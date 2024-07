Wyciek Pixela 9 Pro XL pokazuje błyszczące ramki i matowy tył [Gallery]

Wycieki Google trwają nadal w przypadku Pixel 9 i 9 Pro XL.

Dwa filmy udostępnione przez jedną osobęPiksafon” na TikToku (przez YTechB) Jest to sprzęt przedpremierowy, o czym świadczą ryciny na tylnym panelu, których Google używa do identyfikacji jednostek prototypowych, choć jest to najbardziej finalny sprzęt z obecnością logo „G”. Do zakrycia wzoru dołączona jest naklejka/etykieta.

Porównanie pokazuje, że mniejszy Pixel 9 ma błyszczący panel tylny, podczas gdy 9 Pro XL zdecydował się na matowe wykończenie mniej podatne na odciski palców. Jednak płaskie szyny boczne zostały odwrócone w obu modelach. Dlatego Pixel 9 Pro XL ma błyszczące wykończenie. Różnica jest bardzo wyraźna i bardzo niefortunna.

Na tych jednostkach symbole regulacyjne pojawiają się w lewym dolnym marginesie. Telefonów Pixel w USA nie ma już od kilku pokoleń bez tych znaczników (z wyjątkiem składania Pixel). Nie jest jasne, czy taki jest projekt jednostek prototypowych, czy też jest to ostateczny międzynarodowy wygląd, ponieważ tył wygląda na porysowany.

Istnieje wyraźna różnica w wielkości między (oczekiwanym) 6,24-calowym ekranem Pixela 9 a 6,73-calowym 9 Pro XL, ale nie jest ona zbyt drastyczna. (Podobno Pixel 9 Pro będzie dostępny z ekranem o przekątnej 6,34 cala.)

Drugi film porównuje Pixela 9 Pro XL z 6,8-calowym Samsungiem Galaxy S24 Ultra. Na zdjęciach widać też, jak gruby jest pasek aparatu.

