UE oskarża X Elona Muska o wprowadzanie użytkowników w błąd

Europejskie organy regulacyjne oskarżyły X Elona Muska o naruszenie szeroko rozpowszechnionego prawa dotyczącego usług cyfrowych.

„Dzisiaj po raz pierwszy publikujemy wstępne ustalenia na podstawie ustawy o usługach cyfrowych” – oznajmiła w oświadczeniu wyższa urzędniczka Komisji Europejskiej Margrethe Vestager. Raport Piątek. „Naszym zdaniem firma X nie przestrzega przepisów DSA w kluczowych obszarach przejrzystości, stosując ciemne formaty, wprowadzając użytkowników w błąd, nie udostępniając odpowiedniego repozytorium reklam i blokując badaczom dostęp do danych”.

Władza wykonawcza UE dodała w raporcie, że podejście firmy do tzw. zweryfikowanych kont jest „niezgodne z praktyką branżową i wprowadza użytkowników w błąd”. Każdy może zasubskrybować, aby uzyskać status „zweryfikowany”. „Wskazuje to na dowody na to, że złośliwi uczestnicy wykorzystują„ zweryfikowane konto ”w celu oszukiwania użytkowników”.

Jeżeli wstępne ustalenia komisji się potwierdzą, może ona nałożyć na X przed Twitterem karę w wysokości do 6% jego rocznego obrotu.

CNN skontaktowało się z X w celu uzyskania komentarza.

To rozwijająca się historia, która będzie aktualizowana.