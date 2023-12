Książę Harry doświadczył „powszechnego” włamania do telefonu – orzekł brytyjski Wysoki Trybunał

Londyn

The Książę Sussexu W piątek przyznano mu 140 600 funtów (179 000 dolarów) po tym, jak brytyjski Sąd Najwyższy orzekł, że padł ofiarą „skomplikowanego” włamania do telefonu. Gazety Grupy Lustrzanej (MGN) Od 2006 do 2011 roku.

Sędzia Fancourt orzekł, że w 15 artykułach opublikowanych przez MGN na temat księcia Harry’ego zastosowano nielegalne metody gromadzenia informacji, w tym hakowanie wiadomości głosowych i korzystanie z usług prywatnych detektywów.

W sumie do rozpatrzenia zgłoszono 33 artykuły, ale sędzia orzekł, że „włamania do telefonów nie były wówczas jedynym narzędziem dziennikarskim, a jego twierdzenia dotyczące pozostałych 18 artykułów nie zostały dokładnie przeanalizowane.

Książę Sussex pozywa brytyjską grupę dziennikarską wydającą „The Daily Mirror”, „The Sunday Mirror” i „Sunday People” wraz z trzema innymi roszczeniami, w których zarzuca dziennikarzom nielegalne przechwytywanie jego poczty głosowej i używanie innych nielegalnych środków przez okres około 15 lat.

Książę Harry określił zwycięstwo nad MGN jako „wielki dzień prawdy i odpowiedzialności” w oświadczeniu odczytanym przez jego prawnika Davida Sherborne’a przed sądem w Londynie.

„Sąd orzekł, że przez ponad dziesięć lat we wszystkich trzech tytułach gazet należących do Mirror Group (The Mirror, The Sunday Mirror i The People) prowadzono regularnie i na szeroką skalę nielegalną i szeroko zakrojoną działalność przestępczą” – stwierdził 39-letni sędzia. -powiedział stary król.

Książę Harry wezwał Urząd Nadzoru Finansowego, policję metropolitalną i prokuraturę, aby „wypełniły swoje obowiązki wobec brytyjskiego społeczeństwa i zbadały zarzuty postawione spółce oraz osobom, które złamały prawo”.

Wezwał do stworzenia „wolnej i uczciwej prasy” w Wielkiej Brytanii i na całym świecie, mówiąc, że „wszystko inne zatruwa studnię branży, od której wszyscy jesteśmy zależni”.

Dodał: „Dzisiejszy wyrok jest usprawiedliwiający i potwierdzający. Powiedziano mi, że zabicie smoków cię spali. Jednak w świetle dzisiejszego sukcesu i znaczenia robienia tego, czego potrzebuje wolna i uczciwa prasa – jest to cena, którą warto zapłacić. Praca trwa.”

Zespół prawny księcia stwierdził, że nie może on osobiście przedstawić swoich zeznań ze względu na „krótki termin” wydany przez sąd.

W podsumowaniu swojego orzeczenia sędzia stwierdził, że wydawca zaczął stosować włamania do telefonów w 1996 r. oraz w latach 2006–2011 w MGN, „co było w tamtych latach nadal powszechne”, ale telefon Prince’a został „tylko częściowo zhakowany”.

Rzecznik MGN powiedział, że wydawca z zadowoleniem przyjął orzeczenie, stwierdzając, że „daje ono firmie jasność, której potrzebuje, aby ruszyć dalej od tego, co wydarzyło się wiele lat temu” – podała PA Media.

„Tam, gdzie popełniono historyczne zło, przepraszamy bezwarunkowo i przyjmujemy to do wiadomości

Otrzymano pełną odpowiedzialność i należne wynagrodzenie” – dodał rzecznik.

Kiedy w czerwcu książę ponownie stanął przed sądem, stał się pierwszym od ponad 130 lat starszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej, który złożył zeznania w charakterze świadka.

Prawnik MGN, Andrew Green, poddał rodzinę królewską szczegółowemu przesłuchaniu z zakresu medycyny sądowej, wypytując go o szczegóły jego twierdzeń, a od czasu do czasu namawiając go, aby przypomniał sobie fragmenty pisemnego oświadczenia lub poprosił o poszukiwanie dowodów.

W czerwcu książę Harry opowiedział na sali sądowej o nieszczęściach, jakie prasa sprawiła mu w młodości, stwierdzając, że artykuły publikowane przez MGN odegrały w jego młodości „destrukcyjną rolę”.

Jest to jedna z kilku spraw wniesionych przez księcia Sussex przeciwko głównym wydawcom gazet w Wielkiej Brytanii, w tym News Group Newspapers (NGN) Ruperta Murdocha i Daily Mail Publishers Associated Newspapers Ltd. NGN publikuje The Sun i było wykorzystywane do tworzenia News of the World, które zostało zamknięte w 2011 roku. Oszustwo związane z włamaniem do telefonu.

