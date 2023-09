Kto może zastąpić Mela Tuckera? Kandydaci na trenerów piłki nożnej stanu Michigan

Mel Tucker został mianowany głównym trenerem piłki nożnej stanu Michigan po tygodniach szokujących zarzutów i rewelacji na uniwersytecie. Stan Michigan przekazał mu pisemne powiadomienie o zamiarze rozwiązania umowy z podania przyczyny. Wiadomość ta pojawia się w kontekście śledztwa prowadzonego przez MSU w sprawie zarzutów o molestowanie seksualne postawionych trenerowi, który dwa lata temu po serii 11-2 podpisał przedłużenie kontraktu o 10 lat za 95 milionów dolarów.

Program jest niepewny – Spartanie zostali zmiażdżeni przez Waszyngton w trzecim tygodniu, przegrywając do przerwy 35:0 – ale praca nadal może być bardzo atrakcyjna. W ciągu trzech z ostatnich dziewięciu sezonów znajdował się w pierwszej dziesiątce AP i jest czołowym programem konferencji z ogromnymi pieniędzmi po ogromnym kontrakcie telewizyjnym Wielkiej Dziesiątki.

Nie jest to pierwszy wakat w sezonie Wielkiej Dziesiątki (Northwest), ale jest to bardzo atrakcyjna praca trenerska. Stan Michigan nie jest na poziomie Michigan, Penn State czy Ohio, ale w miarę wycofywania swoich oddziałów konferencji krajobraz powinien być nieco łatwiejszy do zarządzania pod względem optycznym. Spodziewaj się, że wielu głównych trenerów Power 5 zostanie poważnie rozważonych.

Rozdział 5 Kto będzie brany pod uwagę w rankingach?

Mike Elko, Duke, główny trener

Zacznijmy od jednego z autokarów, który moim zdaniem będzie celem także Northwestern. 45-latek z New Jersey miał imponujący debiutancki sezon w 2022 roku, prowadząc Duke’a do rekordu 9-4. Jego zespół, zajmujący obecnie 18. miejsce, rozpoczyna sezon od zwycięstwa 3:0 nad Clemsonem. Wow, to wszystko.

Były obrońca Ivy League, grał w Fordham, Richmond, Wake Forest, Notre Dame i Texas A&M. MSU ma bogatą historię koszykówki, podobnie jak Duke, ale nie jest szkołą koszykówki taką jak Duke, a ACC nie ma takich pieniędzy, jak Wielka Dziesiątka. To może być interesujące.

Lance Leibold, Kansas, główny trener

Leibold w stanie Kansas był praktycznie cudotwórcą dzięki temu, czego dokonał w Lawrence. 59-letni mieszkaniec Wisconsin, który zdobył sześć tytułów mistrza III ligi w Wisconsin-Whitewater, poprowadził Buffalo do drużyny z Top 25 AP i zdobył Jayhawks. 25 z zeszłego roku po najgorszej dekadzie Lawrence Football. W tym roku KU zaczyna od wyniku 3:0. Jeśli należysz do drużyny MSU, jest to decyzja, którą musisz podjąć, ponieważ Leipold jest elitarnym trenerem piłki nożnej i udowodnił to, gdziekolwiek się pojawi.

Kansas Jayhawks pod wodzą Lance’a Leipolda mają w tym sezonie bilans 3:0. (Jay Biggerstaff/USA Today)

Chris Klyman, Kansas State, główny trener

Stanowy rywal Leibolda byłby mądrym wyborem, gdyby był zainteresowany. Kleiman i Wildcats byli w zeszłym roku mistrzami Wielkiej 12 i chociaż Wielka Dziesiątka ma lepsze zasoby niż Wielka 12, Kleiman pracuje dla tego samego dyrektora sportowego w K-State, kiedy stan Dakota Północna zdobywał tytuły krajowe. . Kliman jest uważany na konferencji za tak dobry, jak to tylko możliwe.

PJ Fleck, Minnesota, główny trener

Krążą słuchy, że Spartanie są zainteresowani Fleckiem, który wykonał dobrą robotę, zapewniając stabilność programowi, który miał problemy, gdy opuszczał zachodnie Michigan. 42-latek w Minnesocie ma 46-28 lat, w tym sezon 11-2 i miejsce w pierwszej dziesiątce w 2019 roku. Ma dobrą karierę w Wielkiej Dziesiątce, ale warto zauważyć, że MSU to program. Brał już udział w rozgrywkach College Football Playoff, więc nie zdziwiłoby nas, gdyby został wzięty pod uwagę.

Głębiej Kalendarium zarzutów molestowania seksualnego wobec Mela Tuckera, dochodzenie MSU

Kto będzie brany pod uwagę z rankingów Grupy 5?

Willie Fritz, Tulane, główny trener

Fritz byłby solidnym kandydatem. Wcześniej występował w defensywie drużyny Pittsburgh State w Kansas. Ma dwucyfrowe zwycięstwa w sezonach na każdym poziomie futbolu w college’u, osiągając bilans 97-47 w Central Missouri, 40-15 w Sam Houston State i 17-7 w Georgia Southern.

Teraz kręci go w Nowym Orleanie. W 2022 roku poprowadził Tulane do sezonu 12-2, w tym zwycięstwa w Cotton Bowl nad USC i 9. miejsca w rankingu. Tej jesieni Tulane miał bilans 2-1 i widziałem go grającego w Northwestern – i byłby oczywistym wyborem w Kansas, gdyby Leibold przeskoczył do MSU.

Jason Candle, Toledo, główny trener

Były Trener Roku MAC wygrał co najmniej dziewięć meczów trzy razy w ciągu swoich siedmiu sezonów w Candlestick Rockets. Jest dobrze znanym ofensywnym umysłem i według źródeł oczekuje się, że za tę posadę otrzyma pewne wynagrodzenie. 43-letni produkt Mount Union zdobył dwa tytuły MAC.

Charles Huff, Marshall, główny trener

Huff jest postrzegany jako wschodząca gwiazda. 40-letni mieszkaniec Maryland sprawdził się jako czołowy asystent w Penn State, Mississippi State i Alabamie. Jego trzeci sezon w Thundering Herd wynosi 11-4 od 2022 r., w tym zwycięstwo nad Notre Dame w South Bend.

Głębiej MSU powiadamia Tuckera o zamiarze rozwiązania umowy

Ken Wommack, Południowa Alabama, główny trener

Podobnie jak Huff, Wommack jest kolejną wschodzącą gwiazdą głównego trenera na poziomie Grupy 5, który był asystentem w Wielkiej Dziesiątce. Jako koordynator obrony Womack odegrał dużą rolę w zapewnieniu Indianie 12. miejsca w rankingu w 2020 roku. 36-latek rozpoczyna ekscytujący start w Sun Belt, podróżując po południowej Alabamie; W zeszłym roku jego wynik 10-3, w tym niewielka porażka z UCLA w Rose Bowl. Jego zespół pokonał w Stillwater Oklahoma State 33-7.

Inne względy

Pat Narduzzi, Pitt, główny trener

Opcja trenera z dziką kartą: Narduzzi, ukochany były koordynator obrony pod wodzą Marka Dantonio. 57-latek jest świetnym DC i wnosi do MSU mnóstwo przewagi. Jest najzagorzalszym członkiem programu Pitta od prawie dziesięciu lat, a w ciągu ostatnich dwóch lat osiągnął wynik 20-7, zdobywając z rzędu 25 najlepszych sezonów. Czy chciałby wrócić do East Lansing? Nie jestem co do tego pewien. Ma dobrą pracę w dużym mieście, ale pracuje tam od dawna, a Wielka Dziesiątka ma większą stabilność niż ACC.

Bill O’Brien, New England Patriots, koordynator ofensywy

O’Brien to kolejny kandydat z dziką kartą, który może znaleźć się w mieszance. Podejmując pracę w Penn State po skandalu z Jerrym Sanduskym, wie wszystko, jak wkraczać w niejasne sytuacje. O’Brien wykonał świetną robotę, uporając się z najróżniejszymi problemami i przywracając wszystko na właściwe tory. Zdobył nagrodę Pierre Bryant Award w 2012 roku i w ciągu dwóch sezonów osiągnął bilans 15-9, zanim został głównym trenerem drużyny Houston Texans. Miał cztery sezony play-off i wyszedł z rekordem 52-48. To, czy chce wrócić na studia, pozostaje tajemnicą, ale to dobra praca dla Wielkiej Dziesiątki.

Głębiej Jak dobra jest praca w stanie Michigan? Wyszukiwanie coachingu zaczyna się od plusa i minusa

Sean Lewis, Kolorado, koordynator ofensywy

Myślę, że Lewis jest pierwszym kandydatem ze stopni asystentów. Ma doświadczenie jako główny trener z czasów, gdy pracował w Kent State, gdzie wykonał dobrą robotę w trudnych sytuacjach w ciągu ostatnich czterech sezonów, osiągając bilans 18-10 w MAC. Deion Sanders poprowadził Kent State do pierwszego zwycięstwa w pucharze, po czym opuścił sezon poza sezonem, aby zostać OC w Kolorado.

Jak wyjaśnił Atletyczny W zeszłym tygodniu do tej decyzji przyczynił się fakt, że zeszłej zimy dostał posadę głównego trenera w Cincinnati, ale Scott Satterfield, trener z doświadczeniem w Power 5, dostał ją w ostatniej sekundzie, więc Lewis zdecydował, że nadszedł czas na przeprowadzkę. W Kolorado po raz kolejny pokazał, że ma genialny umysł ofensywny. 37-letni były rozgrywający Wisconsin cieszy się dużym uznaniem wśród swoich zawodników i będzie atrakcyjną opcją dla MSU.

Głębiej Dlaczego Sean Lewis opuścił stan Kent, aby zostać OC Deiona Sandersa

Matt House, LSU, koordynator obrony

House jest absolwentem stanu Michigan, który rozpoczął karierę trenerską jako asystent absolwenta Spartanina. 45-latek, protegowany Steve’a Spagnuolo, wykonał w zeszłym roku bardzo imponującą robotę w LSU, mimo że miał siedmiu nowych zawodników i brakowało mu najbardziej utalentowanego liniowego defensywy, Masona Smitha. Tygrysy awansowały z 10. miejsca w SEC na piąte pod względem punktacji w obronie. Są numerem 1 pod względem procentu przyziemień w czerwonej strefie. Awansowali z 13. na 3. miejsce. Jego akcje wzrosną, jeśli LSU weźmie udział w play-offach College Football.

Sharon Moore, Michigan, koordynatorka ofensywy

Moore to bardzo popularne nazwisko w świecie coachingu, ale czy MSU będzie rekrutować pracowników ze swoich archiwów? I czy 37-latek rzeczywiście jest zdesperowany? Jeśli Jim Harbaugh pewnego dnia odejdzie do NFL, być może tej zimy, Moore powinien go zastąpić. W ciągu ostatnich dwóch sezonów odegrał kluczową rolę we wzroście Wolverines, a jego linia ofensywna wielokrotnie zdobywała nagrody Joe Moore’a jako najlepsza jednostka w kraju.

Po dominowaniu nad rywalem w stanie Ohio w ciągu ostatnich dwóch lat praca Harbaugha w okopach i jako rekrutera odegrała kluczową rolę w zdobyciu przez program pierwszego miejsca w lidze. Uczestnicy programu ze stanu Michigan mają duże zaufanie do Moore’a, zachwalają jego umiejętność nawiązywania kontaktu z graczami i twierdzą, że gracze przebiegliby dla niego przez ścianę, ponieważ jest tak autentyczny.

Brian Hartline ze stanu Ohio, koordynator ofensywy

Brian Hartline, OC stanu Ohio, to kolejny asystent Wielkiej Dziesiątki, którego warto obserwować. Były skrzydłowy NFL udowodnił, że w ciągu ostatnich kilku sezonów jest jednym z najlepszych asystentów trenerów w kraju, tworząc jednego elitarnego skrzydłowego za drugim i zamieniając go w typy w pierwszej rundzie draftu. 36-letni mieszkaniec Canton w stanie Ohio może być intrygującą opcją, szczególnie biorąc pod uwagę jego zdolność do pozyskiwania najlepszych talentów i dbałość o szczegóły, jaką wykazał się w swoim rzemiośle.

Harlan Barnett, stan Michigan, tymczasowy główny trener

Barnett, 56-letni były zawodnik Spartan, ma szansę zdobyć to stanowisko, ale czeka go ciężka walka, która rozpoczęła się od porażki u siebie z Waszyngtonem 41-7. Jeśli uda mu się doprowadzić MSU do kilku niepokojów, może dostać pracę na pełny etat. Jednak biorąc pod uwagę czterech rankingowych przeciwników przed sobą, w tym trzy drużyny z pierwszej dziesiątki, szanse nie są duże.

(Górne zdjęcie: Mike Elko: Lance King/Getty Images)