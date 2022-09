Biden przemawia na nabożeństwie żałobnym z 11 września w Pentagonie

CNN

Prezydent Joe Biden Przybył do Pentagonu w niedzielę rano, gdzie weźmie udział w ceremonii złożenia wieńców i przemówi. 9/11 Wydarzenie pamiątkowe.

Biden zatrzymał się na chwilę, zanim dotknął ceremonialnego wieńca, po czym położył dłoń na sercu. Podczas ceremonii dołączył do niego przewodniczący połączonych szefów sztabów Mark Milley i sekretarz obrony Lloyd Austin, którzy wygłosili przemówienia.

Wśród uczestników przemówień prezydenta w Narodowym Pomniku Pentagonu 9/11 znajdą się „członkowie rodzin poległych, ratownicy, przedstawiciele grup ratowniczych i kierownictwo Departamentu Obrony”, ogłosił Biały Dom.

W niedzielę rano Biden powiedział, że ma „plan” dla rodzin zmarłych 11 września 2001, zamachy terrorystyczne.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy przed wejściem na pokład Air Force One w celu podróży z Delaware do Waszyngtonu, Biden powiedział: „Tak. , jest na to plan”, bez rozwijania.

Tymczasem wiceprezydent Kamala Harris spotkała się z członkami rodziny, którzy stracili bliskich w atakach z 11 września po przybyciu do National Memorial 11 września w Nowym Jorku. Harris, który uczestniczył w nabożeństwie żałobnym w Ground Zero, również spotkał się z pierwszymi ratownikami, powiedział urzędnik Białego Domu.

Pierwsza Dama Jill Biden wygłosi przemówienie podczas Pamięci 9/11 w Shanksville w Pensylwanii w niedzielę rano. Do pierwszej damy dołączy jej siostra Bonnie Jacobs, powiedziała CNN jej dyrektor ds. komunikacji, Elizabeth Alexander. Jacobs jest stewardessą United Airlines.

W atakach, którymi kierował przywódca Al-Kaidy Osama bin Laden, zginęło prawie 3000 osób. Porwane samoloty rozbiły się o World Trade Center w Nowym Jorku, Pentagon w Arlington w Wirginii i pole w pobliżu Shanksville w Pensylwanii.

Ta historia została zaktualizowana o dodatkowe aktualizacje.