Król Karol wyjaśnił, że Meghan nie jest mile widziana w Balmoral

Królewscy fani otrzymali w czwartek dezorientująco mieszane wieści z obozu w Sussex, kiedy pałac ogłosił, że lekarze królowej Elżbiety II poddali ją pod opiekę medyczną w związku z obawami dotyczącymi jej zdrowia. The Umiera długo panujący król Tego dnia w jego 96. roku życia.

Chociaż wstępne raporty to sugerowały Do księcia Harry’ego dołączy Meghan Markle Kiedy przeniósł się do Szkocji, aby być u boku babci, Okazało się, że tak nie jest.

„Napięcia były wysokie i nie było mowy, aby Meghan jechała do Balmoral” – mówi źródło pałacowe. Strona szósta Wcześniej w tym tygodniu. „To, że obóz Harry’ego i Meghan w Sussex powiedział, że wyjeżdżają – a potem szybko wycofał to oświadczenie – mówi ci wszystko, co musisz wiedzieć o dramacie zakulisowym”.

Teraz źródło rządowe rzuca trochę światła Szczegóły tego zakulisowego dramatuWydaje się, że król Karol odegrał w tym teraz ważną rolę.

„Charles powiedział Harry’emu, że Meghan nie jest w porządku lub nieodpowiednie, aby przebywać w Balmoral w tak głęboko smutnym czasie” – powiedział źródło. słońceCharles „bardzo, bardzo jasno dał do zrozumienia, że ​​Meghan nie będzie mile widziana”.

Podany przez długi czas Napięcia między Meghan, Harrym i resztą rodziny królewskiejNieobecność Meghan podsyciła plotki o waśniach, ale mówi się, że zakaz ogranicza ostatnią wizytę królowej w jej najbliższej rodzinie.

„Wskazano mu, że Kate [Middleton] Nie ma wyjścia, a liczby powinny być naprawdę ograniczone do bardzo bliskiej rodziny” – dodał wtajemniczony.

Po śmierci królowej Meghan została włączona w królewski proces żałoby. Książę William zawołał w szczególności Sussex On i jego żona Kate Middleton witają żałobników i życzliwych ludzi przed zamkiem Windsor. Źródło powiedziało Ludzie Ten łuk, który… Niedawno nazwany Księciem WaliiHarry i Meghan chcieli, żeby dołączył do niego na spacerze „Ważny pokaz solidarności w niezwykle trudnym dla rodziny czasie”.