobile Arena. To nieudany debiut faworytów do złotego medalu, ale należy go uznać za pocieszenie w obliczu nocnych rozrywek poza kortem, letargu na korcie i przytłaczających oczekiwań.

„To był powolny początek, co nie jest niespodzianką” – powiedział trener Steve Kerr. „Widać rdzę w ofensywie. Szczególnie w pierwszej połowie było dużo strat. Podoba mi się jednak intensywność defensywy i praca lustrzana. Musieliśmy nadać ton temu, jak chcieliśmy grać i myślę, że nam się to udało.

Na kilka godzin przed rozpoczęciem meczu drużyna USA Basketball ogłosiła, że ​​obrońca Boston Celtics Derrick White zastąpi w 12-osobowym składzie napastnika Los Angeles Clippers Kawhi Leonarda. Według oświadczenia programu decyzję o zwolnieniu Leonarda podjęli wspólnie USA Basketball, Clippers i Leonard z powodu ciągłych obaw związanych z jego niedawną kontuzją kolana. Hill powiedział w środę, że on i trenerzy koszykówki USA oceniali grę i postępy Leonarda podczas czterodniowego obozu przygotowawczego, zanim rozstali się z sześciokrotnym uczestnikiem All-Star.

„W końcu odesłano go do domu” – powiedział Hill, zwracając uwagę na obciążającą logistykę miesięcznego biegu olimpijskiego. „To był sprint, a nie przyspieszenie. Byliśmy otwarci, szczerzy i wyrozumiali. Twoje serce jest z nim. Musimy zrobić to, co najlepsze dla zespołu, chronić zespół i dać sobie najlepszą szansę na zwycięstwo. czuliśmy, że musimy przewodzić. Wszyscy bardzo się staraliśmy.

Zespół koszykówki USA wierzył, że White, niezawodny strzelec z zewnątrz i utalentowany obrońca, może spełnić tę samą rolę, którą odegrał w Paryżu podczas mistrzostw Celtics. Jego przypadkiem jest jego wcześniejsze doświadczenie w grze w Pucharze Świata FIBA ​​​​2019 i jego dostępność w krótkim czasie. Oczekuje się, że 30-letni obrońca dołączy do swoich nowych kolegów z drużyny w Abu Zabi, co będzie kolejnym przystankiem w ich pięciu meczach pokazowych.

Napastnik Celtics Jaylen Brown nie był jednak zadowolony z wyniku. Pomimo tego, że Brown został wybrany MVP finałów NBA i MVP finałów Konferencji Wschodniej, Brown został pominięty przez USA Basketball, a trzech jego kolegów z drużyny — Jayson Tatum, Jrue Holiday i White — wyjechało do Paryża.

Brown wcześniej skrytykował oficjalnego dostawcę odzieży dla drużyny koszykówki USA, firmę Nike i jej założyciela, Billa Knighta, po decyzji firmy o rozstaniu się z ówczesną gwiazdą Brooklyn Nets Kyrie Irvingiem w 2022 roku w następstwie antysemickich kontrowersji. W środę, – zauważył Brown w mediach społecznościowych „Nike, co robimy?” Brown opublikował.

USA Basketball jest „dumny ze swoich partnerów” – powiedział Hill, dodając, że jego celem było „stworzenie zespołu, który się uzupełnia, pasuje do siebie i daje nam najlepszą szansę na zwycięstwo”.

„Jedną z najtrudniejszych rzeczy jest opuszczanie składu ludzi, których jestem fanem i których nie mogę się doczekać przez cały sezon i play-offy” – dodał. „Bez względu na to, jakie są teorie, są one po prostu takie”.

Care, który nadal leczy lekką kontuzję łydki i gra bez Leonarda i Kevina Duranta, wystartował przeciwko Kanadzie Jamesowi, Curry’emu, Holidayowi, Devinowi Bookerowi i Joelowi Embiidowi. Skład, którego celem było przeciwstawienie się kanadyjskim obrońcom Shaiowi Gilgeousowi-Alexanderowi i Jamaalowi Murrayowi, spadł do dołka 11-1 po stracie z gry 0 na 6. Zarówno James, jak i Anthony Davis musieli stawić czoła mocnym faulom Kanadyjczyków, którzy odrabiali braki wymuszaniem strat i agresywną grą.

Embiid opuścił drużynę w połowie trzeciej kwarty swojego debiutu w reprezentacji. MVP NBA 2023 odszedł z zaledwie pięcioma punktami i sześcioma zbiórkami w 12 minut, co stanowi niepokojący początek dla gracza, który ma kluczowe znaczenie dla zdolności Amerykanów do dorównania międzynarodowym gwiazdom, takim jak Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo i Victor Wembanyama.

„To mój pierwszy raz w FIFA, więc muszę się do tego przyzwyczaić” – powiedział Embiid. „Szczególnie w przypadku dorosłych, jeśli spróbujesz zachować się fizycznie, zostajesz za to ukarany. Dzisiejszy wieczór był jednym z takich wieczorów. Szybko się uczę. Dostosuję się”.

Curry pomógł złagodzić presję, trafiając za trzy punkty w połowie pierwszej kwarty, a Anthony Edwards poprowadził drugą grupę po ucieczce, która pomogła Stanom Zjednoczonym objąć prowadzenie 41-33 do przerwy. Kanadyjczycy nie wyprowadzili zbyt wielu kontrataków w trzeciej kwarcie, podczas gdy Amerykanie stopniowo zwiększali przewagę swoich umiejętności i głębi. Curry i James wykonali wspólnie lob, który wywołał gromki aplauz 20-tysięcznej publiczności, a Edwards zdobył 13 punktów i prowadził pod względem punktacji.

„Każde posiadanie piłki rodzi pokusę, aby ją odłożyć na później i przemyśleć, ponieważ każdy może grać” – powiedział Curry, który dodał 12 punktów i trzy asysty. „W przypadku pierwszej jednostki mieliśmy z tym problem. Gdy już się zadomowiliśmy, w miarę zagłębiania się w grę wszyscy czuli się komfortowo.

Obama kibicował ekipom telewizyjnym z miejsc przy korcie przez całą noc, a kilkudziesięciu byłych graczy NBA – w tym Carmelo Anthony, Dwyane Wade, Patrick Ewing, John Stockton, Reggie Miller, Cheryl Miller i Lynette Woodard – zostało rozpoznanych na środku kortu. Podczas przerw w grze.

Podczas gdy jego zespół trafiał zaledwie 7 z 33 celnych rzutów z gry (21,2 procent), trener Kanady Jordy Fernandez odpoczywał przez całą czwartą kwartę. Gdy amerykańskie gwiazdy dziękowały publiczności po wysłaniu swoich sąsiadów na północ, disc jockey z areny odbył zwycięskie okrążenie, puszczając „Not Like Us” Kendricka Lamara — paskudny utwór skierowany do kanadyjskiego rapera Drake’a.

Podczas gdy wiele osób w tłumie śpiewało, James i Curry byli w poważnym i refleksyjnym nastroju teraz, gdy ich bieg olimpijski rozpoczął się oficjalnie. Obie gwiazdy pochwaliły przemówienie motywacyjne Obamy skierowane do jego zespołu we wtorkowy wieczór: James powiedział, że były prezydent był „jednym z najwspanialszych ludzi, jakich ten świat kiedykolwiek widział”. [that] Zawsze rezonuj”, natomiast Curry opisał, że dostał „gęsiej skórki”, gdy Obama wspomniał o jednoczącej sile sportu.

Pod koniec długiego i skomplikowanego dnia wychodzi na wierzch proste zadanie.