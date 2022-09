Kowboje uciekają z Daka Prescotta, aby przegapić wiele meczów z kontuzją ręki doznaną w pierwszym tygodniu przegranej z Buccaneers

/Getty Images



The Wojownicy pasterzy Przestępstwo prawie całkowicie pogrzebało się w niedzielnym starcie vs korsarzy, nawet z Dakiem Prescott na rozgrywającym. Ale nawet Prescott nie mógł wieczorem pracować z zastępczymi blokerami i odbiornikami, pozostawiając Dallas z wielokrotnymi trafieniami w ramię rzucające w mniej niż sześć minut w grze 19-3. Prescott nie wrócił, a Cooper Rush zakończył grę pod centrum, ale nie będzie dostępny w dodatkowych meczach. Właścicielem zespołu jest Jerry Jones powiedział dziennikarzom Wtedy Prescott potrzebował operacji na złamanej ręce i opuścił kilka tygodni.

Ramię QB nawiązało kontakt z obrońcami Bucksa podczas kilku zagrań w drugiej połowie, w tym jednego, w którym uderzył Shaqa Barretta. Został oceniony przez lekarza zespołu Dana Coopera. Na ProFootballTalk, przed wyjazdem do sali szkoleniowej, gdzie przeszedł prześwietlenie. Oficjalnie, według Jerry’ego Jonesa, kontuzja nastąpiła powyżej kciuka i za knykciem rzucającej ręki Prescotta.

„Myślałem, że to zacięty palec”, powiedział Prescott dziennikarzom po meczu, „ale nie mogłem złapać piłki. … Powiedziano mi, że (a) czystszy (przerwany) niż był … Oczywiście to nie jest to, co chcesz usłyszeć. To nie jest najgorsza rzecz, jaka mi się przydarzyła. To tylko kolejny wybój na drodze, a ja będę dalej iść do przodu. … Nie bój się. To gra.”

Prescott powraca w tygodniu 1 w niedzielę, rok po powrocie z kontuzji kostki i barku przed sezonem 2021. Trener Cowboys Mike McCarthy mówił o używaniu nóg Prescotta w 2022 roku na początku tego sezonu, kiedy QB w końcu był zdrowy, ale Pro Bowler nie mógł nawet ustalić rytmu podań w meczu z Tampa Bay. Za prowizorycznym składem z debiutantem Tylerem Smithem na lewym wślizgu, został dwukrotnie wyrzucony, dużo uderzał i ukończył zaledwie 14 z 29 rzutów przed wyjściem.